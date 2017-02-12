Неброская надежность: чем запомнился болельщикам Виктор Чанов?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
12 февраля 2017, 21:50

Карьера футболиста изобилует как взлетами, так и падениями. Не был исключением и знаменитиый "Чайник".

Смерть легендарного вратаря киевского "Динамо" Виктора Чанова застала врасплох. Казалось, только-только страж ворот "Динамо" 1980-х годов в компании своих партнеров по звездной команде был на приеме у президента Украины по случаю 30-летия победы в Кубке кубков, смеялся с друзьями, только-только давал развернутые интервью, посвященные круглой дате, только-только о нем вспоминали в связи с уходом из футбола другой киевской вратарской легенды Александра Шовковского и проводили игровые параллели, и вот… трагическое известие.

О причинах смерти говорить будут долго: слишком уж знаковый человек трагически ушел из жизни. В таких случаях принято прибегать к штампу: всей правды мы так никогда и не узнаем. Не думаю, что для действительно близких людей причины смерти Виктора Викторовича неизвестны. Как бы то ни было, произошло непоправимое, и динамовское футбольное сообщество лишилось своего яркого представителя: остроумного, энергичного, начитанного, подтянутого, предприимчивого.

Виктор Чанов

Виктор Чанов в броске

"Динамо" середины 1980-х годов — это феерия, неустанный прессинг, или, как сейчас любят говорить, перекусывание оппонентов на всех участках поля. Принято считать, что Валерий Лобановский создал три великих динамовских команды: в середине 1970-х, в середине 1980-х и в конце 1990-х. Спорить не буду. Скажу лишь, что во второй из этих дрим-тим Виктор Чанов играл важнейшую роль.

Представитель известной вратарской династии, казалось, не имел других вариантов, кроме как стать в ворота. Виктора Чанова, хотя настоящую славу он снискал в киевском "Динамо", считают своим и болельщики донецкого "Шахтера". Именно в его составе он завоевал свой первый большой трофей — Кубок СССР 1980 года. А с 1982 года в его футбольной карьере было "Динамо" Лобановского (в 1983 году у руля самого популярного клуба Украины стоял Юрий Морозов). Уже в 1990 году Чанов подался в Израиль, где провел четыре года, а на излете игровой карьеры недолго поиграл за "ЦСКА-Борисфен".

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Виктор Чанов (справа) с Игорем Белановым и очередным трофеем

Лобановский в своей книге "Бесконечный матч" писал о нем: "Виктор Чанов принадлежит к категории вратарей, которым необходимо ежедневно, на каждой тренировке чувствовать дыхание серьезного конкурента… Сам он — из таких, из конкурентов. В 1985 году получил тяжелую травму, долго лечился и, как только встал на ноги, принялся догонять Михайлова, на приличном уровне завершившего сезон. Чанов добился своего. В ворота мы поставили его и многим ему обязаны, победив в Кубке кубков и в чемпионате".

Виктор Чанов (справа) и Михаил Михайлов на тренировке

Действительно, финал Кубка кубков — это еще и состязание голкиперов. В воротах оппонента динамовцев по финалу-86 — мадридского "Атлетико" — был ни много ни мало чемпион мира 1978 года — аргентинец Убальдо Фильол. И наш соотечественник переиграл соперника! Звездному земляку Марадоны довелось трижды вынимать мяч из сетки своих ворот, а Чанов остался в финале сухим!

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А помните, с чего началось восхождение команды Лобановского к евровершинам? С сэйва Чанова. В Кубке СССР-1984/85 на стадии 1/8 финала киевлянам жребий определил в соперники московских одноклубников. В тяжелейшей борьбе в серии пенальти верх одержали киевляне. Решающий удар москвича Юрия Ментюкова парировал Виктор Чанов! Киевляне вышли в четвертьфинал, а затем завоевали и Кубок СССР, и место в Кубке кубков. Чем все в итоге обернулось, знает каждый интересующийся футболок человек. О том, что случилось бы, не парируй Чанов удар Ментюкова, в каком направлении повернулась бы футбольная история, думаешь сейчас со страхом. Но Виктор проявил свои лучшие качества, и 14 600 зрителей на Республиканском стадионе в Киеве приветствовали выход своих любимцев в четвертьфинал! И понеслась!

Знаковый успех — победа в четвертьфинале Кубка кубков над грозным в ту пору венским "Рапидом". Та виктория представляется ныне абсолютной. Но, прочитав Лобановского, начинаешь вспоминать, что поначалу все было не так просто: "Австрийцы заперли нашу команду на ее половине, ворота спасали Чанов, штанга, еще раз Чанов". И вот эта четко выполненная вратарем работа вдохновила команду, и во втором тайме "Рапид" пал. Чанову же пришлось опасаться посторонних предметов, летящих на него с трибун от раздосадованных ходом матча венских фанов. Издержки профессии!

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В серии пенальти в матче за Кубок сезона-86 между "Динамо" и "Шахтером" Чанов отбил три удара — Сергея Кравченко, Алексея Варнавского и Виктора Грачева, и почетный приз обосновался в Киеве! Год спустя Чанов с "Динамо" также выиграл Кубок сезона после серии пенальти. В соперниках — московское "Торпедо", а неудачником послематчевой серии стал Олег Ширинбеков.

Мы, болельщицкий люд, звали его незамысловато: "Чайник". Знание этого прозвища возводило человека в ранг завсегдатаев трибун, преданного болельщика, приближенного к модной в 1980-е футбольной теме. Чанов всегда отличался умелым руководством обороной. За то, что позволили игроку команды-соперницы нанести опасный, пусть и дальний удар, Чанов начинал порицать оборонцев еще до того, как мяч после упомянутого удара покинул пределы поля. Бывали, конечно, эпизоды, когда обрезались полузащитники, неоправданно идя в обводку и доставляя тем самым немало хлопот защитникам и голкиперу. Помню забавный эпизод из какого-то домашнего матча "Динамо" в сезоне-89: ошибся Иван Яремчук, и у ворот "Динамо" вследствие этого был создан опасный момент, чудом не завершившийся голом. "Ваня, б…!" — зычным голосом пристыдил своего партнера Чанов. Воспитательную работу вратаря услышал весь стадион, а мой сосед по абонементскому сектору прокомментировал это событие философски: "Чайник вскипел!"

Было у вратаря "Динамо" и еще одно прозвище, услышанное мной в женской фан-среде (была в 1980-е и такая!). Они звали его поласковее, чем мужики — "Чанчик".

Виктор Чанов (слева) и президент Петр Порошенко

Карьера футболиста изобилует как взлетами, так и падениями. Три союзных и один израильский чемпионских титула, пять союзных и два израильских кубка, Кубок кубков, два еврочемпионства с юношеской и молодежной сборными, взрослое континентальное вице-чемпионство-88 — список командных регалий Виктора Викторовича заслуживает уважения. В 1986 году Чанов удостоился приза журнала "Огонек" "Лучшему вратарю", опередив своего извечного конкурента, не позволившего по большому счету проявить себя в сборной, — Рината Дасаева. Увы, в 1987 году Чанова ждало падение. Полуфинал Кубка чемпионов "Динамо" — "Порту" вызвал в Златоверхом небывалый ажиотаж. Такого я больше не припомню в своем родном городе во время футбольного матча, пусть и принимал он поединки Олимпиады, финал ЕВРО, игру за Суперкубок Европы. Не знаю, насколько достоверны слухи, но говорили тогда о двух миллионах желающих попасть на ту игру! Однако поклонников "Динамо" (а тогда записным фанатом мнил себя едва ли не каждый второй украинец, ведь футбольное боление было в тренде) ждало разочарование. О том, что случилось в тот холодный апрельский вечер, Валерий Лобановский написал в уже упомянутой книге так: "Это был редкий случай, когда матч может проиграть один человек: две грубейшие ошибки на первых минутах в столь ответственной игре в состоянии вывести из равновесия находящуюся на любой волне настроения команду". Так жестко Лобановский высказался о Чанове. Вместе с тем, мэтр тренерского цеха отмечал: "Виктор Чанов весьма способный голкипер, и можно привести массу примеров его иногда даже изумительной игры, вдохновенной и безошибочной".

Однако, несмотря на то, что случилась неудача в матче с "Порту", были в 1987 году у Чанова и выигранные одиннадцатиметровые. В полуфинале Кубка СССР-87 дома в присутствии 68 600 зрителей в послематчевой серии пенальти он отразил удар московского динамовца Бориса Позднякова, киевляне прошли в финал, где также в серии пенальти обыграли минских одноклубников: Чанов отразил удар товарища по сборной СССР — минчанина Сергея Боровского.

Сэйвы Чанова можно вспоминать бесконечно. Приведу несколько убедительных цифр: в карьере Чанова — 192 матча на ноль. Это — третье место в клубе Евгения Рудакова, членами которого становятся вратари, отыгравшие сухую сотку в различных турнирах. Первый сезон Чанова в "Динамо" — 1982-й год. Чемпионами тогда стали минчане со своим "искренним футболом". Но меньше всех мячей (25) пропустили киевляне. Ближайшая по этому показателю команда — московское "Торпедо" — пропустила на восемь мячей больше. К слову, его ворота защищал старший брат Виктора — Вячеслав (уникальный человек в футболе, имеющий четыре высших образования, при этом два красных диплома!). Возьмем и менее удачный для киевлян сезон. В 1984-м году киевский клуб занял 10-е место в чемпионате. Никогда ни до, ни после этого события я не испытывал такого разочарования от игры любимого с детства клуба. Но пропустили киевляне всего 30 мячей — меньше, чем чемпион-84 питерский "Зенит". Больше скажу, меньше киевлян (и то незначительно — на один-два гола) в том чемпионате пропустили только московские спартаковцы и минские динамовцы. В 31-й игре из 34-х ворота "Динамо" тогда защищал Виктор Чанов.

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Виктор Чанов в майке сборной СССР

Принято считать, что в сборной карьера Виктора не сложилась. Да, матчей в футболке национальной команды он сыграл немного — всего 21. Но при этом в 16-ти из этих игр отыграл на ноль! Всего же, выступая в рядах сборной СССР, пропустил 8 мячей, в среднем 0,38 гола за игру — гроссмейстерский показатель!

"А мне нравится Чанов! Не играет на публику, не рисуется в воротах, но хорошо знает свое ремесло" — эти слова принадлежат моему дальнему родственнику, живущему в Таллинне и болеющему за… московский "Спартак". Сказаны они были в 1986 году во время нашего совместного просмотра матча СССР — Канада на мексиканском чемпионате мира. И то, что столь тепло отозвался о голкипере "Динамо" именно симпатик "Спартака", меня тогда очень впечатлило. А матч сборная СССР выиграла всухую — 2:0: Чанов не пропустил! Роль вратаря в исповедующей прессинг команде — вселять уверенность в партнеров. И в большинстве случаев с этой задачей Виктор справлялся.

Виктор Чанов (второй слева) и "сборная СССР"

Виктор Чанов и в зрелые годы мог делать сэйвы

Спасибо, Виктор Викторович за неброскую надежность, за то, что болельщики "Динамо" были уверены в вас! Судьба жестока к самым лучшим. А Виктор Чанов таковым несомненно был. И мы, свидетели динамовского евротриумфа 1980-х не забудем блестящую игру одного из фундаторов этих побед! Вечная память!

фото: fcdynamo.kiev.ua

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Динамо гибель избиение Алексей Рыжков авторская статья смерть голкипер Чанов
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