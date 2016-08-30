Луганщина под обстрелом, но цель — Минск

Российско-террористические бандформирования провоцируют начало боевых действий в Луганской области. Как нами и прогнозировалось, Кремль использует все доступные возможности для срыва переговорного процесса в Минске в формате малых шагов и пытается "выбить" из Киева дополнительные политические обязательства "Минск+".

Увеличилась частота обстрелов

Уже третий день в Станице Луганский нет света. Вода подается при помощи дизель-генераторов.

Вечером 26 августа в результате обстрела сепаратистами была повреждена магистральная линия электроснабжения вблизи пгт Станица Луганская. В течение двух часов террористы из 82-мм минометов, БМП и гранатометов различных типов вели массированный обстрел в направлении Станицы. В результате повреждены были линии электропередач, а 12 тысяч абонентов в Станично-Луганском районе остались без связи, водо- и электроснабжения.

Сейчас отремонтированы два участка, с третьим — вопрос завис, поскольку он находится под постоянным огнем российских снайперов.

По словам заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Клименко, только 28 августа в течение суток боевики несколько раз открывали огонь в направлении населенных пунктов Попаснянского района (в районе села Новоалександровка).

Также террористы из стрелкового оружия и минометов регулярно обстреливают поселок Золотое, село Лобачево вблизи Станицы Луганской, село Крымское Новоайдарского района.

Что важно, противник не пытается нанести урон живой силе ВСУ или разрушить военную инфраструктуру. Удары наносятся с целью провокации ответного огня или для "статистики обстрелов".

Дело в том, что 25-26 августа в Минске проходил очередной раунд переговоров Трёхсторонней контактной группы. Эскалация на линии размежевания негативно влияла на "договороспособность сторон" (выражение источника в офисе ОБСЕ). Сложно о чем-то договариваться с российскими марионетками, когда по нашим территориям ведется обстрел.

Общая картина

По данным участника переговоров в Минске с украинской стороны Евгения Марчука, в период с 1 по 25 августа 2016 года российско-террористические бандформирования 1386 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе в 675 случаях зафиксировано применение вооружения, которое, согласно Минским договоренностям, должно быть отведено, а именно: танки — 5 обстрелов, артиллерийские орудия калибром 152 мм — 23 обстрела, артиллерийские орудия калибром 122 мм — 62 обстрела, минометы — 585 обстрелов (230 — калибром 120 мм, 355 — калибром 82 мм).

Всего за указанный период было выпущено 8643 боеприпаса, из них:

65 — снарядов из танковых орудий, 1877 — снарядов из артиллерийских орудий (457 — калибром 152 мм, 1420 — калибром 122 мм), 6701 — мина, (калибром 120 мм — 2929, калибром 82 мм — 3772).

Только с 1 по 25 августа с территории России бандформированиям доставлены 59 танков/САУ, 24 бронемашин, 4 РСЗО "Град", 104 единиц автомобильной техники, более 96 цистерн топлива и более 95 вагонов боеприпасов.

Если раньше основные боевые действия происходили в Донецкой области, то в последнее время наблюдается увеличение активности террористов и на Луганщине.

Распространяется практика проведения огневых налетов на опорные пункты сил АТО с применением артиллерийских систем и минометом большого калибра. С целью повышения эффективности огневого поражения используются БПЛА и технические средства артиллерийской разведки. Сохраняется угроза нанесения противником огневых ударов по объектам на глубину до 20 км (с применением 152-мм гаубиц "Мста-Б", 122-мм РСЗО "Град") и до 30 км (152-мм орудий "Гиацинт-Б", 220-мм РСЗО "Ураган").

Тактика использования артиллерии противника нацеливалась на провоцирование огня в ответ с целью определения порядка реагирования наших огневых средств (необходимое время для выхода на огневые позиции, их развертывание и открытие огня), а также вскрытия системы огня сил АТО на определенных направлениях.

В течение августа зафиксировано более двух десятков проникновения ДРГ бандформирований на нашу территорию. А в районе Золотого впервые появились снайперы, которые ведут огонь из снайперской винтовки АСВК 12,7 мм калибра.

По словам замгубернатора Клименко, "по предварительной информации эта винтовка современного российского производства была выпущена и принята на вооружение российской армией в 2013 году". Прицельная дальность огня достигает 1500 м. Такие винтовки боевики уже неоднократно использовали на донецком направлении, однако на Луганщине такой случай зафиксирован впервые за последний год.

Сухой остаток

Во время переговоров в Минске 25-26 августа украинские переговорщики в Трехсторонней группе предлагали с 1 сентября обеспечить режим абсолютной тишины на линии разделения в связи с началом учебного процесса в школах.

Кроме того, по словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в Минске говорили об обмене "всех на всех". Боевики даже показали данные на 47 наших заложников.

Но в это же время, с 25 по 29 августа в одной только Луганской области было более 70 обстрелов с применением минометов. Это в разы больше чем за предыдущий месяц.

Сепаратисты открыто, в светлое время суток, применили ствольную артиллерию в районах Попасной и продолжают расширять участки ведения боевых действий. Увеличивается продолжительность огневого воздействия на подразделения сил АТО, наращивается интенсивность артиллерийского и минометного огня, предпринимаются попытки штурма.

Систематически ограничивается перемещения представителей СММ ОБСЕ в зоне конфликта на территории, находящимися под контролем сепаратистов.

По словам Евгения Марчука, такие действия боевиков свидетельствуют о намерениях удерживать существующий уровень напряженности конфликта до получения уступок в решении политических вопросов и по возможности (успешном развитии событий) расширить подконтрольную территорию.

Стреляя в Станице Луганской, российско-террористические банды целятся в Минск. Цель — выбить уступки из Киева.