Безвиз — это свобода

Татьяна Катриченко

Журналист

11 июня 2017, 18:00

Хочется надеяться, что наступит день, года серые домики пограничников исчезнут на границе меж Украиной и странами ЕС.

Начало 2000-х. Я — еще студентка. Накануне Нового года мы едем на автобусе в Милан. Посреди ночи приезжаем на венгерско-австрийскую границу. Толпа сонной молодежи вываливается из двухэтажного автобуса по указанию австрийских пограничников. Зимняя сырость, зависшая в воздухе, пробирает до костей. Я вижу яркий свет и какие-то темно-серые строения вокруг. Ходят люди в форме и с собаками. В голове возникают картинки из страшных фильмов — это больше похоже на вход или выход из тюрьмы или колонии. Кажется, вот-вот завоет серена. Открывается багажный отсек. Нас просят достать все сумки. Люди в форме выборочно указывают на чемоданы. В них свитера, брюки, нижнее белье…

Уже после того, как граница ЕС в декабре 2007 года подошла вплотную к украинским Карпатам, мне довелось еще несколько раз проезжать то место, где когда-то пришлось проходить "европейский" контроль. И каждый раз при подъезде к серым домикам, внутри что-то опускалось. Я видела знаки ограничения скорости, а после наглухо закрытые окна и двери. И как-то все время становилось легче на душе, что я больше не встречаю тех пограничников с собаками, обнюхивающими мое белье.

Сложно сказать, что сегодня чувствую при пересечении австрийско-итальянской, польско-германской или любой другой, нет-нет не границы, а условной черты между европейскими странами. Удивление? Легкость? Свободу… Наверное, именно свободу, ведь границы — это всегда ограничения. Мой десятилетний сын во время нашей недавней поездки по Европе так долго ждал момента, когда он окажется в Германии, Чехии или Польше. "Мама, приготовь паспорта", — то и дело повторял он. И не поверите, я действительно, порывалась это сделать, хотя и прекрасно знала, что документы у меня никто спрашивать не будет. Их даже некому спрашивать.

Что это? Память о серых домиках?

А потом сын просто читал скромные надписи на дорожных знаках: "Deutschland" или "Česká republika". Он говорил: "Неужели же все? Это все равно, что въехать из одного населенного пункта в другой. Так просто! Только и успевай сбрасывать скорость".

Я знала, что напишу о тех неприятных ощущениях в день открытия границ для Украины. И пусть контроль на них пока не исчезает, а для пересечения границы упраздняются лишь визы.

Украинцам зайти или заехать в ЕС, просто не было и не будет. В 2010 году Киев получил подробный план визовой либерализации. В нем оказались 144 требования по безопасности документов, противодействию нелегальной миграции, обеспечению общественного порядка и безопасности, и основных прав и свобод человека. После пошли годы на их воплощение. Осенью 2013-го руководство страны резко изменило курс — отвернулось от Европы и шагнуло в тундру. Народ Украины сначала уговорами, а потом и протестами кричал о своем несогласии. За право поступать так, как хочет народ, погибли Герои Небесной Сотни.

Прошло три с половиной года. За это время Украина под сумасшедшим давлением Запада приняла несколько важнейших антикоррупционных законов. Иногда казалось, что Европе мы интересны больше, чем нашему президенту и правительству. Мы ходили по лезвию ножа, по краю пропасти, когда могло произойти роковое падение — на дно безвизовых переговоров.

К счастью, не произошло.

Нам не время сбрасывать обороты. До Европы Украине еще очень далеко. До ее ровных дорог, точного расписания общественного транспорта, правил парковки… И об этом не стоит забывать. Только чтобы посмотреть на порядок, туда стоит съездить. Без виз.

Для этого необходим всего лишь биометрический паспорт. Правда, его наличие обязывает соблюдать и нескольких простых правил: знать, куда ехать, зачем и на сколько. Европа так любит порядок, она не простит пребывание на ее территории более 90 дней в полгода или трудоустройство без рабочей визы. Она — консервативна и бюрократична.

С другой стороны, отныне мы гораздо реже будем встречаться со специфической Европой в консульских учреждениях. Там, где приходилось порой унижаться и выворачивать всю душу наизнанку. Не нужно будет приносить ворохи документов — ксерокопий паспортов, нотариальных разрешений, справок из банка, документов на машины, квартиры… Не будет теперь и возможности у "помощников" брать сотни, а то и тысячи евро за такую желанную наклейку с фото в паспорте. Не нужно будет продавать и очереди в визовые центры. Да и необходимости в визовых центрах как таковых тоже не будет. Мы сможем экономить 35 евро не только на визе, но и около 30 на услугах упомянутых посредников.

Пройти в открытую дверь Европы можно было уже этой ночью. Европейские государства в четыре этапа открывают украинцам границы. Не распахивают бездумно и безоглядно. Но приглашает в большое путешествие от Польши до Португалии, от Италии до Швеции.

Пусть сегодня скептики говорят: большинство украинцев живут за чертой бедности, у них нет возможности колесить по Европе, лично я ощущаю свободу уже здесь, в Украине. Примерно так, как каждый раз проезжая по дороге из Будапешта в Вену, я прощалась с символическими серыми домиками.

Вчера на площадях крупных украинских городов прошли праздники с концертами, постановками и перфомансами. Кто-то считает, что безвиз — это подарок, а кто-то скажет, что праздновать нам нечего, что открытие границ — это заслуженное украинцами последствие. И каждый будет прав по-своему. Но я прекрасно понимаю, что даже те украинцы, которые никогда не бывали в Европе и вряд ли побывают там в ближайшее время, уже сегодня гордятся тем, что эта Европа нас приняла.

Да, это могло случиться гораздо раньше, без революции и войны, но случилось только теперь. Безвиз — это символ свободного и свободолюбивого народа Украины, народа, который всегда считал себя частью Европы, за свою свободу он выходил на майданы, проливал и проливает кровь. По-моему, это главное, о чем думали европейцы, голосуя за безвиз.

А еще именно сегодня хочется надеяться, что наступит день, года серые домики исчезнут на границе меж Украиной и странами ЕС.

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