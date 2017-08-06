Болезненные фиаско "Динамо". Имеет ли исторические параллели нынешний облом?

Алексей Рыжков
Журналист, спортивный обозреватель
6 августа 2017, 16:50

Откровенно провальные матчи подытоживают неудачи в турнирах, а блестящие пока что дают только моральное удовлетворение.

Эпичный проигрыш киевского "Динамо" швейцарскому клубу "Янг Бойз" воскресил в памяти наиболее болезненные фиаско киевлян за всю историю участия в еврокубках.

 

1976. 1/4 финала Кубка чемпионов. "Сент-Этьен" — "Динамо" — 3:0 (в дополнительное время).

Европейский гранд тех времен — киевское "Динамо" — после домашней (симферопольской) победы над французским клубом со счетом 2:0 был очевидным фаворитом двухраундового противостояния. Однако, несмотря на это, французы сломили-таки сопротивление киевлян. Фрагмент из отчета о матче в "Советском спорте": "В полуфинал Кубка чемпионов вышел, против ожидания, "Сент-Этьен". Уступали ли динамовцы французам в общей подготовке? Думается, если и уступали, то не настолько, чтобы проиграть столь чувствительно. Скорее, они не сумели настроиться психологически, приняли радость французов после проигрыша в Симферополе (0:2) за попытку напустить хорошую мину при плохой игре и попали впросак".

 

1977. 1/2 финала Кубка чемпионов. "Боруссия" (Менхенгладбах) — "Динамо" — 2:0

Тогда казалось, что "Динамо" на всех парах мчится к покорению главной европейской вершины. Сухая, хоть и минимальная победа в Киеве вселяла надежды на общий успех. Увы, у себя дома гладбахцы забили в ворота киевлян два безответных мяча, причем второй — в эпилоге основного времени матча. "План на матч был выполнен. К сожалению, ряд грубых ошибок со стороны вратаря и защитников позволил "Боруссии" дважды добиться успеха. Второй тайм был за нами, но мы не использовали ряд выгодных моментов", — резюмировал после матча Валерий Лобановский. А ведь вожделенный кубок был на расстоянии вытянутой руки…

 

 

1983. 1/32 финала Кубка УЕФА. "Лаваль" — "Динамо" — 1:0

Слышало ли нынешнее поколение болельщиков о французской команде "Лаваль"? Ну, может быть, кто-то интересуется историей киевского "Динамо" и в этом контексте встречал упоминание об этом незадачливом клубе из 50-тысячного городка на стыке областей Бретань, Нормандия и Анжу. Ему "Динамо" умудрилось проиграть после домашних нулей.

 

 

1987. 1/2 финала Кубка чемпионов. "Динамо" — "Порту" — 1:2

После выездных 1:2 (при чистом, но, увы, не засчитанном голе Олега Блохина) казалось, что у динамовцев при поддержке 100-тысячной торсиды есть реальные шансы отыграться. К сожалению, два быстро пропущенных гола поставили крест на чаяниях киевских болельщиков. Финал главного еврокубка вновь прошел без самого популярного украинского клуба. Во многом на судьбу полуфинала повлияла Фемида: о голе Блохина уже говорилось, добавьте к этому и неназначенный явный пенальти в ворота "Порту" первом тайме киевского матча.

 

 

1996. 1/32 финала Кубка УЕФА. "Ксамакс" — "Динамо" — 2:1

Делегат УЕФА на матче итальянец Паоло Бергамо после финального свистка обронил крайне обидную для нас фразу: "Жалко смотреть на нынешнее киевское "Динамо". Это даже не назовешь тенью той великой команды, которую я имел счастье наблюдать восемь-десять лет назад". После домашних 0:0 динамовцы ничего не смогли противопоставить непритязательному швейцарскому (!) клубу на выезде. А нынешний телеэксперт Йожеф Сабо, стоявший тогда у руля киевлян, не нашел возможностей сломить сопротивление команды из 30-тысячного городка Невшатель.

 

 

2005. Второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. "Тун" — "Динамо" — 1:0

С тех пор пошла гулять фраза "швейцарский футбол на подъеме", популярная и поныне. Ее, в частности, использовали и составители программки к матчу "Динамо" — "Янг Бойз". Накаркали… А 12 лет назад киевское "Динамо" уж очень академично сыграло в атаке, ведь после домашних 2:2 необходимо было идти вперед забивать. Под занавес встречи динамовцы умудрились еще и пропустить.

 

2009. 1/2 финала Кубка УЕФА. "Шахтер" — "Динамо" — 2:1

Болезненный укол от принципиального соперника. Опять поражение в полуфинале еврокубка на последних минутах матча: Бадр Эль-Каддури не удержал бразильца Илсинью. И снова финал остался для динамовцев недостижимой мечтой.

 

Можно, конечно, вспомнить еще и проигрыш молдавскому "Шерифу" 0:2, но он не попал в мой хит-парад потому, что не ознаменовал вылет "Динамо" из еврокубка, а только поспособствовал отставке Валерия Газзаева с поста главного тренера киевского клуба. Было в 1987 году и обидное поражение от "Глазго Рейнджерс" (0:2) после домашних 1:0. Но тогда фиаско не воспринималось как-то слишком остро. А вот после нынешнего влета команде "Янг Бойз" у многих поклонников "Динамо" наступило какое-то опустошение. Только-только наладили игру, пресса захлебывается от восторга, высокомерно бросая в адрес швейцарцев: "Это вам не "Шахтер". И вот… Как там говорил Виктор Черномырдин: "Никогда такого не было и вот опять…" Параллели с предыдущими поражениями очевидны: практически во всех вышеперечисленных поединках (ну, может, за исключением евроклассико против "горняков") "Динамо" считалось фаворитом!

Саного снес Мбокани

Лигочемпионское фиаско страшно для "Динамо" тем, что лишило клуб весомой статьи дохода. Также вылет из главного европейского клубного турнира может послужить катализатором ухода из "Динамо" ведущих футболистов. Но по-мужски ли это? "Мы уродовались на поле, а не играли", — самокритично заявил после игры в Берне капитан киевлян Андрей Ярмоленко. Не чувствуют ли лидеры "Динамо", что своей игрой в последующих матчах они должны извиниться перед болельщиками, а не, сломя голову, бежать из клуба, в котором "уродуются"?

Оаро легко переиграл Коваля

Да, Александр Хацкевич не смог донести до своих подопечных простую, в общем-то мысль: игра в Берне начинается со счета 0:0. И, даже имея определенное преимущество, не нужно становиться стеной для его отстаивания, а, как любили говорить в советское время, искать счастья в атаке. После матча голову посетила крамольная мысль: может быть, лучше Гармаш и не забивал бы третий гол в Киеве. Тогда, возможно, быстро пропустив в Берне, киевляне получили в свое распоряжение кучу времени, чтобы установить нужный счет и преуспели бы.

Арбитр слишком либерально отнесся к хозяевам поля

Арбитраж? Сложно сказать, чем руководствовался рефери, не замечая офсайд у заработавшего пенальти игрока "Янг Бойз". А ведь именно то, что он находился в положении вне игры, позволило ему выиграть позицию у Николая Морозюка и, как следствие, заработать пенальти. Ну, и обилие "горчичников" для наших футболистов вкупе с подчеркнутой либеральностью к представителям страны банков и часов, конечно, не добавляет наших симпатий к Фемиде.

Ярмоленко мог решить исход матча

Как бы то ни было, как любят повторять тренеры после поражений, "будем двигаться дальше". Только вот движение у нынешнего "Динамо" пока что слишком уж хаотичное. Блестящие матчи чередуются с провальными. Причем откровенно провальные (суперкубок, игра в Берне) подытоживают неудачи в турнирах, а блестящие пока что дают только моральное удовлетворение. Не разбежались бы лидеры "Динамо" по спасительным заграницам после таких обломов.

Коваль не удержал мяч

Алексей Рыжков

фото: fcdynamo.kiev.ua

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Динамо Лига чемпионов Алексей Рыжков провал поражение Янг Бойз
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