Душа против подонков: изживем ли футбольную коррупцию?

На поединок 19-го тура первой лиги между лидером первенства мариупольским "Ильичевцем" и аутсайдером турнира командой "Горняк-Спорт" из Горишних Плавней (правда, судя по поведению игроков, многие из них именно из Комсомольска, демонстрирующие, как говаривал Борис Ельцин, "настоящий, понимаешь, махровый бюрократизм в комсомольской работе") на бирже ставок Betfair было поставлено больше 270 тыс. долл.! Это — аномально много. Обычно на подобные матчи ставят не больше 15 тысяч "зеленых".

"Ильичевец" считался явным овердогом, да и играл дома, однако первый тайм выиграли горняки со счетом 1:0. Лишь после перерыва все встало на свои места: команда из Донецкой области трижды поразила ворота гостей. Таким образом, фаворит турнира одержал очередную победу (хотя сама по себе фраза "Ильичевец" выиграл у горняков" также весьма занимательна).

До стартового свистка на игру было поставлено чуть более тысячи долларов, однако уже на 8-й минуте противостояния размер ставок увеличился в 17 раз! На старте второго тайма на победу "Ильичевца" было поставлено 150 тыс. долл., а к моменту второго гола — уже более 213 тыс.!

Из итогового объема ставок на матч на Betfair (свыше 270 тыс. долл) 255 тыс., или больше 94% — на победу хозяев! Таким образом, был установлен абсолютный рекорд для всего украинского футбола в текущем году. Воистину в Мариуполе состоялся мегаматч! А вот на параллельный поединок "Гелиос" — "Колос" было поставлено в 15 раз меньше. Хотя, казалось бы, играли команды, может и не очень популярные, но находящиеся в лидирующей группе. Конкурентная игра на три исхода. Интересно ведь. Но любителей ставок она не привлекла.

"Матч был возмутительным договорняком. Они подстроили все. Победу гостей в первом тайме и хозяев в матче, победу хозяев с форой (–1), тотал больше — 3,5 гола. Отвратительно", — заявил председатель независимой европейской организации, выводящей на чистую воду любителей договорных матчей, Франческо Баранка.

Наставник команды из Горишних Плавней Игорь Жабченко сказал спустя несколько дней после матча: "Мы обнаружили четверых футболистов, участвовавших в этом договорняке. Надеюсь, что правоохранительные органы сделают свою работу, и этому делу будет дан ход. Договорняки — это большая проблема. С этим нужно бороться однозначно. Ты работаешь, вкладываешь душу, хочешь добиться каких-то результатов, а группа подонков, стремящихся заработать легкие деньги, твою работу превращает в пыль".

В свою очередь, главный тренер "Ильичевца" (как там, кстати, выполняется закон о декоммунизации?) Александр Севидов подчеркнул: "Мы не можем не отреагировать на все это, ведь задета наша честь! У меня нет оснований не верить Игорю Жабченко. Поэтому руководство клуба приняло решение провести внутреннее расследование. На время проведения оного всем футболистам, тренерам, работникам клуба запрещено давать какие-либо комментарии и интервью прессе. Мы опросим своих футболистов и приложим максимум усилий, чтобы пролить свет на сложившуюся ситуацию. Тщательно проанализируем всю информацию и сделаем соответствующие выводы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Во имя Футбола, или Поможет ли Закон о спортивной коррупции искоренить договорняки?

Ох, ребята! Стенания по поводу малого количества зрителей (кстати, ау, ультрас, почему вы оставляете такие вопиющие факты пренебрежения к любимой вами игре без внимания?), посещающих матчи украинского внутреннего календаря, раздаются на каждом шагу. "Что нам еще сделать, чтобы народ повалил на трибуны?" — патетически вопрошают маркетологи футбольных клубов. Может быть, чем думать о том, что сделать, нужно всерьез подумать о том, как бы чего-то не делать? Мне вот интересно: футболисты, практикующие ставки на собственные матчи, также вливаются в народный хор, осуждающий чиновников, судей, учителей, врачей за коррупцию? Также гневно спрашивают: доколе? Или совкизм в этих молодых людях заложен на генетическом уровне? Ну, как не порадеть родному человечку, не так ли?

Дилемма "футбол или деньги" для всех без исключения выдающихся футболистов никогда не стояла. Они однозначно выбирали футбол и, как результат, зарабатывали солидный капитал. Похоже, для некоторых провинциальных украинских "кудесников мяча" футбол — это приложение к деньгам, а антифутбол (или, если хотите, имитация игры, грубая подделка) — способ эти деньги заполучить. В итоге останешься и без репутации, и без денег, и без футбола. Но юным прожигателям футбольного таланта это, видимо, невдомек.

Хорошо, что у нас об аномальных ставках на те или иные матчи стали говорить в полный голос. Плохо, что все еще находятся дискредитирующие Игру юнцы, кое-как научившиеся пинать мячик, но не понимающие самой сути футбола. Рецепт борьбы? Ну, пожизненными дисквалификациями или отстранениями от футбола на 3–5 лет можно, конечно, попугать любителей легкой наживы. Но более эффективным средством в борьбе с описываемым злом, думаю, станут реальные уголовные сроки. На днях Верховная Рада (конечно, те еще "борцы" с коррупцией!) ратифицировала европейскую конвенцию о борьбе с коррупцией в спорте. "За" высказались 227 депутатов — едва ли не минимально необходимое число!

"Верховная Рада ратифицировала конвенцию Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями. Эта конвенция была подписана мной как министром спорта от Украины во время Евро-2016. Она направлена ​​на борьбу с коррупцией в спорте, договорными матчами, с мошенническими ставками на спортивные соревнования. Также предполагается привлечение к более жесткой ответственности тех физических и юридических лиц, которые этим занимаются. Конвенция была принята в сентябре 2014-го на 13-й Конференции министров Совета Европы, ответственных за спорт. В настоящее время Конвенцию подписали 26 государств — членов Совета Европы. Украина является одной из первых стран, которая ратифицировала этот важный европейский инструмент", — написал на своей Facebook-странице министр по делам молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Обильное словоизвержение, или Что нужно знать о "футбольном быдле"

Послужит ли эта ратификация оздоровлению нашего футбола и спорта в целом? Прыщавые юнцы в ярких фирменных футболках, обожающие хрустящие купюры, вряд ли сделают соответствующие выводы. Если тренеры не замешаны в подобных игрищах, то почему они не в состоянии соответствующим образом воспитать своих подопечных? Низкий авторитет среди молодых игроков? Ну, тогда возникает вопрос: правильно ли такие люди выбрали профессию? Не лучше ли податься в аналитики-обозреватели на специализированных телеканалах? Там всегда пригреют хорошей ставкой, закроют глаза на "гхэканье" и косноязычие, поддержат корявые слова-профессионализмы, вроде "тренерА" и "скоростЯ", да и за слово "быдло" в адрес игрока клуба-конкурента не пожурят. А тренировать, не обладая авторитетом, — это, как рыбачить на абсолютном безрыбье. Если же авторитетом обладаешь, то не используй его во вред футболу!

Фото: ВКонтакте ФК "Ильичевец"