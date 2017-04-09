С 60-й параллели: почему строчки "Хотят ли русские войны" утратили свою актуальность?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
9 апреля 2017, 17:10

В оттепельных 1960-х, когда поэты были властителями дум, Евтушенко сотоварищи задавали ритм эпохе.

Его называли последним "шестидесятником". С этим утверждением можно поспорить: глашатаи той эпохи есть еще и в Украине, и в России, и далеко не все из них смотрят новости по российским телеканалам. "С уходом Евгения Евтушенко мы можем подвести итог "оттепели"", — сказал какой-то многомудрый критик. Брошенная эффектная фраза говорит о том, что сам критик до сих пор живет там, в "оттепели" 1960-х, словно не замечая лютого мороза современности. О каких итогах и о какой оттепели речь, когда сменилось не одно поколение и не одна оттепель с похолоданием! Каково это — быть свободным в несвободной стране и несвободным в свободной? Евгений Евтушенко познал обе стороны человеческого бытия.

В оттепельных 1960-х, когда поэты были без преувеличения властителями дум, Евтушенко сотоварищи задавали ритм эпохе. Позже, когда советские танки давили Пражскую весну, он написал "Танки идут по Праге".

Ныне же из американского далëка воспел макеевскую медсестру и стыдливо умалчивал о причинах и инициаторах войны в Украине, абстрактно говоря: "Главный преступник — сама война". Не потому ли, что в таком случае вся риторика его программного стихотворения "Хотят ли русские войны" бессмысленна? Как строки из него, написанного в 1961 году, "не хотим, чтобы опять…" коррелируют с современным российским "можем повторить"? Ну, не задавать же Гиркину-Стрелкову философский вопрос "хотят ли русские войны", ибо ответ лежит на поверхности, и он на украинском Донбассе, увы, вполне осязаем.

Евтушенко и футбол — большая тема. Начав печататься в "Советском спорте" в 1949 году, он через всю жизнь пронес любовь к великой игре. "Первым шаром земным для меня был без ниточки в нем заграничной мяч тряпичный с прилипшею крошкой кирпичной", — признавался поэт в написанном в 1983 году стихотворении "Мои университеты".

Одним из последних прижизненных сборников стихов Евтушенко стал изданный в нашей стране "Моя футболиада". В предисловии к нему именитый шестидесятник признавался, что идея издать футбольные стихи, собранные под одной обложкой, не нашла понимания в России, а в Полтаве ею загорелись.

Евтушенко отдал дань уважения отцу полтавского футбола учителю гимнастики Фердинанду Штейнеру, первому тренеру в истории полтавского футбола.

Он во имя Украины

Словом парубков ласкал,

Но порой и за чупрыны

Своих форвардов таскал.

 

Чтобы каждый был вынослив,

Он в дождищах проливных

Был, как первый Лобановский,

Среди первых Блохиных!

 

Был грознее атаманов,

Не боялся ничего:

И Старухин, и Беланов –

Это правнуки его!

Знаковой стала и футбольная проза Евтушенко — роман "Не умирай прежде смерти", где фанаты называются "детьми скучных лет России", а в образе "Короля Пяточного Паса" угадывается Эдуард Стрельцов. "Несколько лучших лет Король Пяточного Паса провел за колючей проволокой… Когда… вернулся в ореоле мученичества вокруг полысевшей головы, но, заметно размордев в тяжелой неволе, он все-таки заиграл здорово, хотя и грузновато, и его предпочитали не выпускать за границу — а вдруг сбежит". Сам Евтушенко предпочел своей родине все-таки заграницу. Едва на постсоветских широтах воцарился капитализм (ну, как капитализм, такой себе гибрид постсовковых экономических рефлексий, комсомольского цинизма и глуповатой яростно-заискивающей риторики), Евгений Александрович перебрался в США.

Утратил ли он связь с постсоветскими реалиями? Так или иначе, да. В его интервью "Бульвару Гордона" и Ксении Собчак отчетливо проскальзывает непонимание остроты проблем 2010-х годов. Слушая его уходы от темы причины войны в Украине, ловишь себя на мысли, что даже живущий в самой свободной стране мира русскоязычный человек, даже Поэт эпохи (пусть и ушедшей, но эпохи), пламенный трибун, четко обозначавший ранее свою гражданскую позицию и называвший вещи своими именами, подпал под влияние современной российской пропагандистской машины. Даже там, в американских университетских кампусах ловится кремлевское телевидение, формирующее очень уж своеобразное мировоззрение. Как интересно: в условиях трехканальной коммунистической риторики, отсутствия всемирной паутины в закрытой стране он нес слово правды, а в век информационной революции, когда любая информация доступна, все равно вернулся к трем главным кремлевским телекнопкам, хотя сделать это в США все-таки сложнее, чем на постсоветском пространстве. Узник возвращается в свой острог, так что ли? Что же получается: если поэт в России больше, чем поэт, то русский поэт в США — меньше?.. Советские танки в Праге — это плохо, а российские танки в Украине — это как? Почему же это было неосуждаемо заслуженным шестидесятником? Возраст, препятствующий пониманию, и связанное с этим отсутствие живости ума? Не могу сказать, что литературное качество поэзии Евтушенко 2010-х годов упало. Вовсе нет. В его случае возраст творчеству — не помеха. Да и другой шестидесятник Юлий Ким, почти ровесник Евтушенко называет причину современной войны предельно точно.

Оказывается, можно и в почтенных летах не утратить связи с реальностью. Так что дело не в возрасте. Ответ же на вопрос "а в чем" можно искать долго и тщетно. А о влиянии кремлевского телевизора на точку зрения постсоветского народонаселения стоит написать диссертацию.

В предисловии к "Моей футболиаде" Евтушенко пишет: "Футбол — это изначально очаровательная, увлекательнейшая игра, неотделимая от детской чистоты, сохраняющейся до конца их дней и в лучших взрослых. Но сегодня и в эту, может быть, самую красивую в мире игру, проникает бизнесное очерствение, весьма далекое от чести". Сказано точно, но в данном контексте эти сетования касаются не коммерциализации игры (против чего наивно, но твердо выступают футбольные фанаты с манифестом "Против современного футбола"), а неиздания футбольной поэзии Евтушенко в России. В Украине это стало возможным, но в том же предисловии знак равенства между двумя крупнейшими постсоветскими странами Евгений Александрович выделяет весьма четко. Понимаю, что людям, живущим на американском континенте, мы, постсоветские кажемся одинаковыми, но, убедившись на личном примере в отличиях, границу между ментальностями, можно было бы очертить все-таки поотчетливее.

Вот это непонимание и вызывает недоверие украинцев ко вроде бы таким демократичным, таким сочувствующим украинцам русским. И параллели нашего циничного века с более чистыми и наивными 1960-ми неуместны. А знаковый человек с той, 60-й параллели отошел в вечность… Но к его поэзии мы, безусловно, будем возвращаться и возвращаться.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
АТО Донбасс Россия война Алексей Рыжков пропаганда авторская колонка поэт шестидесятники Евгений Евтушенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять