Парламент невоплощенных надежд

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

4 ноября 2017, 21:59

Законодательный орган является отражением украинского общества. Мы часто и справедливо сетуем на неэффективность Верховной Рады, однако не стоит забывать, что наши слуги народа - не инопланетяне, а те, за кого мы сами отдавали свои голоса, поверив их предвыборным обещаниям. 

28 октября исполнилось три года со дня избрания Верховной Рады восьмого созыва. Время работы нового парламента уже перевалило за свой экватор, и приближение выборов вряд ли сделает работу законодателей более эффективной. О тенденциях в работе тех, кто обещал отстаивать "идеалы Майдана", попробуем поговорить беспристрастно и объективно.

Нынешний парламентский созыв был избран во время досрочных выборов, после аннексии Крыма, в условиях активной фазы войны на Донбассе. Этими факторами, в частности, обусловлено ​​достаточно большое количество парламентариев, которые считают военную форму надлежащей для пребывания в сессионном зале. Конечно, громко звучали обещания быстро завершить войну и восстановить справедливость. Напомню, что в 27 мажоритарных округах в Крыму и на оккупированном Донбассе выборы по понятным причинам не проходили. Очевидно, и тот факт, что три политические силы из 6, которые преодолели 5-процентный барьер во время голосования (БПП, "Народный Фронт" и "Оппозиционный блок") были созданы уже после объявления о досрочных выборах парламента, существенно повлиял и на ход кампании, и на качество депутатского корпуса.

Три года назад воздух звенел от обещаний отменить депутатскую неприкосновенность и открыть партийные списки. Эти положения по сути сформировали повестку дневных парламентских выборов 2014 года, ведь о них много говорили во время Революции Достоинства. Однако только недавно законодатели отправили в Конституционный Суд два законопроекта об ограничении неприкосновенности и провалили инициативы, касающиеся открытых партийных списков. Такая самоуверенность выглядит несколько странной, однако не случайно: несмотря на громкие спекуляции на теме "страна воюет", Верховная Рада не смогла ни уплотнить свой рабочий график, ни хотя попробовать воплотить в жизнь изменения, предложенные советниками из Европейского Парламента. Иногда кажется, что значительная часть действующих депутатов не намерена баллотироваться снова.

В нынешнем парламенте хватало политико-правовых пируэтов. Если переход спикера Владимира Гройсмана на работу в правительство и повышение Андрея Парубия в парламентском президиуме выглядело нормальным процессом, то некоторые эксперименты были резонансными. В частности, Егора Фирсова и Николая Томенко лишили депутатских мандатов за добровольный выход из фракции БПП (и это решение стало хорошей иллюстрацией тезиса о закрытых партийных списках). Смерть Игоря Еремеева негативно повлияла на позиции депутатской группы "Воля народа". Необычно большая группа парламентариев из разных фракций и групп оказалась под неусыпным вниманием отечественной Фемиды, и если Вадим Новинский и Борислав Розенблат и Михаил Добкин продолжают находиться в Украине, то Сергей Клюев и Александр Онищенко предпочли парламентской деятельности жизнь за рубежом. Добровольно (хотя и по разным причинам) депутатские полномочия сложили радикальная певица Злата Огневич и "фронтовик" Николай Мартыненко, а член Радикальной партии Андрей Артеменко потерял и депутатский мандат, и украинский паспорт из-за наличия канадского. Впрочем, в кулуарах говорят, что владельцы иностранных паспортов среди парламентариев еще присутствуют.

Заполнение электронной деклараций, которое стартовало осенью 2016 года, поставило ряд вопросов относительно темпов обогащения отдельных законодателей, которые не вели раньше никакой коммерческой деятельности, однако, круговую поруку в работе депутатского корпуса, как оказалось, отменить чрезвычайно сложно. Собственно, и борьба против открытия партийных списков связана с тем, что такой сценарий не отвечает интересам подавляющего большинства партийных лидеров. Кстати, о списках: если сразу после создания восьмого созыва коалиция "Европейская Украина" насчитывала конституционное большинство, то получить списки участников нынешней коалиции журналистам так и не удалось. Этот факт не увеличивает доверие к депутатской деятельности в целом, и это очевидно.

Но можно говорить об определенной трансформации настроений в депутатском корпусе. Если в августе 2015 протест против принятия в первом чтении закона об особом статусе Донбасса едва не вырвался из-под контроля и стоил жизни 4 нацгвардийцям у стен парламента, то осенью 2017 года соответствующие президентские инициативы были поддержаны, пусть и в условиях сопротивления ряда оппозиционеров , однако более цивилизованно. Постепенно нарастает осознание того, что конфликт на востоке невозможно решить по мановению волшебной палочки. Впрочем, и ситуация на Донбассе, в первую очередь - благодаря укреплению Вооруженных Сил, существенно изменилась. Парламентарии, и здесь им надо отдать должное, поддерживали соответствующие инициативы живо и последовательно.

В Верховной Раде восьмого созыва сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, Андрей Парубий поставил рекорд по числу досрочно закрытых заседаний парламента, его коллеги достаточно часто прогуливают сессионные заседания, нередки случаи срыва заседаний парламентских комитетов. Дисциплина среди слуг народа прихрамывает. С другой - в прошлом году приняты изменения в Конституцию в части судебной реформы, продолжается децентрализация с соответствующим законодательным сопровождением, принятые решения о разгосударствлении СМИ и увеличение доли украинского языка в телевизионном и радиовещании, проведения декоммунизации. Даже этой тревожной осени законодатели приняли закон "Об образовании", который готовился несколько лет, приняли медицинскую и пенсионную реформы, вокруг которых сломано немало копий. То есть парламент остается живым организмом, которому присущи и кризис, и способность к консолидации.

О досрочных выборах в парламент говорили неоднократно, но последний шанс для этого представители оппозиции потеряли буквально две недели назад. Обеспечить не просто проведение досрочных выборов, а изменить правила игры на них, обеспечить формирование качественного парламента, способного вести за собой, а не подыгрывать интересам избирателей - задача, которую сложно решить впопыхах, без системных изменений на национальном уровне. И этому способствовать должно, среди прочего, развитие гражданского общества и партийное строительство.

Законодательный орган является отражением украинского общества. Мы часто и справедливо сетуем на неэффективность Верховной Рады, однако не стоит забывать, что наши слуги народа - не инопланетяне, а те, за кого мы сами отдавали свои голоса, поверив их предвыборным обещаниям. Поэтому ключ к более эффективному парламенту - даже не в изменениях персонального состава (два созыва подряд обновление составляет 2/3 депутатского корпуса), а в изменении правил игры, переходе к более ответственным и направленных на защиту национальных интересов действий.

Евгений Магда

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Евгений Магда Верховная Рада
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