"Свобода слова" по-українськи. Чому політики не відповідають за сказане і написане

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

7 августа 2016, 20:10

Антиукраїнськая риторика ллється під прикриттям реалізації права на свободу слова.

3 серпня у соцмережах бабахнув черговий гарматний постріл по горобцях. Туди "злили" листування російського журналіста Леоніда Муравйова зі співробітницею "міністерства державної безпеки" ДНР Тетяною Єгоровою. Все б нічого, аби згаданий Муравйов не намагався минулого року знайти роботу в Україні, зокрема — влаштуватися на телеканал "Інтер".

Листи, відповідно, теж не свіжі, проте підтверджують контакти як російських ЗМІ, так і сепаратистських "рупорів" із одіозною Марією Столяровою. Вона працювала в той час на "Інтері" й на початку цього року була депортована СБУ. Офіційно Столярову не звинуватили в роботі на державу-агресора. Вирок винесли українські соцмережі, і, чесно кажучи, маємо той випадок, коли оскаржувати його не повертається язик. Зламане листування доводить: "Інтер" звітував перед ДНР про сюжети новин і навіть узгоджував із сепаратистами свою інформаційну політику. Оскільки "державна безпека ДНР — структура не самостійна, а керована ФСБ, маємо докази співпраці "Інтера" з російськими спецслужбами, не інакше.

Звісно, вже 4 серпня пішла хвиля як підтверджень, так і спростувань. Проте "Інтер" "палиться" не вперше, і саме тому чергове нібито гучне викриття звучить тим самим пострілом у зграю горобців. "Інтер" викручувався не раз, вислизне й тепер. Хоч би й під тим соусом, що листи пишуть люди. Листування — приватна справа. Кожен сам вирішує, кому й про що писати, наказу листуватися чи заборони на листування не було тощо.

Але навіть якщо всі структури, котрі повинні реагувати на подібні речі, подолають згадані перешкоди, вони розіб'ють лоби об залізобетонний моноліт. "Інтер" прикриється правом на свободу слова. Звинувативши інших у зазіханні на найвищу ознаку демократії. Цей захист працює всюди і завжди.

Не було б про що писати, аби вкидання чужих листів не збіглося б у часі з сумнозвісною прес-конференцією Надії Савченко. Соцмережі вже зробили висновок: свої слова, гасла та заклики Герой України узгоджує в кращому разі з ДНР, у гіршому — із ФСБ. І останнім часом про тісну замасковану співпрацю як окремих спікерів, так і цілих медійних ресурсів — радіо, нішеві телеканали, друковані та інтернет-видання, — говорять та пишуть настільки забагато, що на це звернув увагу, зокрема, відомий журналіст Віталій Портников. 

Сенсаційних та однотипних звинувачень виявилося так багато, що вони почали заважати одне одному. Нівелюючи цю саму сенсаційність. Адже знімати з себе відповідальність під будь-яким соусом — улюблена забава українців. Передусім тих, котрих точно цитуватимуть у ЗМІ.

Наприклад, відомий блогер Дмитро Потєхін свого часу, як і Савченко, побував у полоні, де його допитували працівники ФСБ. Згодом, звільнившись, пан Потєхін постійно підтверджував це. Нещодавно, коментуючи заяви пані Савченко про нібито спільні цінності Майдану й Антимайдану та заклики просити вибачення в Донбасу й миритися, він залишає їй право висловлювати подібні думки публічно. Адже в такий спосіб політик реалізує своє право на свободу слова. Натомість її критики освячене демократією право в неї забирають. Бачте, не всім подобається, що, коли, кому і як говорить героїчна жінка, звільнення якої вимагав увесь цивілізований світ.

Навряд чи депортована з України пані Столярова підтримувала заклики "Волю Надії!" Проте, пояснюючи своє ставлення до вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні, вона вдалася до подібної риторики. Мовляв, маю таку думку, маю на неї право, страждаю через порушення свободи слова.

Свіжа заява головного "радикала" Олега Ляшка про необхідність відмовитися від інтеграції в НАТО, бо Україна — лише прокладка між Росією та Заходом, так само подається власною думкою громадянина. До нього неодмінно приєднається "Опозиційний блок", бо поділяє цю думку. Разом вони почнуть миротворчу риторику. Мовляв, відмовимося від НАТО — Росія виведе війська, війна припиниться, наших солдатів щодня не вбиватимуть, горя в українських родинах буде менше.

Ви хочете, аби припинилася війна? Я — так. Рано чи пізно втомлені українці почнуть слухати так званих "миротворців". Чи то в ефірах "Інтера", радіо "Вести" та маленьких новинних каналів. Чи — наживо, на мітингах під Адміністрацією президента чи Верховною Радою. Всякий, хто далі називатиме агресора агресором, вимагаючи до нього відповідного ставлення, вже до кінця поточного року вважатиметься псом війни. Який розпалює міжнаціональну ворожнечу.

Вигравши війну за серця, Україна зазнає́ поразки за поразкою в боротьбі за голови. Лишаючись відкритим суспільством, ми не можемо перекрити токсичні інформаційні потоки. Це можливо, якщо ми станемо закритим суспільством. Такого розвитку, до речі, прагне багато хто. Хоч би й та сама Надія Савченко, котра прохопилася про прийнятність певних ознак авторитаризму й диктатури.

За подібні висловлювання Герою України слід вдарити по губах. Чи попередити про їхню неприпустимість. Ділове листування з ворогами має зацікавити СБУ. Ляшко має втратити електорат разом із депутатським мандатом. Проте поки антиукраїнська риторика ллється під прикриттям реалізації права на свободу слова, у нас за сказане й написане ніхто не відповість. Бо є демократія — але досі нема дієвих законів.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
ДНР ФСБ Савченко Ляшко Интер Андрей Кокотюха переписка Муравьев Столярова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять