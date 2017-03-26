На поклон к барыгам: почему за месяц до ЧМ по хоккею в кассах нет билетов на матчи сборной Украины?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
26 марта 2017, 14:14

За билет номиналом 80 гривен спекулянт просит "всего" 300.

"Украина! Живи хоккеем!" — призывают рекламные плакаты чемпионата мира по хоккею в группе А дивизионе 1. Таковых видимо-видимо и на улицах столицы, и в общественном транспорте. Задорные мультяшные казаки (талисманы турнира) теперь не только футболисты, они осваивают азы и самой быстрой игры в мире. Судя по тому, что в кассах киевского Дворца спорта, где пройдет турнир, не осталось ни одного (!) билета ни на один из матчей сборной Украины (а таковых будет 5), Украина действительно живет хоккеем. За месяц до старта турнира (а он пройдет с 22 по 28 апреля) нет заветных "квиточков"!

Вроде как нужно радоваться, что интерес к хоккею в нашей стране возрождается. Вот только относительно аншлагов меня начинают терзать смутные сомнения. Прекрасно помню аналогичный турнир в столице Украины в 2011 году. Тогда в день первого матча Украина — Великобритания можно было свободно купить билет на эту игру (причем в центральных секторах), без особых проблем на другие матчи сборной Украины и в менее удобный сектор — на решающий матч с Казахстаном. Аншлаг (по официальной информации, 6837 зрителей) был, пожалуй, только на матче Украина — Казахстан. Матч с извечными соперниками — поляками — вызвал интерес у 6676 человек, к уже упомянутой игре Украина — Великобритания проявило любопытство 6213 зрителей. Матчи же с менее притязательными соперниками — эстонцами и литовцами — посетило соответственно 5238 и 3675 болельщиков. Неужели с тех пор интерес к хоккею в нашей стране так вырос?

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Битва сборных Украины и Польши

Не думаю. Сейчас, в отличие от начала нынешнего десятилетия, в Украине идет война, и людям элементарно не до развлечений, посмотрите хотя бы на пустыню на трибунах во время матчей украинской футбольной Премьер-лиги. Дело, полагаю, в другом. Стоит вам отойти несколько метров от кассы Дворца спорта, несолоно хлебавши, как к вам обязательно подойдет молодой человек и, расплывшись в широкой улыбке (или изредка без оной, не всегда спекулятивный сервис бывает на уровне!), предложит свою помощь в решении проблемы. За билет номиналом 80 гривен он попросит "всего-то" 300! Можете найти пропуска на матчи сборной Украины и подешевле. Скажем, на специализированных сайтах вам предложат "билетов пока достаточно даже для большой компании" всего-то за 200 гривен. Во как! "Достаточно"! Похоже, обильная реклама предстоящего турнира дала сигнал спекулянтам: можно заработать. Не факт, что все у них получится, все-таки, если смотреть правде в глаза, хоккей далеко не самый популярный вид спорта у нас. Если барыги останутся внакладе, то аншлагов на матчах сборной Украины не будет! Получается, что все, кто искренне желает, чтобы у нашей команды была могучая поддержка, должны ратовать за финансовые успехи любителей билетной наживы.

Киевский Дворец спорта

Не буду обвинять сотрудниц касс Дворца спорта в сговоре со спекулянтами, но вот только их уклончивые ответы на вопросы, будут ли еще билеты на игры сборной Украины, заставляют усомниться в их кристальной честности.

Тогда, в 2011-м, трибуны Дворца спорта обильно заполняли суворовцы, или как они называются в наше время, богуновцы. Молодые люди создавали шумовое оформление играм сборной Украины, но, честно говоря, я не понимаю, почему за занимаемые ими места нельзя было выручить деньги за билеты? А может, я наговариваю, и руководство учебного заведения оплатило стоимость хоккейных контрамарок. Шесть лет назад билеты продавались в сектор сцены, издавна устанавливаемый во Дворце спорта на знаковые спортивные события. Судя по интернет-раскладке, позволяющей выбрать билеты на матчи нынешнего турнира, сейчас им пренебрегут. Возникает резонный вопрос: почему? Если такой большой ажиотаж, то неужели нельзя увеличить количество зрительских мест, чтобы как можно больше народу прикоснулось к таинствам самой быстрой игры в мире?

Малая номинальная цена на билеты — 50-80 гривен? Эта стоимость пропуска на хоккей отдает популизмом и открывает широкие возможности для перекупщиков. А разница между номинальной и рыночной ценой пойдет в чей-то карман. Цены на билеты должны быть адекватными — не высокими, но и не низкими! Согласитесь, в наше время за яркое зрелище платят куда больше 80 гривен!

Думал, что какую-то часть билетов приберегут непосредственно для дней чемпионата. Однако председатель оргкомитета турнира Георгий Зубков заверил: абсолютно все билеты на матчи сборной Украины проданы! Дай Бог, чтобы квиточки не сгорели в костре барыжьей алчности, а ими в итоге воспользовались любители хоккея. Однако оптимизма по этому поводу у меня, честно скажу, не много. А то, что стольному граду кровь из носу нужен многофункциональный спортивно-зрелищный дворец тысяч на 15 зрителей, думаю, понятно всем. Увы, оставшаяся без Евробаскета-2015 Украина заморозила строительство спортивных объектов. А как бы пригодилось сейчас такое сооружение!

Талисманы ЧМ по хоккею

Фото: wmia2017.iihf.com

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Украина Рыжков авторская статья сборная чемпионат билеты спекулянты хоккей барыги
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