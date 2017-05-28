Средневековое сражение и "отцы из Суринама": за что болельщики помнят Владимира Перетурина?

В Москве скончался популярный в 1980-е годы спортивный комментатор Владимир Перетурин. Он — один из немногих футбольных людей, призывавших Россию отказаться от проведения Мундиаля-2018 из-за нехватки денег.

Это сейчас болеющие футболом люди могут, лениво щелкая телевизионным пультом, переключаться с одного матча на другой, наблюдая за трансляциями практически всех значимых поединков, проходящих на нашей планете. Тогда, в "голодные" в информационном отношении 1980-е мы потребляли только игры доморощенного чемпионата, поединки сборной СССР да еврокубки с участием наших футболистов. Праздниками футбольной жизни были чемпионаты мира или Европы. Да и то: европейские форумы показывали как-то через пень-колоду, если в финальной стадии не принимала участие сборная СССР.

Телепередача "Футбольное обозрение", появившаяся на свет в конце олимпийского 1980 года, стала настоящим окном в мир большого футбола, а ее автор и многолетний ведущий Владимир Перетурин — гидом по популярной игре. При всех оговорках, до объективности той московской передачи нынешним авторам прошахтерских обзоров на номинально столичном, но таком по духу и по сути провинциальном ТВ — ой как далеко!

Наш футбол не был обделен успехами в то время. Об исторической победе "Металлиста" в Кубке СССР и героическом камбэке в двухраундовой битве против югославского "Бораца" в Кубке Кубков, об успехах сборной СССР на Евро-88, о триумфе киевского "Динамо" в Кубке Кубков нам рассказывал Перетурин (сравнил финал "Динамо" — "Атлетико" в 1986 году со средневековым сражением, "где легкая маневренная конница лихими наскоками заставляла мощную малоподвижную тяжелую кавалерию противника постоянно пятиться").

1/16 Кубка обладателей кубков 1988/1989. "Металлист" Харьков — "Борац" — 4:0

Футбольное обозрение. Финал Кубка обладателей кубков 1985/1986. "Динамо" Киев — "Атлетико" Мадрид — 3:0

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где ковались победы "Днепра", или Почему "Метеору" рано жить воспоминаниями

Особо благоволил "Днепру". Знающие люди рассказывали, что именно его выбрали для популяризации в Союзе набирающей силу украинской команды. И с этой задачей он успешно справлялся. Пять лет назад, уже будучи больным, прикованным к постели, Перетурин признался в интервью Дмитрию Гордону, что в городе на Днепре был добрых полсотни раз. Показательно, что и само интервью Владимир Иванович давал в футболке с надписью на украинском языке "Дніпропетровськ".

Кубок УЕФА 1985/86. ПСВ "Эйндховен" — "Днепр" — 2:2

Как к Перетурину относились в Киеве? Не могу сказать, что с большим пиететом. Однако вместе с тем, он и не вызывал такой неприязни, как истые спартаковцы Николай Озеров и Владимир Маслаченко. Помнится, в середине 1980-х годов в один из триумфальных сезонов киевского "Динамо" Озеров, формируя тройку лучших футболистов СССР для опроса еженедельника "Футбол-Хоккей", назвал исключительно парней из "Спартака", за что в киевской фан-среде получил прозвище "упоротый мясник". Маслаченко многие припоминают откровенное боление против киевлян, штурмовавших в конце 1990-х европейские футбольные вершины и противостоявших "Реалу" и "Баварии".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протуберанцы псевдопамяти, или Почему в Москве ненавидят "Динамо" и Лобановского

Перетурин же едко подкалывал киевлян за "странные матчи", приглашал в "Футбольное обозрение" популярных московских актеров Александра Ширвиндта и Михаила Державина, чтобы они пропесочили Олега Протасова за его бомбардирские подвиги (честность забитых Олегом голов вызывала сомнения в Москве) и киевское "Динамо" за поражения в Грузии под занавес сезона-85. При этом, правда, вне поля зрения "борца за футбольную правду" оставались "подвиги" московских клубов, возведших на чемпионский трон минское "Динамо" в 1982 году в пику "Динамо" киевскому (ну, не могли в Москве смириться с тем, что чемпионский титул Киев завоюет в третий раз подряд). Нет, годы спустя Перетурин об этом уже говорил, но тогда, по горячим следам — ни-ни! Вероятный договорнячок в Ростове-на-Дону в 1979 году, позволивший "Спартаку" стать чемпионом СССР (во всяком случае, об этом откровенно пишет в своей книге "Спартак": 7 лет строгого режима" экс-спартаковец Александр Бубнов) Перетуриным никогда и нигде не был обыгран в ироническом ключе. В 1979 году "Футбольного обозрения" еще не существовало?

Пусть так, но даже в посткарьерных воспоминаниях Перетурин не говорит о той "странной игре", короновавшей "красно-белых". Зато с удовольствием вспоминает о том, как украинские клубы отдавали очки киевлянам (это вообще, чуть ли не любимая ностальгическая тема московских футбольных обозревателей). Многих киевлян покоробила фраза Владимира Ивановича о том, что победа киевского "Динамо" в Кубке кубков — это победа не киевского "Динамо", а всего "нашего футбола". "Причем тут "их футбол" к триумфу нашей любимой команды?" — искренне недоумевали в столице Украины. Проигрывают, видимо, киевляне, а побеждает абстрактный "наш футбол". Если это ваш футбол, то почему в ВАШЕЙ столице никто не встречает команду, привезшую еврокубок? И в то же время, какую встречу своим любимцам организовали на железнодорожном вокзале "Киев-Пассажирский" в постчернобыльском Киеве! Футболисты буквально купались в море народного обожания!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда флаг в чести. "Динамо" как синоним сборной СССР

В то же время, Перетурина в Киеве уважали уже хотя бы за то, что он не придерживался проспартаковской позиции по многим вопросам. Владимир Иванович в свое время играл в дубле московского "Динамо", однако не могу сказать, что, к примеру, комментируя потенциально "золотой" для москвичей матч против одноклубников-киевлян в 1986 году в Москве, он был предвзят. Из того телерепортажа мне запомнилась фраза Перетурина: "…и паузы были интересные". Нужно быть настоящим футбольным эстетом, чтобы знать толк в "футбольных паузах". Владимир Иванович таковым, безусловно, был.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приватизация футбольных побед, или Почему Россия ворует спортивную историю?

Было в игровой биографии Перетурина и еще одно "Динамо" — питерское (в городе на Неве он и получил высшее образование — историческое). Скромный клуб может похвастать разве что наличием преданной группки фанов (воочию наблюдал их эмоции шесть лет назад во время одного из домашних поединков "Динамо"), и тем, что его цвета защищали в свое время три популярных футбольных комментатора — Виктор Набутов, Владимир Перетурин и Геннадий Орлов. Последнего, к слову, Перетурин частенько критиковал. Однако к уроженцу Украины, нашедшему себя в Северной Пальмире Геннадию Орлову отношение в Киеве всегда было и есть по сей день лояльным. Геннадий Сергеевич не скрывал своего расположения к "Динамо" киевскому: его отец Сергей Иванович Орлов в первые послевоенные годы сыграл несколько матчей за самый популярный клуб Украины.

Самой знаковой фразой Перетурина считается пассаж про "отцов из Суринама", благодаря которым появлялись на свет талантливые футболисты для голландской сборной: мол, нам бы таких. Зашоренные трудящиеся Страны Советов ироничности комментатора не оценили и стали писать гневные письма на Центральное телевидение: негоже пропагандировать половые связи с неграми (тогда о политкорректности, видимо, и не слыхали). Пролетарии сурово вопрошали о том, как все это вяжется с традиционной заключительной фразой репортажей Перетурина: "И будьте здоровы!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неброская надежность: чем запомнился болельщикам Виктор Чанов?

Пусть Перетурин и судил о многих футбольных вещах с московской колокольни, но он сыграл важнейшую роль в популяризации футбола в 1980-е годы. Футболоманы из тех, кому сегодня 40–50 лет, вспоминая о детских годах, говорят, что они прошли под аккомпанемент позывных единственной специализированной футбольной передачи на трехканальном советском ТВ (с обязательной программой "Время" и обличением "язв капитализма") и вкрадчивый, ироничный голос Перетурина. Несколько лет назад один из ветеранов фанатского движения киевского "Динамо" высказал в разговоре со мной такую мысль: расцвет фанатизма во второй половине 1980-х, появление на трибунах флагов, обилие двухцветных шарфов, в конце концов, первая волна на советском стадионе (матч СССР — ГДР в 1989 году) стали возможными благодаря работе Перетурина. Его "Футбольное обозрение" зажгло футбольной идеей молодежь. И наши трибуны европеизировались, окончательно перестав быть унылыми.

Спасибо Вам, Владимир Иванович, за подвижнический труд на футбольной ниве!

Чемпионат Европы 1988. Сборная Нидерландов — Сборная СССР — 0:1

Финал Кубка СССР 1987/1988. "Торпедо" Москва — "Металлист" Харьков — 0:2

"Футбольное обозрение" СССР. Декабрь 1990

фото: sovsport.ru