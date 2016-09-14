Послевоенная Хорватия, или Пример для Украины

Когда-то давно, почти три года назад, я каждые две недели писала колонки о разных городах, в которых побывала. По выходным делилась своими впечатлениями и наблюдениями о Будапеште и Берлине, Аммане и Стамбуле, Риме и Венеции… А потом начался Майдан, и стало не до этого — писать перестала. Прекрасный черногорский Котор так и остался неопубликованным.

После Майдана РФ аннексировала Крым и пришла с войной на Донбасс. Путевые заметки отошли даже не на второй, а десятый план. Я ездила в другие страны, но не писала о них. Поездки были недолгими и всегда по делам. И вот, спустя три года, мы с детьми отправились на машине в путешествие, как в прежнее времена. Тысячи километров европейских дорог и отрыв от украинской реальности. Кто-то скажет, мол, не время. И отчасти будет прав. Но я посмотрела на детей: они так быстро растут и в следующем году увидят тот мир уже по-другому.

"Вас, украинцев, понимают 100% хорватов", — уверяет меня хозяйка апартаментов в Хорватии Катарина. Так она реагирует на мое замечание, что в одном из сувенирных магазинов на набережной я видела футболку с изображением Пу. "У нас же тоже была война пять лет. Здесь Путина никто не поддерживает", — на хорошем английском говорит она.

А я помню, как пять лет назад Катарина и Зорян за ужином под треск цикад рассказывали нам о войне. Они сами не местные, переехали на побережье из Боснии, построили дом и стали принимать туристов. Катарина вспоминала, как ее дочь, уже будучи студенткой американского вуза, под грохот фейерверков могла упасть на пол и закрыть голову руками. Нам, украинцам, в очень мирной и спокойной стране такое сложно было представить — война еще была от нас так далеко. "Мы свою независимость отвоевали", — говорила тогда Ката.

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Сегодня уже я рассказывала о войне в Украине и агрессоре Путине, а Ката слушала. И я осознавала — теперь мы говорим на одном языке. Разумеется, наш разговор не заставит ее отказаться от туристов из России. Приехали бы сербы, думаю, и их принимали бы.

В последнее годы Украину часто сравнивали с Хорватией в свете конфликта на востоке. К сожалению или к счастью, я увидела эту страну впервые в 2009 году, спустя четырнадцать лет после окончания войны за независимость. За несколько следующих лет мы побывали в разных городах страны: в южном Дубровнике, приморском Сплите, северной Пуле, центральном Загребе и даже восточном Осиеке. Последний — в 35 километрах от Вуковара, города, о котором вспоминают как о хорватском Донбассе. В 1991-м югославская артиллерия практически стерла город с лица земли. Вернулся Вуковар под контроль Загреба позднее путем договоренностей. Сам же Осиек не был взят югославской армией и сербскими "добровольцами". Но стены многих домов здесь, как крепости, просто изрешечены пулями.

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Были и в прекрасном парке Плитвицкие озера. Когда ходишь по деревянным дорожкам и мостикам среди прекрасных озер и водопадов, даже не задумываешься, что и в этом райском уголке была война. Большие участки территорий были тут заминированы. Очистить земли удалось лишь в начале уже этого тысячелетия.

Прибрежная Хорватия и центральная очень отличаются. Если на побережье рай для туристов — море, солнце, лучшие в Европе пляжи, то глубинка все еще живет воспоминаниями о войне. Можно увидеть разрушенные здания и продырявленные стены. А в некоторых местах сохранились таблички, сообщающие, что территория вокруг заминирована. В местной прессе иногда появляются сообщения о том, что кто-то из жителей подорвался на минах.

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Сегодня война между хорватами и сербами не окончена. Она засела глубоко в головах и сердцах. Хорваты не могут простить гибель тысяч соотечественников, а сербы — забыть "славное" югославское прошлое. В Хорватии не встретишь автомобиля с сербскими номерами или надписей кириллицей, в магазинах нет продуктов, привезенных из Белграда, а при замечании, что хорватский язык похож на сербский, люди недовольно отворачивают лицо и коротко поясняют: "У нас свой язык". И простому обывателю подобные мелочи заметны.

Как и заметно то, как развивается страна. Да, многие жалуются на высокие цены, безработицу и даже кризис в туристической сфере. Но все это и многое другое не останавливает развитие страны.

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Простой пример — наличие в стране хороших дорог. Даже в городах, где недавно была война, дорожное покрытие почти идеальное. А что уж говорить об автобанах! Их в стране несколько. Самый новый, А1, — от Загреба в направлении Дубровника. Он появился и благодаря тому, что страна решила: на туристах она может и будет зарабатывать. По дорожному полотну несутся машины с польскими, чешскими, словацкими, австрийскими, немецкими и украинскими номерами. Вы только представьте себе: в горах специально для автодороги были пробиты несколько туннелей, продолжительностью более пяти километров! Это, скажем, Мала Капела (5780 м) и Свети Рок (5679 м).

Есть там и мосты. Например, пересекающий речку Крка. Он не самый длинный, но от проезда по нему захватывает дух.

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Этот железобетонный арочный мост — часть магистрали. Был открыт в 2005 году, как и весь участок автобана до Сплита. Средний ежедневный трафик летом — около 20 тысяч автомобилей. В доказательство того, что Хорватия ориентирована на туристов, замечу, что среднегодовой ежедневный поток более чем в два раза меньше.

На автобанах учтены интересы всех: для людей есть удобные места для остановок со столиками для перекусов и детскими площадками, а для животных построены широкие переходы над дорогой, иногда в виде туннелей для авто в несколько сотен метров.

Правда, проезд по автобану — удовольствие недешевое. Скажем, за отрезок в 450 километров от Загреба до съезда у города Макарска придется заплатить 195 местных кун. Это примерно 800 гривен. Причем нет ни систем скидок, ни абонементов, как, в соседней Венгрии.

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В Украине, конечно, скажут, что такие поездки нам не по карману. Да у нас и не может быть таких цен! Нам не нужно строить столько туннелей и мостов. Можно просто проложить дорогу (а до того предложить выгодные условия строителям, провести прозрачный конкурс, определить инвестора), как в Венгрии, и брать за нее такую же стоимость — примерно 300 гривен за месяц (конечно, при наличии бесплатной альтернативы). Но это тема для совсем другого разговора.

Сегодня хочу лишь сказать, что очень заметно: война изменила Хорватию и хорватов. С одной стороны, мы стали очень похожи — не колеблемся между плохим и хорошим, а четко знаем, кто наш друг, а кто враг, с другой — война стала толчком для развития балканского народа. Да, не все и не всегда получается. Но приоритеты выбраны, мосты и дороги строятся. И по ним, как бы пафосно это не звучало, хорваты идут к лучшей жизни. Главное — желание что-то изменить.

И именно это мои дети должны были увидеть…