Замороженная "Раша"

Российскому пропагандистскому каналу Russia Today заблокировали все счета в Великобритании. Мало кто сомневается, что это решение — даже если оно будет обосновано исключительно вопросами финансового права и окажется временным сигналом — связано с попытками ограничить российскую пропаганду на Западе. И тут цивилизованный мир оказывается в парадоксальной ситуации. С одной стороны, нельзя остановить поток российской лжи, не нарушая основополагающие принципы свободы слова. А с другой — эта ложь порождает ненависть, нетерпимость и войну.

В советское время с советской пропагандой не было никакой особой необходимости бороться. Наоборот, СССР делал все возможное, чтобы его граждане не узнали правду об окружающем мире. Глушились зарубежные радиостанции, было запрещено реализовать газеты и журналы капиталистических стран, составлялись списки запрещенной литературы. В результате на редкие в Советском Союзе американские выставки выстраивались многочасовые очереди, а буклеты, в которых, например, рассказывалось об американском сельском хозяйстве, годами хранились в библиотеках как драгоценные сувениры. Настоящим подарком была подписка на разрешенные — и поэтому ничего не писавшие о политике — журналы "Америка", "Англия", "Гутен Таг". Эта подписка была лимитирована и в основном распространялась среди номенклатуры. А что касается "ответного удара" — Московского радио, журнала "Советский Союз", газеты "Московские новости" — то они интересовали разве что активистов коммунистического движения — тоже, между прочим, существовавшего за советские деньги и немногочисленную группу "полезных идиотов" из числа левацкой интеллигенции, шарахавшейся от Советского Союза, как черт от ладана, после очередной Чехословакии или Афганистана. Свое влияние в мире СССР мог утвердить только при помощи танков.

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Сейчас ситуация изменилась во многом благодаря поражению Москвы в "холодной войне". Россия для многих на Западе — это уже больше не страна человеконенавистнической идеологии, а такое же государство, как и все остальные. И, конечно же, имеющее свои интересы и их защищающее. Русские больше не пугают людей "мировой революцией", не претендуют на чужую частную собственность — напротив, с ними можно делать деньги.

В результате ситуация сейчас прямо противоположная советской. В самой России влияние западных радиостанций или телеканалов сведено к минимуму. Россияне интересовались ими только тогда, когда информация была искусственно ограничена. Сегодня, в эпоху Интернета, можно узнать правду о чем угодно — но подавляющее большинство граждан Российской Федерации как были, так и остаются рабами программы "Время". 73 процента россиян, одобряющих бомбардировки Алеппо — цифра, точно иллюстрирующая, что с советских времен не изменилось практически ничего и большинство жителей России остаются сознательными приверженцами авторитаризма. Но — в отличие от советских времен — они уверены, что от них ничего не скрывают и, в общем-то правы. Они сами не хотят ничего знать.

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А вот на Западе появились люди, которые воспринимают российскую пропаганду как альтернативную информацию — благо это уже не пропаганда коммунизма и авторитаризма, тупая и догматичная, а "другие новости". Российские пропагандисты нередко маскируются под еще один западный телеканал, та же Russia Today может появиться в вашем телевизоре под скромной плашкой RT. Новости и репортажи могут вести выглядящие вполне "по-западному" люди — благо, проституток, готовых предать принципы профессии за хорошие деньги, хватает и в России, и на Западе. Зато то, что сообщают прожженные пропагандисты, не имеет никакого отношения к реальности. Но цели своей путинские лжецы добиваются, внося сумятицу в головы людей, которые привыкли надеяться на добросовестность журналистики.

Как этому противостоять на Западе пока не понимают. Никакой "альтернативной информацией" для России это противостояние не выиграть, потому что дело — не в России, а в самом Западе. С точки зрения информационной безопасности доступ российских пропагандистов к телевизионному эфиру цивилизованного мира должен быть ограничен. Нельзя поощрять ложь. Но нельзя и нарушать принципы свободы слова.

Именно на этом очевидном противоречии и играет российская пропаганда ненависти.

фото: funologist.org