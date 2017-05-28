Средневековое сражение и "отцы из Суринама": за что болельщики помнят Владимира Перетурина?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
28 мая 2017, 14:23

Перетурин судил о многих вещах с московской колокольни, но сыграл важнейшую роль в популяризации футбола в 1980-е.

В Москве скончался популярный в 1980-е годы спортивный комментатор Владимир Перетурин. Он — один из немногих футбольных людей, призывавших Россию отказаться от проведения Мундиаля-2018 из-за нехватки денег.

Это сейчас болеющие футболом люди могут, лениво щелкая телевизионным пультом, переключаться с одного матча на другой, наблюдая за трансляциями практически всех значимых поединков, проходящих на нашей планете. Тогда, в "голодные" в информационном отношении 1980-е мы потребляли только игры доморощенного чемпионата, поединки сборной СССР да еврокубки с участием наших футболистов. Праздниками футбольной жизни были чемпионаты мира или Европы. Да и то: европейские форумы показывали как-то через пень-колоду, если в финальной стадии не принимала участие сборная СССР.

Телепередача "Футбольное обозрение", появившаяся на свет в конце олимпийского 1980 года, стала настоящим окном в мир большого футбола, а ее автор и многолетний ведущий Владимир Перетурин — гидом по популярной игре. При всех оговорках, до объективности той московской передачи нынешним авторам прошахтерских обзоров на номинально столичном, но таком по духу и по сути провинциальном ТВ — ой как далеко!

Владимир Перетурин на месте комментатора

Наш футбол не был обделен успехами в то время. Об исторической победе "Металлиста" в Кубке СССР и героическом камбэке в двухраундовой битве против югославского "Бораца" в Кубке Кубков, об успехах сборной СССР на Евро-88, о триумфе киевского "Динамо" в Кубке Кубков нам рассказывал Перетурин (сравнил финал "Динамо" — "Атлетико" в 1986 году со средневековым сражением, "где легкая маневренная конница лихими наскоками заставляла мощную малоподвижную тяжелую кавалерию противника постоянно пятиться").

1/16 Кубка обладателей кубков 1988/1989. "Металлист" Харьков — "Борац" — 4:0

Футбольное обозрение. Финал Кубка обладателей кубков 1985/1986. "Динамо" Киев — "Атлетико" Мадрид — 3:0

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Особо благоволил "Днепру". Знающие люди рассказывали, что именно его выбрали для популяризации в Союзе набирающей силу украинской команды. И с этой задачей он успешно справлялся. Пять лет назад, уже будучи больным, прикованным к постели, Перетурин признался в интервью Дмитрию Гордону, что в городе на Днепре был добрых полсотни раз. Показательно, что и само интервью Владимир Иванович давал в футболке с надписью на украинском языке "Дніпропетровськ".

Кубок УЕФА 1985/86. ПСВ "Эйндховен" — "Днепр" — 2:2

 Как к Перетурину относились в Киеве? Не могу сказать, что с большим пиететом. Однако вместе с тем, он и не вызывал такой неприязни, как истые спартаковцы Николай Озеров и Владимир Маслаченко. Помнится, в середине 1980-х годов в один из триумфальных сезонов киевского "Динамо" Озеров, формируя тройку лучших футболистов СССР для опроса еженедельника "Футбол-Хоккей", назвал исключительно парней из "Спартака", за что в киевской фан-среде получил прозвище "упоротый мясник". Маслаченко многие припоминают откровенное боление против киевлян, штурмовавших в конце 1990-х европейские футбольные вершины и противостоявших "Реалу" и "Баварии".

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Главный тренер "Динамо" Киев Валерий Лобановский и Владимир Перетурин

Перетурин же едко подкалывал киевлян за "странные матчи", приглашал в "Футбольное обозрение" популярных московских актеров Александра Ширвиндта и Михаила Державина, чтобы они пропесочили Олега Протасова за его бомбардирские подвиги (честность забитых Олегом голов вызывала сомнения в Москве) и киевское "Динамо" за поражения в Грузии под занавес сезона-85. При этом, правда, вне поля зрения "борца за футбольную правду" оставались "подвиги" московских клубов, возведших на чемпионский трон минское "Динамо" в 1982 году в пику "Динамо" киевскому (ну, не могли в Москве смириться с тем, что чемпионский титул Киев завоюет в третий раз подряд). Нет, годы спустя Перетурин об этом уже говорил, но тогда, по горячим следам — ни-ни! Вероятный договорнячок в Ростове-на-Дону в 1979 году, позволивший "Спартаку" стать чемпионом СССР (во всяком случае, об этом откровенно пишет в своей книге "Спартак": 7 лет строгого режима" экс-спартаковец Александр Бубнов) Перетуриным никогда и нигде не был обыгран в ироническом ключе. В 1979 году "Футбольного обозрения" еще не существовало?

Пусть так, но даже в посткарьерных воспоминаниях Перетурин не говорит о той "странной игре", короновавшей "красно-белых". Зато с удовольствием вспоминает о том, как украинские клубы отдавали очки киевлянам (это вообще, чуть ли не любимая ностальгическая тема московских футбольных обозревателей). Многих киевлян покоробила фраза Владимира Ивановича о том, что победа киевского "Динамо" в Кубке кубков — это победа не киевского "Динамо", а всего "нашего футбола". "Причем тут "их футбол" к триумфу нашей любимой команды?" — искренне недоумевали в столице Украины. Проигрывают, видимо, киевляне, а побеждает абстрактный "наш футбол". Если это ваш футбол, то почему в ВАШЕЙ столице никто не встречает команду, привезшую еврокубок? И в то же время, какую встречу своим любимцам организовали на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" в постчернобыльском Киеве! Футболисты буквально купались в море народного обожания!

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В то же время, Перетурина в Киеве уважали уже хотя бы за то, что он не придерживался проспартаковской позиции по многим вопросам. Владимир Иванович в свое время играл в дубле московского "Динамо", однако не могу сказать, что, к примеру, комментируя потенциально "золотой" для москвичей матч против одноклубников-киевлян в 1986 году в Москве, он был предвзят. Из того телерепортажа мне запомнилась фраза Перетурина: "…и паузы были интересные". Нужно быть настоящим футбольным эстетом, чтобы знать толк в "футбольных паузах". Владимир Иванович таковым, безусловно, был.

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Было в игровой биографии Перетурина и еще одно "Динамо" — питерское (в городе на Неве он и получил высшее образование — историческое). Скромный клуб может похвастать разве что наличием преданной группки фанов (воочию наблюдал их эмоции шесть лет назад во время одного из домашних поединков "Динамо"), и тем, что его цвета защищали в свое время три популярных футбольных комментатора — Виктор Набутов, Владимир Перетурин и Геннадий Орлов. Последнего, к слову, Перетурин частенько критиковал. Однако к уроженцу Украины, нашедшему себя в Северной Пальмире Геннадию Орлову отношение в Киеве всегда было и есть по сей день лояльным. Геннадий Сергеевич не скрывал своего расположения к "Динамо" киевскому: его отец Сергей Иванович Орлов в первые послевоенные годы сыграл несколько матчей за самый популярный клуб Украины.

Владимир Перетурин с майкой сборной СССР

Самой знаковой фразой Перетурина считается пассаж про "отцов из Суринама", благодаря которым появлялись на свет талантливые футболисты для голландской сборной: мол, нам бы таких. Зашоренные трудящиеся Страны Советов ироничности комментатора не оценили и стали писать гневные письма на Центральное телевидение: негоже пропагандировать половые связи с неграми (тогда о политкорректности, видимо, и не слыхали). Пролетарии сурово вопрошали о том, как все это вяжется с традиционной заключительной фразой репортажей Перетурина: "И будьте здоровы!"

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Пусть Перетурин и судил о многих футбольных вещах с московской колокольни, но он сыграл важнейшую роль в популяризации футбола в 1980-е годы. Футболоманы из тех, кому сегодня 40–50 лет, вспоминая о детских годах, говорят, что они прошли под аккомпанемент позывных единственной специализированной футбольной передачи на трехканальном советском ТВ (с обязательной программой "Время" и обличением "язв капитализма") и вкрадчивый, ироничный голос Перетурина. Несколько лет назад один из ветеранов фанатского движения киевского "Динамо" высказал в разговоре со мной такую мысль: расцвет фанатизма во второй половине 1980-х, появление на трибунах флагов, обилие двухцветных шарфов, в конце концов, первая волна на советском стадионе (матч СССР — ГДР в 1989 году) стали возможными благодаря работе Перетурина. Его "Футбольное обозрение" зажгло футбольной идеей молодежь. И наши трибуны европеизировались, окончательно перестав быть унылыми.

Спасибо Вам, Владимир Иванович, за подвижнический труд на футбольной ниве!

Чемпионат Европы 1988. Сборная Нидерландов — Сборная СССР — 0:1

 Финал Кубка СССР 1987/1988. "Торпедо" Москва — "Металлист" Харьков — 0:2 

"Футбольное обозрение" СССР. Декабрь 1990 

фото: sovsport.ru

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Днепр Динамо футбол Алексей Рыжков авторская колонка Комментатор Металлист Спартак Перетурин
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