Киев — зона гостеприимства, или Плюсы и минусы домашнего финала Лиги чемпионов

Решение УЕФА отдать финал Лиги чемпионов следующего сезона Киеву и НСК "Олимпийский", в общем-то, было ожидаемо. Еще на прошлой неделе то тут, то там всплывала инсайдерская информация о благоприятном для нас развитии событий. Тем не менее, согласитесь, эмоции после официального объявления Златоверхого хозяином главного матча европейского клубного календаря мы испытали особые. Может быть, их и не сравнить с днем победы украино-польской заявки на проведение Евро-2012, но все-таки…

Как водится, после этого на интернет-брехаловках начались дискуссии. Кто за, кто против. Попробуем прислушаться к аргументам оппонентов. Но прежде поговорим о спортивной инфраструктуре столицы Украины. Помнится, перед Олимпиадой-80 Главное управление геодезии и картографии (или как оно тогда называлось?) выпустило карту столицы Украины, называвшуюся "Спортивные сооружения Киева". Тогда перед олимпийским турниром провели реконструкцию практически всех киевских стадионов. И карта выглядело солидно: на ней было, на что обратить внимание. Но время идет, и массовый спорт в нашей стране оказался зажат в финансовые тиски. Детские тренеры, исстрадавшись от безденежья 1990-х, поставили свои умения на коммерческую основу, выбраковка талантов идет теперь на ранней-ранней стадии. Если кошелек родителей недостаточно туг, то шансов приоткрыть двери в большой спорт у их чада крайне мало. Куда-то подевались и стадионы. Несколько лет назад в Федерации футбола Киева меня огорошили статистикой: ежегодно столица теряет по одному стадиону!

Да, мы отлично провели Евро-2012, но при этом большинство спортивных арен столицы Украины не подверглось даже косметическому ремонту, как это было перед Олимпиадой-80. А Дворец спорта… Да, наш старый добрый храм спорта, привечавший и хоккейный "Сокол" (редкая игра в 1970-е–1980- годы обходилась без аншлага), и баскетболистов ("Будівельник" и "Динамо" наводили шороху в еврокубках, динамовки даже завоевывали Кубок Лилиан Ронкетти), и гандболисток ("Спартак" — лучшая клубная команда в истории мирового женского гандбола, занесенная в Книгу рекордов Гиннесса), и чемпионаты мира (гандбол, борьба, художественная гимнастика, хоккей), увы, ныне выглядит весьма скромно на фоне ультрамодерновых спортсооружений Москвы, Питера, Минска, Риги, Вильнюса, Каунаса, Таллинна. Но он и сейчас бодрится, готовится принять очередной чемпионат мира. На этот раз — по хоккею в Дивизионе I группы А в апреле следующего года. Думаю, что любителей самой быстрой игры в мире изрядно напрягла летняя информация о том, что хоккейный форум в Киеве может и не состояться из-за возможного проведения под сводами Дворца спорта Евровидения-2017. В итоге Евровидению отдали Международный выставочный центр (в нем не предусмотрены стационарные трибуны, но организаторы, думаю, найдут выход из положения). А чтобы так вопрос не стоял и Евровидения с чемпионатами мира не сваливались нам, как ком на голову, Киеву остро необходим большой универсальный спортивно-концертный комплекс на 14-15 тысяч зрителей. Таковой мог появиться к Евробаскету-2015, который должен был пройти в Украине, но, увы, из-за ситуации в стране мы были вынуждены отказаться от его проведения, после этого строительство объектов заморозилось. А проблема-то осталась. Справимся, надеюсь, с организацией и хоккейного, и музыкального форумов, но вопрос-то и дальше будет становиться в полный рост до того времени, пока в Киеве не поймут необходимость возведения современного спорткомплекса.

К плюсам проведения финала Лиги чемпионов в Киеве отнесу позитивную рекламу Украины и нашей столицы в мире. Крупнейший мегаполис нашей страны снова будет в эпицентре главных мировых событий. Превратим весь Киев в зону гостеприимства! Деньги, потраченные в Украине небедными фанами вышедших в финал клубов, также будут нелишними для нас. Так или иначе, позитивные изменения произойдут в инфраструктуре столицы (не говорю, конечно, о метро на Троещину, но дороги в очередной раз подлатают, число англоязычных указателей увеличится, может быть, появятся и новые гостиницы). Такие мероприятия — отличный стимул улучшать наш город. Кроме того, такие матчи — реклама, собственно, футбола. Мальчишки пойдут в футбольные школы — всë же лучше, чем просиживать часами за компьютерными стрелялками.

О недостатках и "недостатках" также необходимо поговорить. Футбольный праздник уже успели окрестить пиром во время чумы. Мол, в стране идет война, а вы принимаете иностранных гостей. Да, конца-краю этой войне не видно, кремлевские сидельцы, похоже, мало перед чем остановятся в своем желании насолить Украине. Парировать этот аргумент я не могу, разве что надеюсь, что рано или поздно в Белокаменной антивоенно-прагматическое лобби одержит победу над агрессивно-милитаристским. Для кого, мол, этот праздник — для средних украинцев? Ведь при минимальной цене билета 70 евро позволить себе пойти на футбол может лишь нувориш, рассекающий на новехоньком "Мерсе", не замеченный, правда, в особой любви к футболу, но регулярно наблюдаемый на всевозможных ВИП-тусовках. Да, доля истины в этих словах есть, тем более, что в свободной продаже появится не так уж много билетов. Но простому болельщику тоже ведь приятно проникнуться атмосферой грандиозной футбольной фиесты, пусть даже и не попасть на матч, но побродить по фан-зоне (о том, что это такое, многие узнали во время проведения Евро-2012, и, думаю, не разочаровались), пообщаться с зарубежными любителями футбола. Это ли не евроинтеграция?

Россия в роли Бабы-Яги (помните предолимпийский мультик 1980 года?), которая испортит праздник? Ну, цинизм и коварство обитателей Кремля и их присных мы испытываем постоянно. К безопасности необходимо подойти очень серьезно. Но ведь нельзя же жить в перманентном страхе. Придумывая то одну, то другую провокацию против Украины, в Белокаменной даже четко не представляют, зачем они это делают. Но ведь, слава Богу, не все гадости им удаются.

Что-то наподобие одесского инцидента (перед матчем "Заря" — "Фенербахче" группа отморозков напала на турецких болельщиков)? Конечно, подобных вещей исключить нельзя, но у Киева большой опыт проведения крупных спортивных форумов и обеспечения безопасности на них. Одни только матчи "Динамо" — "Спартак" в 1980-х чего стоят! Тогда фанов красно-белых встречали прямо на вокзале и надежно изолировали от болельщиков "Динамо", предоставляя в их распоряжение Труханов остров. Надеюсь, справимся и на этот раз.

Приятным бонусом к финалу мужской Лиги чемпионов стал финал женской Лиги чемпионов, который через полтора года также пройдет в Киеве, но на другом стадионе — "Динамо" имени Валерия Лобановского.

И напоследок. Искренние поздравления футболистам-паралимпийцам, принесшим Украине "золото". Обыграть в футбол бразильцев, британцев, нидерландцев — дорогого стоит!