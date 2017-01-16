В ожидании Трампа, Давоса и прагматизма украинской власти

В истории с Виктором Пинчуком, его статьями в американской Wall Street Journal и на "Украинской правде", странных дискуссиях украинских экспертов и политиков вокруг украинского ланча фонда Пинчука в Давосе, лично для меня становится очевидной одна вещь. Это поразительный романтизм нашего экспертного и политического сообщества, а также неспособность прагматично использовать возможности, которые открываются здесь и сейчас.

Я был свидетелем того, как на негосударственных экспертных площадках, в форматах "дипломатии второго плана" рождались политические решения, определявшие будущее постсоветской Евразии. Могу с уверенностью сказать, что практика неформальных клубных диалогов играет в мировой политике, в условиях ускоренной гибридизации все большее значение.

Так вот, на базе своего фонда Пинчук последние 10-12 лет последовательно и системно выстраивал что-то наподобие альтернативного украинского МИДа. Естественно, он всегда носил корпоративный характер и служил бизнес-интересам его основателя. Но качество площадок, начиная от YES (Ялтинской европейской стратегии) и заканчивая Украинским ланчем в рамках Давосского экономического форума, всегда значительно превосходило всё, что когда-либо происходило в Украине.

Я лично знаю целый ряд украинских политиков и бизнесменов, которые будучи участниками и гостями Ялтинской европейской стратегии, даже без особого личного знакомства с Пинчуком, устанавливали связи очень высокого уровня, которыми в последствие неоднократно пользовались с выгодой для себя. Тут можно было бы затегать пол-ВРУ.

Так уж случилось, что Пинчук — единственный украинский олигарх, который смог создать такой внешнеполитический ресурс. Остальные проекты подобного плана "сдулись". Кто раньше, кто позже, кто сильно маргинализировался. А Пинчук все это время держал марку.

И вот на дворе январь 2017 года. О том, что для Украины самым неблагоприятным образом меняется мировая конъюнктура, не говорит разве что ленивый. Пинчук публикует в Wall Street Journal очень странный текст, который сразу же вызывает волну возмущения в Украине. Потом, по словам Пинчука, выясняется, что WSJ его авторскую статью порезал, в силу чего месседжи олигарха были неверно интерпретированы уже в Украине. Но результатом всей этой истории становится позиция некоторых украинских политиков и представителей украинской власти игнорировать мероприятие Пинчука в Давосе, которое, напомню, является не бенефисом самого олигарха, а тусовкой большого количества влиятельных фигур из США, Великобритании, Франции, Германии, Польши и Украины.

Почему, на мой взгляд, эта позиция неправильна и недальновидна — объясняю.

Сегодня мир, включая Украину, ждет прихода в кресло главы госдепартамента США главы правления компании Exxon Mobil Рекса Тиллерсона. С другой стороны, некие силы, которые явно не являются друзьями Украины, аккурат к инаугурации Трампа развернули в американских СМИ кампанию под условным названием "Как украинская власть пыталась повлиять на исход американских президентских выборов". Первая и довольно болезненная статья, описывающая попытки Украины поиграть в пользу Хиллари Клинтон подставой ключевого советника Трампа Пола Манафорта, вышла во влиятельном американском издании Politico неделю назад. Но что особо симптоматично — была растиражирована рядом влиятельных политиков-республиканцев, а также была подхвачена официальной страницей Республиканского национального комитета (RNC) в Facebook. Того самого RNC, главой которого еще вчера был будущий глава президентской администрации Трампа Рейнс Прибус. Что делает статью на Politico уже не просто информационным вбросом, а придает этому тексту политическую окраску. Скрины для тех, кто не заметил или не понял — прилагаю.

С другой стороны — Тиллерсон, который вроде бы и делает все необходимые для утверждения в Конгрессе США заявления, убеждая американских сенаторов в отсутствии плотных взаимосвязей с Москвой, но его истинные цели и взгляды на украинский вопрос до сих пор не ясны. Сегодня мы все, включая и украинских чиновников высшего уровня, потребляем вторичный продукт в виде публичных высказываний. Реальных же коммуникаций с главными фигурами в окружении Трампа у украинской власти нет. Мы дружим с сенаторами-республиканцами Грэмом и Маккейном, но при всем уважении к ним, оба сенатора сегодня являются скорее оппонентами Трампа, вызывая своими действиями внутри США все большее раздражение у новой президентской команды.

И вот оказывается, что гостем украинского ланча Пинчука в Давосе будет бывший министр обороны США и бывший глава ЦРУ Роберт Гейтс — человек, чьим протеже и близким соратником является Рекс Тиллерсон, будущий глава госдепа США. Причем, что интересно — Дональд Трамп запретил кому-либо из членов своей команды, а также ближнего круга, посещать Экономический форум в Давосе. Именно по этой причине вы не найдете имени Роберта Гейтса в программах ни одного мероприятия Давосского форума, кроме Украинского ланча.

Как характеризуют Гейтса знающие его люди — человек сверхвлиятельный, контактный, открытый. Идеальная возможность если не получить столь необходимого соратника в новой американской власти, то как минимум — новый полезный контакт, которых нам сегодня ой как не хватает.

За контакты и связи Пинчука я как раз переживаю в самую последнюю очередь. А вот кто в ходе ближайшего Давоса проведет переговоры с тем же Гейтсом от имени государства Украина — пока вопрос.

И да. Я тоже охарактеризовал декабрьские тезисы Пинчука в WSJ как "капитулянские". Но также считаю, что "тексты Пинчука" — это не повод для украинских официальных лиц не использовать его площадку в Давосе для установления нужных для страны контактов. В этом вопросе у Киева должен работать только один принцип: ничего личного, только бизнес.