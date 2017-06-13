Тереза Мэй. Премьер меньшинства

Результаты внеочередных парламентских выборов в Великобритании стали для премьер-министра Терезы Мэй настоящим разочарованием. Действительно, почему же она — трезвомыслящий ответственный политик, который готов воплотить в жизнь результаты референдума о выходе страны из Европейского Союза, не получила необходимого мандата? Что произошло?

Произошло то, что и должно было произойти. То, что всегда происходит с людьми, уверовавшими в свою ответственность и дальновидность. Тереза Мэй — именно такой человек.

С первого же момента, когда премьер объявила о совершенно ненужных ни ей, ни стране досрочных выборах, Терезу Мэй поджидало фиаско. То, что консерваторы вообще удержались у власти — это уже большой успех. Если бы фигура лидера лейбористов была менее противоречивой, если бы во главе этой партии стоял бы политик-центрист в стиле Тони Блэра, с Терезой Мэй, Борисом Джонсоном и всей верхушкой консерваторов было бы покончено уже сегодня. Впрочем, время такого краха не за горами. То, что произошло сейчас — это всего лишь отложенный приговор.

Могут спросить — почему же такая беспощадная оценка? А потому, что в моменты критических испытаний стране нужны не политики, а государственные деятели. Политиком был Невилл Чемберлен, который привел Великобританию к позору, восхищенно воспринятому обществом — Мюнхенскому сговору с Гитлером, предательству Чехословакии и ценностей Соединённого Королевства. А Уинстон Черчилль был государственным деятелем, который вынужден был исправлять ошибки предшественника и ошибки нации.

Референдум о выходе из Евросоюза не был позором. Его результат был обычной глупостью, за которую ответственен политик Дэвид Кэмерон. И теперь необходим государственный деятель, который сможет исправить допущенную нацией ошибку — но так, чтобы британцы могли сохранить лицо.

Тереза Мэй — явно не такой государственный деятель. Она — политик-однодневка, озабоченная сиюминутным электоральным успехом и способная привести к катастрофе не только собственную партию, но и собственную страну. Она с маниакальным упрямством пытается воплотить в жизнь то, во что сама не верит, то, что не воплощаемо по определению. Невозможно одновременно покинуть ЕС и добиться экономического успеха. А вот договориться с ЕС и нивелировать результаты пресловутого референдума — можно и нужно.

Тереза Мэй должна была с самого первого дня своего пребывания на посту стать во главе национальной коалиции компромисса. Возглавить тех, кто не хотел покидать ЕС, но понимает, что необходимо уважать недальновидность сторонников Brexit. Найти необходимые слова и инструменты. Избавиться от авантюристов-"брекситеров" в собственной партии, отправив их на задние скамьи парламента, а еще лучше — к проходимцам из Партии независимости Соединенного Королевства. Но вместо этого Тереза Мэй решила показать, как мастерски она выполнит волю избирателей. Это — не эффективность государственного деятеля.

Я не утверждаю, что британские избиратели это поняли — британское общество слишком дезориентировано и фрагментировано после Brexit. Я утверждаю, что британские избиратели еще долго будут метаться — пока не найдут партию и лидера, способного исправить их ошибку.

Виталий Портников