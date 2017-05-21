"Золотой дубль" на-гора: почему в чемпионате Украины пропала интрига?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
21 мая 2017, 09:29

Донецкий "Шахтер" в нынешнем сезоне оформил "золотой дубль", выиграв чемпионский титул и став обладателем Кубка Украины.

Собственно, в чемпионстве "Шахтера" особых сомнений не было уже после феерического "классико" в декабрьском Киеве, когда "горняки" обыграли динамовцев со счетом 4:3 и оторвались от конкурентов на солидное расстояние. Кубок "оранжево-черные" добыли в эту среду, минимально обыграв в финале извечных оппонентов.

Какова роль главного тренера Паулу Фонсеки во внутриукраинских успехах дончан? Прежде всего, он смог заставить опытных футболистов найти мотивацию на чемпионат Украины. В отличие от предыдущих сезонов, "горняки" меньше ныли о том, что все матчи вынуждены играть на выезде (главный воспеватель этой темы Мирча Луческу отбыл в Россию, где не снискал особых лавров с "Зенитом", а фаны "Спартака" даже окрестили румынского специалиста "зенытиком"), а максимально серьезно подходили к поединкам внутреннего чемпионата. "Динамо" стало слабее? Это утверждение верно, однако оно вовсе не умаляет заслуг Фонсеки и футболистов в оранжево-черной форме. Как правило, специалист из западного чемпионата, приезжающий на работу в Украину, в первый сезон не может понять, как правильно построить систему подготовки ко второй части чемпионата в условиях длительной зимней паузы. В Европе ведь таких продолжительных перерывов нет. И действительно, "Шахтер" по весне чуть притормозил, но очень вовремя подоспела игра против "Олимпика" на динамовском стадионе в столице. Земляки не оказали будущем чемпиону достойного сопротивления, и призрак интриги растворился. Да, и какая может быть интрига, если динамовцы в матчах против "Шахтера" в нынешнем сезоне предстали малоконкурентным клубом, остро нуждающемся в обильных кадровых вливаниях! В следующем внутреннем сезоне перспективы "Шахтера" также выглядят обнадеживающе: в элиту возвращается "Ильичевец" (будет называться, очевидно, "Мариуполь", декоммунизация, как-никак). А это, как утверждают в Киеве, — весомое подспорье для "горняков" на внутренней арене.

Вояжи в Европу не стали для "Шахтера" столь успешными, как внутренняя одиссея. "Янг Бойз" и "Сельта", в общем-то, не относятся к еврограндам. Однако каждая из этих команд показательно поставила на место лучшую на сегодня команду Украины. В новом евросезоне "горняки" стартуют сразу с группового этапа Лиги чемпионов как чемпионы Украины. Кадры? О переменах в составе "оранжево-черных" говорить пока рано. Настойчив интерес зарубежных клубов к Исмаили, Марлосу, Тайсону, Бернарду. Вероятно, следующую еврокампанию "горняки" начнут без кого-то из перечисленных исполнителей. Однако не исключаю полноценного выхода "Шахтера" на трансферный рынок. Пускай и не с таким размахом, как в тучные времена, но в преддверии Лиги чемпионов "горняки" обязаны усилиться!

Украинская молодежь "Шахтера"? А, знаете, ожидал от нее большего. Понимаю, что донецкая команда сейчас трудится в непростых условиях. Однако факты красноречивы: во всех юношеских и детских возрастах в нынешнем сезоне они проигрывают конкуренцию "Динамо", причем ощутимо.

Переезд в Харьков? Первый же евроматч в первой столице (против "Сельты") принес "горнякам" разочарование. Впрочем, затем на Слобожанщине были одержаны победы во внутренних соревнованиях, и о нефартовости ОСК "Металлист" для "оранжево-черных" говорить как-то перестали. Впрочем, более перспективным для "горняков" мне видится вариант с Сумами. Там все-таки нет такой привязки к локальному бренду, и скандировать название местной команды на матчах "Шахтера" вряд ли будут, а сумской красавец-стадион простаивает без большого футбола. Альтернативы — Хмельницкий, Житомир, Херсон. В Херсоне, в частности, немало людей болеют за "Шахтер". Помнится, с десяток лет назад в фан-кафе на местном стадионе меня поразило то, что официантка было облачена в форму донецкого клуба. Кроме того, херсонцам есть за кого болеть в "Шахтере" и персонально (Виктор Коваленко родился в этом славном южном городе).

Харьков как место проведения решающего поединка за Кубок Украины? Все-таки в прошлую среду "Шахтер" имел больше поклонников на трибунах, чем "Динамо". В Харькове отличный стадион, но почему мы не расширяем географию кубковых финалов? Скажем, интересно было бы посмотреть, как справились бы с проведением столь значимого матча Николаев (город заслужил это право хотя бы тем, что делегировал свою команду в полуфинал текущего турнира, хотя ремонтные работы на стадионе еще не закончены), Черновцы, Сумы, Кривой Рог, Тернополь, Черкассы, Кропивницкий, Ужгород. Давайте все-таки популяризировать футбол в регионах! Ну, и очень желательно, чтобы финал проводился в субботу, а не посреди недели. Такая игра изначально предполагает большое число выездных болельщиков. А работающим людям легче посетить матч в другом городе в выходной день.

Мог ли кубковый финал завершиться иначе? Да, Дарио Срна вполне заслуживал удаления за хамский удар по ногам Дениса Гармаша. Арбитр Константин Труханов этот эпизод проигнорировал. А Срна после матча в резкой форме ответил Сергею Реброву, заметившему на послематчевой пресс-конференции, что Дарио заслуживал второй желтой: мол, пусть Ребров лучше смотрит за своими футболистами. Можете ли вы себе представить, что Давид Кипиани, Федор Черенков, Виталий Старухин или Хорен Оганесян, будучи действующими футболистами, в столь непозволительной форме отвечали бы, к примеру, Валерию Лобановскому? Правда, сложно? А вот капитану нынешнего "Шахтера", очевидно, позволено многое.

Как бы то ни было, "горняки" доказали, что индивидуальное мастерство у них выше, чем у киевлян. И в итоге закономерно склонили чашу весов в свою пользу. А новая формула чемпионата, как по мне, не оправдала себя. За несколько туров до конца турнира ответы на главные вопросы получены, и дуэт фаворитов, очевидно, предоставит игровую практику молодежи в оставшихся играх. Впрочем, не стоит и забывать о том, что в начале лета национальной сборной Украины предстоит весьма нелегкий вояж в Финляндию. А значит, наши сборники обязаны быть в игровом тонусе.

Фото: ФК "Шахтер"

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Динамо Алексей Рыжков авторская статья Шахтер Классико дубль дерби Фонсека
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