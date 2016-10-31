Кто действительно "шатает" Украину?

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

31 октября 2016, 09:15

Сурков и его босс просто нервно курят в сторонке.

Кто является большим фактором дестабилизации ситуации в Украине? Оппозиция, которая упоминается в "бумагах Суркова", или отечественная правящая "картельная партия", уже не скрывающая своей коррупционной сути? Кто в действительности "шатает" страну?

 

"Сурковликс": много букв и пустота?

Первые медиабои вокруг достоверности материалов "сурковликса" отгремели. Некоторые факты указывают на то, что часть переписки с мейла приемной помощника президента РФ Владислава Суркова может быть достоверной. И там есть вещи довольно ценные для воссоздания картины подготовки агрессии России в отношении Украины, поддержки фейковых "государств" Абхазии и Южной Осетии и пр.

Тонна бумаги и гигабайты переписки Суркова переворачиваются OSINT-стрингерами. Уже в деле фигурируют списки украинских блогеров, обслуживающих "русскую весну" (в 2013—2014 гг.), деловые игры МИД РФ по стратегированию конфликтов на постсоветском пространстве, кадровые профайлы кандидатов на работу в российские оккупационные администрации на Донбассе, есть целый ПСС статей отставного "ястреба" Кости Затулина, даже первый прикид сметы на строительство Керченской переправы. Все это может быть правдой.

Но кое-кто решил заработать на этом успехе украинских хакеров и вбросил документ, получивший название план "Шатун". Нет смысла раскрывать его суть. Об этом целую неделю говорили эксперты и политики. В "плане" утверждается, что оппозиция и антикоррупционное партнерство является "агентами влияния Кремля", поскольку направлены на подрыв власти нашей "картельной партии" (правящий квазиблок "Нарфронта" и БПП).

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Более того, авторы этого "документа" утверждают, что темы "олигархической сущности украинского правящего класса", "клептомании элит", "неэффективности управленческой системы" — это все тезисы "темников" Суркова, которые эти "агенты влияния" не осознано транслируют в украинское общество, тем самым играю на руку Путину.

Все, кто против тарифов и стабилизации бедности в стране, кто против кредитного рабства и глупости чиновников, кто проводит расследования и протестует против своеволия властей — все они "шатуны" на зарплате у Кремля. Такова логика "документа".

Владислав Сурков и Владимир Путин

Я не хочу детально разбирать ляпы самого "плана". Это уже сделали многие мои коллеги. Скажу только то, что общество с удовольствием простебало это фейк. Поэтому, даже InformNapalm в конечном итоге не подтвердил подлинность сканов из ящика v14691@yandex.ru. Их эксперты даже не знают, откуда появились эти документы, в основном дампе почты prm_surkova@gov.ru этих материалов нет...

 

Где "шатают"?

На мой взгляд, расшатывают страну все без исключения члены политического класса Украины. Именно все, без разницы у кого какой партийный билет.

Разве не "шатают" государственность персонажи во власти, которые хранят сотни миллионов гривен наличкой у себя формально в однокомнатной квартире, а весь бизнес оформлен на престарелую тещу?

Как иначе, если не "диверсией" против финансовой системы государства можно назвать е-декларации отдельных официальных лиц, в компетенцию которых входит убеждать украинцев в надежности гривны и отечественной банковской системы?

Заместитель главы парламентского комитета финансовой политики и банковской деятельности Руслан Демчак держит 133 миллиона гривен наличными. При этом в банках у него открыто три счета, де лежит не более  3 тыс. грн и 400 фунтов стерлингов. Не миллионов, а всего 3 тысячи гривен.

Глава Нацбанка по факту не верит в национальную валюту и почти все свои деньги держит в долларах.

Разве не подрывает национальную безопасность наличие у некоторых судей и правоохранителей целого коллекционного автопарка и нескольких "третьяковок" ценных картин и скульптур?

Коллекции земельных участков, дорогих часов, квартир в элитных домах, целые домашние храмы. При том, что легальных доходов для их покупки у нардепов просто нет и не было. Разве это не "шатает" страну?

Есть ли другое определение, не как "коррупционное деяние" в том, что некоторые народные депутаты от правящих партий за год-два своей каденции одолжили и сэкономили карманных денег на несколько кредитов МВФ для Украины?

Разве е-декларирование уничтожило коррупцию? Разве все эти персонажи будут лишены своих должностей или потеряют политическую перспективу?

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Нет. Они таким образом легализировали ранее украденные у людей деньги. И это само по себе уже деструктивный фактор расшатывающий общество.

Подрывающим политическую стабильность является неспособность государственных институтов обеспечить неотвратимость наказания за такие символичные для Украины преступления как расстрелы на Майдане и неправосудные решения в отношении активистов.

Отставленные, с опозданием на два года, судьи начинают возвращать себе должности на закрытых заседаниях ВАСУ при помощи все того же телефонного права.

И таки да. "Шатунами" выступают и "еврооптимисты". Но не критикой властей. После квартирных скандалов они могут комментировать разве что цены на рынке элитной недвижимости столицы. И тут вопрос не в конкретных персоналиях, а в том, что эти оказались такими же как и те — старые клептоманы с депутатским иммунитетом. Завышенные ожидания, инвестированные обществом в "европтимистов", конвертировалось в превышенное разочарование в новых лицах.

Источником "шатания" является весь политический класс. Именно он ведет против остальных граждан этой страны диверсионную работу.

А Сурков и его босс просто нервно курят в сторонке.

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