Кошелек ниоткуда: чем вымощена дорога в футбольный рай?

Деньги… Как часто вы о них думаете? Каждый день? Ежечасно? Еще чаще? То, что купюры с государственными деятелями разных стран заставляют учащенно биться сердца людей, — реальность, против которой мы с вами бессильны. "Наш футбол болен отсутствием денег", — заметил завсегдатай трибун "Олимпийского", наблюдая за жалкими потугами любимого им "Динамо" взломать оборону "Зари".

О задержках зарплат в украинских футбольных клубах говорят постоянно — то громче, то тише. Называют буквально пару-тройку клубов, которых сия чаша минула. Остальные… Время от времени в печать просачиваются отрывочные данные о полугодовых, а то и более долгах перед футболистами, но нередко владельцы или топ-менеджеры самих клубов — вероятных должников — эту информацию не то, чтобы опровергают, но подчеркивают, что все не так трагично, как кажется. Не умеет наш футбол жить по средствам? Да, это так. Важно понять простую вещь: деньги не могут браться из ниоткуда. Наш футбол должен научиться зарабатывать. Чистое меценатство возможно только в соревнованиях уровня чемпионата области или района. В качестве примера зарабатывания денег на футболе многие кивают на экс-Югославию. Мол, посмотрите, каких игроков выращивают хорваты, сербы, словенцы и как хорошо их потом продают. Ну, хорошо или нет — спорный вопрос. Финансового благополучия у клубов вышеназванных стран не наблюдается. Попасть в Лигу чемпионов, чтобы разжиться немалыми суммами, для них — непосильная задача.

Выгодно продавать футболистов у нас научился, пожалуй, только "Шахтер". Да и то, во многом, это результат работы конкретного человека — Мирчи Луческу — на тренерском посту. Именно при нем купленные за сравнительно небольшие деньги футболисты росли в цене, и клуб получал от этого дивиденды. "Динамо" осуществляло ряд громких продаж в разное время. Особняком здесь стоит, конечно, трансфер Андрея Шевченко в "Милан". Однако Шева-игрок был настоящим бриллиантом, и сумма, вырученная "Динамо" за его переход, просто не могла быть малой. Был еще ряд удачных сделок по продажам футболистов, но, увы, в большинстве случаев недешевые легионеры уходили из Киева за не соответствующие их статусу деньги. Во всяком случае, глядя на то, как раскрываются в разных чемпионатах экс-динамовцы Адмир Мехмеди, Рафаэль, Лукаш Теодорчик, Исмаэль Бангура, Бенуа Тремулинас, Юнес Беланда, понимаешь это отчетливо.

Доходы от телевидения — отдельная тема. Ну, не Германия и не Англия у нас, чего уж там! Но постепенно-постепенно наши клубы поднимают на продаже телеправ на трансляции своих матчей все больше денег. И, глядишь, через каких-то полдесятка лет эта индустрия заработает на полную мощность.

Когда в Украине произносят словосочетание "доходы от продажи билетов на футбол", то редкий человек не может сдержать улыбку. Какие доходы, если в большинстве городов цена билета не доходит и до сотни гривен, да и объем продаж сувенирной продукции в день игр не зашкаливает! Фирменную футболку любимого клуба ("Адидас", "Найк" или "Рибок") может позволить себе приобрести ну очень редкий посетитель наших стадионов. Даже тот, кто приезжает на футбольный матч на новехонькой иномарке, неохотно тратится на фирменную одежду. Фраза "повышение уровня доходов наших граждан" (произносимая обычно мужиками в дорогих костюмах со скорбно-величественной миной на лице) уже, полагаю, успела набить оскомину украинцам. На практике же "повышение доходов" оборачивается "уменьшением расходов" (порой тщетным из-за инфляции). И в этой шкале расходов футбол далеко не на первом месте.

"Зачем этим дармоедам-футболистам столько платить, лучше пустить деньги на пенсии или какие-то социальные проекты", — также знакомая песня, не так ли? Но, как когда-то заметил экс-голкипер московского "Локомотива" Сергей Овчинников: "Если футболистам не будут платить такие деньги, то где гарантия, что они пойдут нуждающимся?" Зарплаты диктуются рынком. И если происходит нарушение этого капиталистического закона, то наступает кризис. Однако тем и хорош капитализм, что за кризисом следует новый подъем. Но важно понять простую вещь: не могут долго существовать команды на доходы от контрабанды, коррупционных сделок или просто прикормленные из госбюджета.

В Англии сделали впечатляющий шаг в сторону футбола как бизнеса. И результат налицо — впечатляющий прогресс тамошнего чемпионата. У нас бизнесом футбол не является до сих пор, а в эпоху коммерциализации футбола Украина вступила, то и дело оглядываясь назад, вздыхая по тем временам, когда футболистов запирали на базах, комсомольские собрания песочили оступившихся, а сами мастера кожаного мяча, если и отличались по уровню доходов от среднестатистических своих соотечественников, то незначительно. За победу в Кубке Кубков 1975 года — 700–800 долларов, а за аналогичный успех в 1986 году — 1200 в той же валюте?

Ветераны вспоминают о тех временах, называя порой разные цифры премиальных, но все равно в этих воспоминаниях угадываются нотки современности. Какие доллары? В стране, где существовала статья, предусматривающая смертную казнь за валютные операции? Магазины "Березка", где можно было отовариться на чеки (их обменивали на валюту, которую советские специалисты в той или иной отрасли зарабатывали за рубежом), — недоступная для большинства советских граждан мечта. А об абсурдности ситуации — честно заработал валюту за границей и рискуешь попасть под статью, храня ее в своей квартире — лишний раз говорить не буду. Нам, сегодняшним она понятна.

Свет? В конце? Тоннеля? Есть ли? Как говорил гольдониевский Труффальдино из Бергамо: "Вы задаете сразу три вопроса, мне одному ответить трудновато". А в данном случае вопросов и того больше — четыре. Очень сомневаюсь, что в ближайшие время наши клубы научатся зарабатывать достойные деньги. Но, вместе с тем, надеюсь, что шаги вперед все-таки будут сделаны — ведь деньги не могут браться из ниоткуда.