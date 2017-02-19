О британских вбросах и проблемных вопросах: пройдет ли в России "фестиваль околофутбольного насилия"?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
19 февраля 2017, 08:14

Россияне выход фильма восприняли как "нагнетание антироссийской истерии".

На британском телеканале BBC прошла премьера фильма "Хулиганская армия России" о российских футбольных фанатах. В Москве расценили этот факт, как попытку лишить Россию права проведения Чемпионата мира 2018 года.

Усмотреть связь между выходом фильма и грядущим Мундиалем несложно. На это указывают уже самые первые его кадры — извлечение тогдашним президентом ФИФА Зеппом Блаттером из конверта листа с надписью "Россия" и ликование россиян после официального оглашения страны-хозяйки футбольного форума.

"Дам бесплатный совет парням, которые, возможно, приедут в 18-м году сюда: если вы попробуете прийти в эту страну с мечом, вы от этого меча и погибнете!" — так с ха-а-а-ра-актерным акцентом говорит один из фанатов-россиян, снявшихся в фильме. Бесплатный совет? По-моему, больше смахивает на угрозу. А приходить с мечом на чужие земли — это более характерно именно для россиян. И обратите внимание на классическое "эта страна" от человека, надо полагать, позиционирующего себя как патриота!

Российские ультрас

Российские ультрас

В фильме звучит множество громких фанатских фраз: "Единственный повод прекратить драку — это смерть!", "Добиваем, б…, пока сознание не потеряет!", "Для одних людей — праздник футбола, для других людей — праздник насилия!", "Это спецподразделение? Да нет, это всего лишь наше новое поколение!" Много внимания уделяется французским (на Euro-2016) похождениям российских фанатов и особенно — их столкновениям с англичанами. Общий лейтмотив картины: зачем проводить чемпионат мира там, где царит насилие? Отмечу, что в комментариях к фильму в Интернете можно увидеть неприкрытые угрозы россиян в адрес конкретно украинских болельщиков.

Участник Orel Butchers в Лилле

В фильме есть большой сюжет об орловской фан-группировке Orel Butchers. После выхода фильма и материала в газете The Guardian о российском околофутбольном насилии как угрозе чемпионату мира ее представители сделали официальное заявление: "16 февраля в федеральных и региональных средствах массовой информации была опубликована недостоверная информация о том, что околофутбольное объединение Orel Butchers якобы пригрозило английским фанатам "бойней" на ЧМ-2018, который пройдет в России. При этом СМИ ссылались на английское изданиеThe Guardian. Газета приводит слова некоего якобы лидера OB "Дениса", который прямо заявляет о том, что российские фанаты превратят грядущий чемпионат в "фестиваль насилия", и дает "100-процентную гарантию". Хотим официально заявить, что Orel Butchers не имеет к этим утверждениям абсолютно никакого отношения, человека по имени "Денис", который мог бы делать такие утверждения от лица Orel Butchers, мы не знаем. А информацию, опубликованную в The Guardian и подхваченную российскими СМИ, считаем вбросом и провокацией с целью выставить российское околофутбольное движение в, очевидно, выгодном западному сообществу свете. Возможно, в этом есть некий "политический подтекст", но мы хотим повторить: Orel Butchers вне политики, и просим не вестись на эти провокации". Вроде, как и пишут представители молодого поколения, а совково-бюрократический оборот "с целью" говорит об определенном знакомстве автора заявления с бюрократическим языком коммунистической и посткоммунистической советской и постсоветской "элиты".

Российский ультрас

Ну, что касается стенаний по поводу футбольного насилия, то уж кому-кому, а явно не англичанам порицать другие нации. Хотя, справедливости ради, отметим, что за последнее время околофутбольных траблов в самой Великобритании стало куда меньше, чем в бурные 1970—1980-е годы. Помнится, перед Евро-2012 британцами был снят аналогичный хоррор об украинских футбольных фанатах. А известный в прошлом футболист Сол Кэмпбелл относительно британского фан-визита в Украину и Польшу высказался так: "Оставайтесь дома, смотрите матчи по телевизору. Не берите на себя дополнительные риски. Есть вероятность, что домой вы прибудете в гробу. Я думаю, УЕФА ошибся, доверив Евро-2012 Польше и Украине, поскольку он должен был потребовать от потенциальных стран-организаторов решить внутренние проблемы". Помните наш праведный гнев из-за этого высказывания и издевательства британских фанатов, посетивших Украину, над Кэпмбеллом?

Корректны ли аналогии? Касательно фильмов, думаю, с натяжкой, да. Разве что в фильме о россиянах звучат неприкрытые угрозы в адрес визитеров, чего не было в фильме об украинских хулиганах. Вместе с тем, педалируя тему околофутбольного насилия как повода лишить Россию права проведения Мундиаля, британцы забывают о другом куда более важном поводе отобрать у посткоммунистического монстра чемпионат. Нарушать территориальную целостность соседей, убивать тысячи людей на Донбассе (в том числе и мирное население), бомбить сирийские города, оказывается, меньшее преступление, чем помахать кулаками до и после футбольных матчей. А ведь эта тема должна быть доминирующей в таком контексте!

Российские ультрас

Россияне выход фильма восприняли как "нагнетание антироссийской истерии". Да, в развитых странах есть определенный снобизм медиа по отношению к постсоциалистическим державам. Так, беседуя не так давно, с поклонником "Ливерпуля", гостившем в Украине, я услышал о его впечатлениях о нашей стране. "Я увидел в Украине картину прямо противоположную той, о которой говорят наши британские медиа. Они нередко изображают Украину как цитадель насилия, а я увидел страну, живущую трудовой жизнью, прекрасно работающий агросектор, неплохие аэропорты, отличные железнодорожные вокзалы, Киев и Харьков — современные мегаполисы. Да, я знаю, что на востоке Украины идет война, но в целом, по стране картина не столь удручающа, как это можно себе представить из репортажей британской прессы", — подчеркнул ливерпудлианец.

Российские ультрас

Английский фан с разбитой головой

Что же касается антироссийской истерии, то, как по мне, больше, чем сами россияне, эту истерию не нагнетает никто. Чем? Убийствами или покрыванием убийц на Донбассе, перманентным враньем, причитаниями "Россия в кольце врагов", откровенной антиукраинской пропагандой (что, конечно, особо болезненно именно для нас, украинцев). Закон бумеранга ведь никто не отменял. А на решение о лишении России права проведения Мундиаля, полагаю, может повлиять дальнейшая эскалация на Донбассе или же расширение россиянами зоны боевых действий. Если же конфликт на востоке Украины будет потихоньку тлеть, то вряд ли будет принято подобное решение: уж слишком мало времени остается до лета 2018-го года.

фото: dailymail.co.uk

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