Карнавал окончен: чем запомнились динамовские бразильцы?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
2 апреля 2017, 16:16

Официально объявлено об уходе Данилу Силвы — последнего бразильца в составе "Динамо". 

Похоже, эра "бразилизации" или, как выражаются иные обозреватели, "амазонкизации" самого популярного клуба Украины уходит в прошлое.

От легионеров всегда ждут чудес. От бразильских — вдвойне. Расхожая фраза о том, что ландскнехт должен быть на голову выше доморощенной звезды, кочует уж добрых полтора десятка лет по различным интервью отечественных футбольных специалистов. На практике так получалось далеко не всегда, но все-таки было немало бразильских футболистов, оставивших след в истории "Динамо".

Как можно забыть игру Диогу Ринкона! Чемпион мира среди юниоров U-17 в составе бразильской команды не зря заинтересовал селекционеров киевского клуба. Ринкон провел в Киеве шесть с половиной весьма плодотворных лет. Точный удар бразильского атакующего полузащитника в компенсированное во втором тайме время финала Кубка Украины-2003 "Динамо" — "Шахтер" позволил динамовцам завоевать почетный трофей. Он стал автором самого быстрого гола в еврокубковой истории киевского "Динамо": 8 августа 2008 года в квалификации к групповому этапу Лиги чемпионов в поединке против турецкого "Фенербахче" бразилец отличился уже на 24-й секунде матча! А как забыть его дубли московскому "Локомотиву" и "Байеру" на групповом этапе Лиги чемпионов! Всего же он наколотил в "Динамо" около полусотни мячей!

Могла ли карьера Ринкона сложиться в Киеве успешнее и затянуться на более длительное время? Однозначно, да. Помешала проявить себя уже в команде Юрия Семина тяга легионера к алкоголю. Об этом он сам признался в одном из интервью уже на родине. Однако затем Диогу смог излечиться от этой зависимости и вернуться к полноценной жизни.

Воспитанник "Коринтианса" Бетау стал своим в Украине. Он провел свыше сотни матчей за киевский клуб. Забитыми голами, правда, не отличался, но своему прозвищу — "Бетон" — соответствовал, ибо был весьма надежен при обороне своих ворот. В сезоне-2008/09 Бетау стал чемпионом Украины, добавив этот титул к уже имевшемуся в коллекции званию чемпиона Бразилии 2005 года. Карьера Бетау продолжается в Бразилии, но играет он уже не на столь высоком уровне, как раньше.

Карлос Корреа полюбился динамовским болельщикам за добросовестное отношение к делу. Этот плеймейкер умел работать на команду, обладал незаурядной техникой, мог искусно пробить штрафной удар. Трудолюбивый бразилец неплохо проявил себя в "Динамо", но в какой-то момент перестал прогрессировать. Как следствие, вынужден был уйти в аренду. Его игровая карьера также еще продолжается. Однако клуб "Капивариану", цвета которого защищает экс-динамовец, звезд с неба не хватает.

Весьма талантливый нападающий Клебер из-за неуживчивого характера не сумел полностью раскрыть свой потенциал в "Динамо". О его драках с партнерами по команде во время тренировок ходили фан-легенды. Тем не менее, голы он штамповал исправно, и по футбольной составляющей претензий к нему было немного. Хорошо себя проявлял в решающих матчах. В финале Кубка Украины-2005/06 забил победный мяч в ворота запорожского "Металлурга" ценой травмы носа. Памятен его гол и в финале Кубка Украины-2006/07 донецкому "Шахтеру". Ныне Клебер или, как его называют на родине, Гладиатор играет за бразильский клуб "Куритиба".

Остальные киевские бразильцы запомнились меньше. Родолфу, Леандру Алмейда, Маграу, Родригу, Дуду нашли применение своему колоссальному таланту в "Динамо", но надолго в Украине не задержались. Мне лично очень жалко, что так и не нашел себя в киевском клубе Раффаэль. Ювелирная техника этого "немецкого" бразильца, чувство гола, умение оказаться в нужный момент в нужной точке поля, к сожалению, не нашли отклика у тренерского штаба киевлян. Раффаэль вернулся в Германию, и там поныне проявляет себя во всей красе.

Стоит ли подводить итог карьере Жуниора Мораэса в "Динамо"? Форвард, отправившийся по арендному соглашению в Китай, официально принадлежит "Динамо", но что-то мне подсказывает, что за киевский клуб он уже не сыграет. Хотя все может быть. В любом случае, пока повременим с оценками.

Данилу Силва

В бразильском ряду Данилу Силва стоит особняком. Не раз признаваясь в любви к "Динамо", Киеву и Украине, Данилу был искренен. Именно у нас прошли лучшие годы его карьеры. Настоящий профессионал, отдающий на футбольном поле всего себя борьбе, теперь он будет радовать своей игрой болельщиков бразильских клубов (уже в ближайшем будущем "Интернасьонала"). А об отношении фанов "Динамо" к Данилу лучше всего свидетельствует искренняя благодарность заокеанскому защитнику ультрас "Динамо". "За 7 лет ты стал большим украинцем, чем некоторые из тех, кто родился и живет в нашей стране!" — отметили киевские фанаты, обращаясь к покидающему клуб бразильцу.

Тучное время осталось позади. Похоже, пояса потуже придется затянуть даже киевскому "Динамо". В ближайшее время поклонникам популярного клуба, очевидно, не стоит ожидать масштабных покупок, а со многими лидерами, вероятно, придется расстаться. Бразильцам, верой и правдой служившим киевскому "Динамо", — искренняя благодарность, а украинским ребятам, которые займут их места, можно пожелать не опускать марку киевского "Динамо".

И еще. Важным моментом в клубной работе является отношение к ветеранам команды. Сейчас наступило такое время, когда к ветеранам можно причислить и многих легионеров. Давайте чаще приглашать их в Киев — туда, где прошли лучшие годы их карьеры, заложившие основу их финансового благополучия. Скажем, на прощальный матч Александра Шовковского (а я верю, что таковой состоится) можно пригласить и Диогу Ринкона, и Карлоса Корреа, и Бетау, и других представителей бразильского легиона "Динамо". Само собой, и Данилу Силву. Давайте не будем прерывать связь между динамовскими поколениями!

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