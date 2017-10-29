Украинской политике нужны негодяи. Чем больше, тем лучше

Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать.

Роберт Пенн Уоррен. Вся королевская рать

В начале октября на "Главреде" была опубликована статья Олега Коршунова "Клоуны в Раде". Без сомнения, упрёки в адрес украинских политиков, которые в ней приводятся – справедливы. Даже хочется процитировать отрывок из этого материала: "симпатики путинского режима и представители причудливого конгломерата, состоящего из криминально-олигархических кланов, влияющих на все сферы общественно-политической жизни страны".

И ведь не поспоришь, беда Украины состоит в том, что в украинской политике много негодяев. Но счастье Украины – в том, что этих негодяев много. Они следят друг за другом, мешают друг другу, и потому никто из них не имеет возможности творить какие-то запредельные мерзости. Именно запредельные – рядовые мерзости, конечно, случаются сплошь и рядом.

Предположим, некий высокопоставленный мерзавец намерен украсть из государственного бюджета крупную сумму. Об этом становится известно другому мерзавцу – ничуть не лучше первого, но его политическому противнику. Естественно, его объективный интерес состоит в том, чтобы разоблачить казнокрада, заработав политические очки. Таким образом, негодяй, карьерист и коррупционер, нисколько не озабоченный моральными проблемами и общим благом, помимо своей воли работает на это самое общее благо. Это никоим образом не говорит в его пользу. Но это говорит в пользу системы, которая побуждает людей, независимо от их собственных нравственных качеств, делать добро.

Да и откуда взяться во власти людям другого сорта? Для успеха в политике требуется способность идти по чужим головам. А это, в свою очередь, предполагает и определённый склад характера, и определённый моральный (точнее, аморальный) уровень, и определённый, так сказать, послужной список. Известна фраза: "Революцию не делают в белых перчатках". Насчёт революции не скажу (на этом поприще хватает бескорыстных идеалистов), но политическую карьеру в белых перчатках уж точно не сделать. Поэтому в любой стране и в любую эпоху можно смело брать наугад любого политика и вешать без суда и следствия – он этого, вне всяких сомнений, заслужил.

"Позвольте! – возразят мне. – Но ведь западные политики совершенно не таковы. В европейских странах всякий, кто надеется занять государственный пост, должен доказать, что не украл ни медяка и ни разу не изменил жене/мужу". Да, это действительно так. И нам предстоит понять, почему это так, и, главное, как нам добиться такого положения дел в Украине.

Любое государство по своей изначальной сути есть мафия. Люди, облечённые властью, склонны использовать её прежде всего для собственного обогащения. Ещё не прошло и трёхсот лет с тех пор, как в европейских странах люди покупали государственные должности – и покупали вовсе не затем, чтобы бескорыстно служить отечеству и престолу. Государство начало работать на благо общества лишь после того, как общество вынудило его к этому. Вынудило наглядным способом: объяснило, что иначе полетят головы. Властные персоны поняли это и скорректировали своё поведение.

Вспомним для примера историю Франсуа Фийона. Бывший премьер-министр Франции, "политический тяжеловес", серьёзно приглядывался к Елисейскому дворцу. Однако стало известно, что он незаконно выплачивал из государственных средств зарплату своей жене. По меркам России это был бы пустяк, о котором не стоит и говорить. По меркам Украины – скандал. Но во Франции этот казус поставил крест на президентских амбициях Франсуа Фийона.

Дело вовсе не в Фийоне, и не в том, что возглавивший государство Эмманюэль Макрон – святой бессребренник. Дело во французах и в том, что в стране действуют некоторые общеобязательные нормы. Макрон их соблюдает, а Фийон – нет. Французы предъявляют к своим политикам очень жёсткие требования, а украинцы чем хуже?

Вот почему европейские политики должны быть образцом нравственности: у них попросту нет иного выбора. Это не первое и не второе поколение европейских (немецких, французских, скандинавских и прочих) политиков, выдрессированное таким способом. Они знают, что держаться нужно строго в рамках окна Овертона, а где пролегают эти рамки, известно всем. Шаг влево, шаг вправо – побег, прыжок на месте – провокация.

В Украине действуют иные правила, которые пока только начинают приближаться к европейским. Все знают старую шутку о классическом английском газоне: чтобы он имел свой стандартный вид, его достаточно всего лишь ежедневно подстригать – вот только делать это требуется на протяжении трёхсот лет. Украинцы начали подстригать свой политический газон лишь в 2004 году. Стоит ли удивляться тому, что результаты пока ещё выглядят не слишком цивилизованно? Важно то, что страна идёт по верному пути. Негодяи в политике есть – но, во-первых, их много, и друг другу воли они не дают, а во-вторых, за негодяйство их бьют, тем самым давая возможность приблизиться к стандарту европейского политического деятеля.

Это ведь детей нельзя воспитывать ремнём. Политиков – не только можно, но и нужно. По-другому они не понимают.