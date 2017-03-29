Болгарская корректировка и "пиррова" победа Путина

Болгарские парламентские выборы не завершились победой выступающих за отмену санкций против России посткоммунистов — как можно было предположить после успеха "левого" кандидата Румена Радева на президентских выборах в Болгарии. После этой победы премьер Болгарии, лидер проевропейской партии ГЕРБ Бойко Борисов заявил об отставке, что и привело к досрочным парламентским выборам и победе партии Борисова. Но почему избиратели, которые поддержали Радева и отказали в голосах кандидату ГЕРБа на выборах, бывшему спикеру парламента Цецке Цачевой, на парламентских выборах отказали в поддержке социалистам?

На этот вопрос важно ответить — если мы хотим понять, что происходит в Европе, и что будет происходить в Украине.

Президентские выборы — это всегда сражение личностей. Знаменитый летчик Радев не мог проиграть скучной чиновнице Цачевой. Премьер Борисов совершил серьезную ошибку, когда отказал в поддержке предыдущему президенту Болгарии, яркому и талантливому Росену Плевневлиеву, который не побоялся бросить вызов Путину. Плевневлиев мог бы стать достойным конкурентом Радева. Более того, решение президента баллотироваться на второй срок могло бы вообще изменить политическую ситуацию и желание Радева баллотироваться. А так Борисову пришлось исправлять свою ошибку с помощью испытанного инструмента — досрочных парламентских выборов. На таких выборах играет роль не только личность, но и программа, вектор движения. Да и в личностном плане Борисов противостоял лидеру социалистов, скучной чиновнице Корнелии Ниновой. Это были президентские выборы наоборот. Болгарские комментаторы едины — избиратели отвергли пророссийскую и ультраправую позиции.

Конечно, и после этих выборов Борисову не так-то просто будет сформировать правительство. Партнера придется выбирать или из пророссийских, или из ультраправых. И, тем не менее, избиратели четко подтвердили вектор развития своей страны — на Запад, а не на Восток. Это вселяет надежду, что все недавние путинские "победы" окажутся пирровыми. Радеву придется стать "обычным", а не пророссийским президентом Болгарии. А откровенно работающий на Кремль молдавский президент-дестабилизатор Игорь Додон после следующих парламентских выборов так и останется "свадебным генералом".

Да и у нас на следующих парламентских выборах не пройдут ни коллаборационисты, ни откровенные популисты.