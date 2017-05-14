Гранитный юбилей киевского "Динамо", или Почему я преисполнен оптимизма?

Самый популярный клуб Украины празднует 90-летие со дня рождения. Давайте оглянемся на славный исторический путь и попробуем составить хит-парад лучших годов киевского "Динамо".

1. 1975

Без вариантов, на первом месте в хит-параде успешнейших динамовских годов 1975-й. В СССР той поры рядовые граждане стояли в квартирных очередях, власти окрашивали в красный цвет паспорта, творческие люди запускали в свет детский юмористический киножурнал "Ералаш" и передачу "Что? Где? Когда?", а киевское "Динамо" было важнейшим социальным явлением в тогдашнем советском обществе. Феерические победы в Кубке обладателей кубков и Суперкубке УЕФА, безоговорочный триумф в чемпионате СССР! В каждом из перечисленных турниров были поставлены эффектные точки: в первом обыгран в финале "Ференцварош" — 3:0, во втором развенчана "Бавария" — после 1:0 на выезде 2:0 в Киеве, а в третьем в заключительный игровой день поздней осенью эффектно переиграно московское "Торпедо" — 3:0. Все оппоненты повержены всухую! А "Динамо"-75 назвали командой, опередившей время.

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2. 1986

В том году человечество говорило о комете Галлея, приближавшейся к Земле на максимально близкое расстояние (Валерий Леонтьев даже исполнил песню, посвященную этому событию), оплакивало убитого шведского премьер-министра Улофа Пальме (как тогда говорили, самого безгрешного политика современности") и экипаж американского космического корабля "Челленджер". Для наших широт главным событием стала, конечно, трагедия на Чернобыльской АЭС. Киевское "Динамо", как могло, старалось скрасить землякам нелегкий год. Победа в Кубке кубков (как забыть феерический финал с мадридским "Атлетико", закончившийся со счетом 3:0!) и мощнейший финишный спурт в чемпионате СССР, позволивший опередить московское "Динамо"! Все сложилось по законам драматического жанра: решающий матч за "золото" между его двумя непосредственными соискателями — аккурат в конце сезона. Теплый киевский декабрь. Заполненные до отказа 100-тысячные трибуны и виктория любимого клуба — 2:1. Чего еще желать болельщицкой душе!

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3. 1977

Разгар застоя! Брежнев становится председателем Президиума Верховного Совета СССР. В стране повышаются цены (вдвое — до 20 копеек за километр — поднят тариф такси), переписывается национальный гимн (специализировавшийся на этом деле Сергей Михалков убрал упоминание Сталина, а также крайне агрессивные слова "захватчиков подлых с дороги сметем", неуместные во времена разрядки). Народ же пьет горькую (в свободной продаже появляются элитные сорта водки, но впервые с пробкой в виде винтовой крышечки, а не "бескозырки", как раньше, то есть подразумевается, что бутылку могут и не допить), номерные портвейны, "бормотуху", порой не разбирая, что, собственно, принимает вовнутрь. В Белгородской области около 500 человек травятся вином "Ежевичное".

Киевское "Динамо" — впервые в полуфинале самого престижного клубного соревнования Старого Света — Кубка европейских чемпионов. В четвертьфинале повержена "Бавария" (а на трибунах после матча остается множество пустых бутылок из-под "Пшеничной", хоть с винтовой крышечкой, хоть без, но за такой успех не грех опорожнить бутылку полностью!). Увы, динамовцы вынуждены были остановиться в шаге от финала. Дома в присутствии 102 тысяч зрителей гладбахскую "Боруссию" наши земляки минимально обыграли, а вот на выезде уступили с разницей в два мяча.

Победа в чемпионате СССР одержана безоговорочная. В чемпионском матче динамовцы не оставили камня на камне от алма-атинского "Кайрата", проведя в его ворота четыре сухих гола (дубль уже к 14-й минуте оформил капитан команды Виктор Колотов), к вящей радости своей торсиды, безудержно радовавшейся на фоне красовавшегося на главном стадионе Украины слогана эпохи "Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!"

4. 1999

Эпилог XX века. Украина оплакивает погибшего в автокатастрофе Вячеслава Чорновила, выбирает на второй срок Леонида Кучму, переживает бум оформления загранпаспортов, новоявленный средний класс потихоньку начинает выбираться на отдых в Болгарию, Турцию и Египет. Киевское "Динамо", всухую разбив в четвертьфинале Лиги чемпионов мадридский "Реал" (0:0 и 2:0), выходит в полуфинал, где в драматичной борьбе уступает "Баварии" (3:3 и 0:1). Популярное в ту пору высказывание Лобановского: "Динамо" — не команда звезд, а команда-звезда".

В чемпионате динамовцы безвариантно первые. На 9 очков отстал "Шахтер". В финале Кубка уходящий из "Динамо" по окончании того сезона Андрей Шевченко устроил свой бенефис. "Карпаты" при стечении 71 000 зрителей были обыграны в одну калитку — 3:0!

5. 1974

Байкало-Амурскую магистраль объявляют комсомольской ударной стройкой, Анатолий Тарасов запускает детский всесоюзный хоккейный проект "Золотая шайба", в провинции с полок магазинов исчезает мясо, а в Москве власть громит выставку неофициальных художников, проехавшись бульдозерами по творчеству нонконформистов.

Киевскому "Динамо" удался золотой дубль (тут вам и ударный труд, и пища для изголодавшихся по успехам болельщиков, и зачатки нонконформизма — противостояния футбольной Москве) — одержаны победы в чемпионате (особенно запомнились показательные низложения "Зенита" и "Зари" по 5:0 соответственно с покером и хет-триком Олега Блохина) и Кубке СССР (в финале лишь в дополнительное время, но с крупным счетом 3:0 была переиграна та же "Заря"). В 1974 году были заложены основы грядущего триумфа в Кубке кубков — во всех четырех матчах уверенно, хотя и с минимальным преимуществом обыграны софийский ЦСКА и франкфуртский "Айнтрахт".

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Конечно, подобные хит-парады грешат субъективизмом. В силу возраста не могу по достоинству оценить достижения динамовцев второй половины 1960-х годов. Три союзных чемпионства подряд (1966, 1967, 1968) — выдающийся показатель! Такое, кроме киевлян удавалось сотворить только послевоенному ЦДКА. Полноценному попаданию 1960-х в список лучших годов в истории "Динамо" мешает отсутствие уверенной поступи киевлян в Европе в то время. Да, был обыгран грозный в ту пору шотландский "Селтик", но, скажем, до полуфинальной стадии еврокубков то "Динамо" не добиралось. В начале и середине 1990-х киевляне доминировали в Украине, но в Европе были на второстепенных ролях, исправив ситуацию только ближе к концу десятилетия после возвращения на тренерский мостик Лобановского. Заметьте: все годы, вошедшие в хит-парад, ознаменованы пребыванием у руля "Динамо" именно Валерия Васильевича. В эти дни исполняется ровно 15 лет, как его уже нет с нами. И, к сожалению, пока ни один год "Динамо" после смерти мэтра не вошел в круг избранных. 2009-й? Да, была одержана эффектная победа в чемпионате страны, а в Кубке УЕФА киевляне достигли полуфинальной стадии. Однако в ней проиграли не кому-нибудь, а принципиальнейшему сопернику — "Шахтеру", который в итоге и стал обладателем европейского кубка.

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А что же нынешние динамовцы? Фраза главного тренера Сергея Реброва "ребята старались" постепенно становится популярным интернет-мемом, вроде блохинского "будем разбираться". Сравните это с изречением Лобановского: "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию".

Хочу сказать не о нынешних, а о будущих кузнецах динамовских побед. Знаете, наблюдая за игрой команд "Динамо" U-19 и U-21, ловлю себя на мысли, что узнаю в молодых парнях знакомые черточки звезд "Динамо" разных лет. Не буду проводить публичные аналогии, чтобы ребята не зазнавались. Скажу лишь, что преисполняюсь оптимизмом, глядя на их действия на футбольных полях.

В народе 90-летний юбилей кличут гранитным. Гранит — символ прочности и долгожительства. Пусть будет прочным воздвигнутое динамовское здание! С юбилеем, славный клуб!