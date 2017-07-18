Опоздание на пост

Торжественное открытие первого молдавско-украинского поста на приднестровском участке границы прошло при участии первых лиц обеих стран — на церемонию приехали президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Молдовы Павел Филип. Пока что сотрудники молдавской таможни будут совместно с украинскими коллегами контролировать экспортные потоки, на следующем этапе — он начнется уже через шесть месяцев — молдавские пограничники и таможенники начнут осуществлять полноценный контроль. "Кучурган-Первомайск" станет первым таким пунктом, но не последним. Совместные посты откроют еще на 13 таможенных пунктах, международных и межгосударственных. И вскоре настанет день, когда Республика Молдова вернет себе полный контроль над своими внешними границами. А фактически оккупированное российскими войсками Приднестровье станет тем, чем оно должно было быть с самого начала — мятежным регионом внутри Молдовы. Без внешних границ.

Может возникнуть простой вопрос — а почему это происходит спустя десятилетия после начала приднестровского конфликта? Почему это не произошло сразу же? Почему Украина все эти годы делала вид, что не замечает, что сразу же после ее контрольно-пропускных пунктов начинается не Молдова, а контрабандистский анклав, нашпигованный российским оружием?

Может быть, потому, что хорошие отношения с Кремлем были для наших руководителей важнее здравого смысла. И в Киеве с удовольствием играли в кремлевские игры вокруг Молдовы, оправдывая себя еще и тем, что защищают интересы этнических украинцев оккупированного региона, доказывают собственную значимость, соблюдают беспристрастный подход к сторонам конфликта. А, по сути, мы просто содействовали не только сохранению, но легитимации бандитского нарыва у наших границ. И приближали день, когда будут оккупированы наши собственные территории. Все это при полном равнодушии большей части граждан, нее понимавших, чем, собственно, Молдова отличается от "ПМР". Теперь, когда на нашей земле есть свои "ПМР", все, кажется, стало ясно.

Отрезвление пришло только с войной. Когда стало очевидным, что сепаратистский анклав может быть использован Россией для нападения на Одесскую область. Когда стало ясно, насколько ошибочной и губительной была украинская политика по отношению к приднестровскому конфликту. Когда возникла необходимость нейтрализации угрозы с юга. Тем не менее, на открытие первого пограничного пункта на приднестровском участке границы ушло еще три года. За это время президентом Молдовы был избран бегающий вокруг Путина популист Игорь Додон, посмевший в ходе предвыборной кампании поставить под сомнение украинский статус Крыма — это при "живом" собственном конфликте-то! Впрочем, столкнувшись с наглостью приднестровских предводителей и нежеланием Кремля отдавать награбленное, даже Додон начинает сдавать назад в своем пророссийском рвении. Но нам в любом случае нужно успеть с совместными пограничными пунктами, пока промосковские социалисты не захватили контроль над молдавским парламентом и не попытались сдать страну Кремлю.

Теперь контроль над Приднестровьем — больше в наших интересах, чем в молдавских.