Задержание Мартыненко. Выборам быть?

Задержание НАБУ (если оно таки закончиться успешно) второго лица в "Народном фронте" и партнера экс-премьера Арсения Яценюка — Николая Мартыненко может поставить жирную точку в существовании парламентской коалиции.

НАБУ решило проводить политику многоуровневой лояльности ко всем игрокам и учитывать пожелания как внешних доноров, так и бенефициаров украинской власти.

Совсем недавно НАБУ арестовывало Насирова и передавало привет Банковой из Вашингтона, а сегодня оно же пришло к "НарФронту" с приветом, но уже от АП.

Это не просто наезд на экс-нардепа, а удар "под дых" Яценюку — Авакову — Турчинову. Петр Алексеевич отягощен обязательствами перед "НарФронтом" и жаждет их сбросить. Нужно переформатировать правительство, укротить строптивого Гройсмана, потормошить Турчинова и потеснить его в ВПК, да и обложить Авакова новыми замами, так чтобы тому оставалось только бумаги подписывать, а не о парамилитарных переворотах мечтать.

На Банковой намекнули своим партнерам по "картельной партии" о том, что последнее слово остается за президентом и только им.

Но в НФ тоже не дураки. Они понимают, что противоречий между ними и БПП (АП) накопилось настолько, что простая правительственная утруска их не снимет. Вполне может оказаться, что уже завтра "НарФронт" заявит о создании нового политпроекта и запустит процесс досрочных парламентских выборов (например, возьмут и выйдут из коалиции).

И это еще не май месяц, и не все "черные лебеди" прилетели...

Выборами не просто запасло в морозном столичном воздухе, а... завоняло.