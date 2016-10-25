Пожирательница пенсий, или Почему кремлевские "кукловоды" бросили Приднестровье

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 октября 2016, 22:42

После победы Майдана именно в Приднестровье российские кураторы готовили базу для создания "народных республик" на юге Украины.

Украина, оказывается, повинна во всех бедах российских сателлитов. И речь на этот раз идет не об оккупированных территориях самой Украины, ответственность за которые Владимир Путин постоянно пытается переложить на Петра Порошенко — последняя попытка была сделана как раз во время берлинской встречи в "нормандском формате". Речь идет о другой территории, которую тоже контролирует Россия — о Приднестровье.

Президент этой самопровозглашенной республики Евгений Шевчук — он сейчас как раз борется за свое переизбрание — объяснил согражданам, что сокращением своих пенсий они обязаны... Европейскому Союзу и Украине. Евросоюз виноват в том, что отказался от покупки товаров сепаратистов после подписания с Молдовой соглашения о европейской ассоциации. Но самое главное — это угроза (да-да) военного вторжения со стороны Украины. Именно эта угроза — утверждает главарь тираспольских сепаратистов — заставила создать резервные фонды для финансирования "вооруженных сил" Приднестровья. И поэтому приднестровским пенсионерам не доплатили, а рассказать забыли — потому что это государственная тайна.

Шевчук, конечно же, лжет. Пожирательница приднестровских пенсий — не Украина, а Россия, на содержании которой уже 25 лет находится население оккупированного региона. Москва действительно не дает Шевчуку денег — и потому, что ресурсов на сепаратистов у Кремля меньше, и потому, что российское руководство решило избрать для Приднестровья нового предводителя. Но эта попытка переложить ответственность за плачевное состояние Приднестровья на Украину отвратительна вдвойне.

Приднестровье

В регионе живут тысячи людей с украинскими паспортами. Украина всегда делала все возможное, чтобы облегчить участь людей, которые из-за безответственности российского руководства и местных бандитов оказались буквально "в нигде". И понятно, что никакого нападения на Приднестровье со стороны Украины никогда не планировалось. Зато после победы украинского Майдана именно в Приднестровье российские кураторы наших сепаратистов готовили базу для создания всевозможных "народных республик" на юге Украины. Шевчук и сотрудники приднестровских спецслужб не просто знали об этих операциях, но и были их непосредственными участниками. Они не задумываясь расчленили бы Украину, чтобы стать соседями "Одесской народной республики" или "Бессарабской народной республики" — ведь тогда их собственная значимость для Кремля повысилась бы.

Но не вышло. Только отношения испортили — с Киевом, с Одессой, с украинским народом. И теперь, когда они уже не нужны своим "кукловодам" так, как раньше, обвиняют Украину в подготовке к агрессии и обманывают бедных людей, в жизни которых не осталось никаких перспектив кроме российских подачек.

Печальный урок для тех в нашей стране, кто хотел бы разделить приднестровскую судьбу.

фото: sputnik.by

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Россия Украина пенсии Кремль Виталий Портников сепаратисты Молдова Приднестровье авторская колонка Евгений Шевчук кукловоды
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