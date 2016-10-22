В юдоли поражений, или Почему неудачи преследуют "Динамо"

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
22 октября 2016, 21:21

Стенания эмоциональных фанов "уже пятнадцать лет в "Динамо" творится черт знает что" можно понять.

С 27 августа по 19 октября, то есть за без малого два месяца киевское "Динамо" проиграло четыре матча на своем поле! Среди покорителей Киева — "Ворскла", "Наполи", "Заря" и "Бенфика". Команды крепкие, чего уж там, но ореолом непобедимости явно не обремененные. Покопался в исторических хрониках и нашел-таки аналог. Ух, и нелегкая это задача, доложу я вам! Было дело в 1945 году. Послевоенное обескровленное "Динамо" с 27 мая по 1 июля 1945 года потерпело четыре поражения в домашних матчах от московских ЦДКА, "Динамо", "Спартака" и минского "Динамо" с общим счетом 2:15.

Но давайте уйдем от военных аналогий и попытаемся разобраться. Олега Блохина с его коронной общеизвестной фразой лишний раз цитировать не буду. Что творится с киевским "Динамо"? Этот вопрос тревожит многочисленных поклонников самого популярного клуба страны. Полагаю, ответ на него весьма прост. Собственно, чего можно требовать от футболистов, не испытывающих конкуренции? На трансферы нынче "Динамо" не тратится, а футболисты, попавшие в пресловутую "зону комфорта" (как ни играй, зарплата-то капает, как там у Высоцкого, "то много, то мало на банковский счет"), не лезут из кожи вон, чтобы добиться прогресса в своей игре. Финансовые проблемы, о которых судачат болельщики в курилках и на интернет-брехаловках, представляются вполне логичным объяснением. С другой стороны, футболисты, находящиеся на контрактах в "Динамо" и розданные по арендам, неужели не могли бы помочь команде в ее нынешней ситуации?

А из игроков, не нашедших себя в Киеве, вполне можно создать неплохую команду: Мехмеди и Яковенко, Беланда и Ленс, Теодорчик и Мбокани, Рафаэль и Андре, Лукас и Безус, Ади и Тремулинас, Кравец и Рубен. Не хотят играть за "Динамо"? Не кажется ли вам эта отговорка какой-то детской, что ли?

Под шквал критики попал нынче наставник "Динамо" Сергей Ребров. Меня умиляют лжепророки, рукоплескавшие двум кряду чемпионствам, а сейчас глубокомысленно заявляющие: "С Ребровым "Динамо" идет в тупик". Обвинить Реброва можно разве что в том, что он соглашается отпускать по арендам явно нелишних для "Динамо" игроков. Но полностью информацией мы не владеем. А представители клуба не удосуживаются рассказать широкой футбольной общественности правду о том, почему главная на сегодня звезда "Андерлехта" Лукаш Теодорчик (уже с десяток голов наколотил парень, играя в фиолетовой футболке!), оказалась невостребованной в "Динамо". Однако и говорить о том, что "Ребров — это джек-пот для "Динамо"", как это сделал в недавнем интервью Владислав Ващук, я бы тоже не стал. С другой стороны, у нас все всегда знают, кого из команды (клуба) нужно выгнать, а вот вариантов, кого взять на вакантное место, почему-то никто не предлагает. Уволить (продать, отправить в дубль) несложно, а найти кого-нибудь стоящего на замену куда труднее.

Стенания эмоциональных фанов "уже пятнадцать лет в "Динамо" творится черт знает что" можно понять. Однако в прошлом году эти же критиканы носили на руках тренерский штаб "Динамо", приветствуя выход в плей-офф Лиги чемпионов (при этом в самом престижном турнире Старого Света из восьми матчей в пяти ворота "Динамо" оказались на замке!) и второе кряду чемпионство. Вся штука в том, что футбол не приемлет застоя. Ежегодно в команду должна быть влита свежая кровь, а без предсезонных покупок играть в Лиге чемпионов (да и в чемпионате Украины, как показывает практика) тяжело. "Двигаемся дальше", — эту мантру Сергей Ребров повторяет чуть ли не на каждой пресс-конференции, порой весьма нервно реагируя на острые вопросы журналистов. Только вот по факту получается: чем дальше в лес, тем больше неудач.

Меньше 26 000 зрителей на домашнем матче Лиги чемпионов против "Бенфики"! Если бы в середине 1980-х мне сказали о том, что в Киеве пройдет матч самого престижного европейского клубного турнира, в котором "Динамо" будет принимать легендарный европейский клуб, и на него придет такая мизерная аудитория, я бы просто рассмеялся. Конечно, можно сетовать на холодный октябрь. Но основными причинами, как по мне, являются две: неверие болельщиков в возможности нынешнего "Динамо" и высокие цены на билеты. 500 гривен за билет в более-менее приличный сектор — дороговато все-таки для нашего болельщика. Законы рыночной экономики подразумевают снижение цены при снижении спроса. Но в случае с ценообразованием на билеты, позволяющие посетить домашние динамовские матчи, все как-то наоборот. При такой цене вкупе с невнятной игрой пустыни на трибунах не избежать.

Чем "Наполи" или "Бенфика" лучше "Динамо"? Прежде всего, качеством футболистов. Достаточно сравнить рыночную стоимость составов. По версии популярного ресурса transfermarkt.de, у "Наполи" она составляет около 320 миллионов евро, у "Бенфики" — свыше 187-ми, у "Бешикташа" — 115, а у "Динамо" — немногим более 93 миллионов евро. Так не слишком ли многого мы требуем от динамовцев? Высокий прессинг "Бенфика" практиковала, даже играя на выезде и ведя в счете с разницей в два мяча! А прессинг в исполнении "Динамо" по ходу всего матча был каким-то вяловатым и не массовым. Остановка и обработка мяча игроками "Бенфики" и динамовцами? Сравним детально или просто погрустим? Тактическая грамотность и спокойствие? Ну, эмоциональный запал Виторину Антунеша, игравшего против своих земляков, можно понять. Но уразуметь, зачем необходимо было бить по ногам зажатого в угол форварда "Бенфики" и нарываться на пенальти, я, по крайней мере, не могу. Перегорел португалец? Очень может быть.

Арбитраж матча "Динамо" — "Бенфика"? Мне показалось, что испанский рефери Давид Фернандес Борбалан благоволил к "орлам". Так, перед вторым голом в ворота киевлян он оставил без внимания фол Нельсона Семеду на Дерлисе Гонсалесе. Полагаю, что пиренеец должен был просвистеть и прервать тем самым атаку, ставшую в итоге для "орлов" голевой. Другое дело, что, упав, Гонсалес, выключился из борьбы, долго вставал и как-то равнодушно наблюдал за тщетными стараниями партнеров защитить свои ворота. Видимо, чемпионат Украины приучил Дерлиса выключаться из борьбы и с надеждой смотреть на судью. Хотя в целом, как по мне, парагваец отыграл довольно активно и регулярно напрягал оборону португальского клуба. Во всяком случае, уж очень увесистых камней в его огород по итогам этого матча я бы не бросал.

"Еще не закончился октябрь, а мы уже фактически проиграли чемпионат и вылетели из еврокубков", — популярная ныне фраза в динамовском фан-сообществе. Поспорить желающие есть? Может быть, сами футболисты что-то сделают для того, чтобы болельщики не роняли столь уничижительные замечания.

Фото: dynamo.kiev.ua 

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Динамо Лига Европы Алексей Рыжков авторская колонка Бенфика
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