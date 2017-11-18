Дядя Вова и тётя Аня, или Новое обострение шизофрении у россиян

Оставим в стороне вопрос о том, насколько этично использовать в подобной милитаристской пропаганде детей. Хотя песню в этом ролике исполняют, действительно, дети, но не будем занудными моралистами. Куда интереснее вникнуть в содержание "Дяди Вовы" - несмотря на свои литературные и музыкальные достоинства (точнее, отсутствие таковых), песня того стоит.

Если бы г-жа Кувычко была частным лицом, упрекнуть её можно было бы разве что в дурновкусии, а это не преступление – в самом деле, не всем же быть тонкими эстетами. Но если подобные песни поёт на публику депутат Госдумы, дело принимает иной оборот. Это позволяет до некоторой степени судить о настроениях и мнениях, царящих на российском политическом Олимпе, да и во всех верхушечных кругах. При этом сама Кувычко относится к песне очень серьёзно, недаром ролик завершается титрами: "Выражаем благодарность автору слов и музыки песни "Дядя Вова" - Вячеславу Антонову и его сыну Николаю – настоящим патриотам нашей страны!". Ну, раз это патриоты, да ещё настоящие, и вдобавок с восклицательным знаком – стало быть, автор сказал именно то, что от него требовалось. Выразил то, что думают и сама мадам Кувычко, и её единомышленники. И что же они думают?

В концовке песни обрисовываются заурядные завоевательные амбиции: "Севастополь наш и Крым для потомков сохраним, в гавань Родины Аляску возвратим". Для России здесь нет ровным счётом ничего нового и оригинального, страна слушает подобные песни уже не первое десятилетие. Жанна Бичевская в "Куликовом поле" была куда ярче:

"Возвратит Россия русский Севастополь,

Станет снова русским полуостров Крым,

Наш Босфор державный, наш Константинополь,

И святыня мира Иерусалим!...

…В страшный час расплаты брови мы нахмурим

И смахнём вампиров с тела всей страны,

И не будет зоны, лагерей и тюрем –

Все враги России будут казнены!".

Между прочим, хотя и мелочь, но показательная: автору этих строк довелось 4 ноября 2016 года в приморском городе Уссурийске присутствовать на организованном городской администрацией митинге по случаю Дня России – и над площадью вовсю гремело "Куликово поле". Согласитесь, если в стране на официозных мероприятиях звучат подобные песни, то это повод как минимум призадуматься.

Но это было всего лишь лирическое отступление. Вернёмся к нашим баранам. В тексте "Дяди Вовы", помимо наполеоновских планов, есть ещё кое-что любопытное. "Дать слабинку – потеряем всю страну. Наши верные друзья – это флот и армия". Что ж, автор песни, по крайней мере, не совсем невежественен – ему известно хотя бы пресловутое высказывание Александра III об армии и флоте как единственных друзьях России. Оставим в стороне сочувствие несчастной стране, с которой никто не желает дружить, кроме её же собственных армии и флота. Обратим лучше внимание вот на что. В этих словах слышится явная тревога: враг у ворот, ещё немного, и всё будет потеряно! Казалось бы, выглядит это парадоксально: как можно при подобном настроении гордиться захватом Крыма и облизываться на Аляску (заметим, что отбирать территории у США – несколько труднее, чем у Украины)? Но возможно, этот парадокс только кажущийся, и в дальнейшем я постараюсь его разъяснить. А тревожность здесь – явно не случайна: "Но если главный командир позовёт в последний бой – дядя Вова, мы с тобой!". Итак, на повестке дня уже не какой-нибудь бой, а "последний", и нужно всем сплотиться вокруг "дяди Вовы". Учитывая возраст певцов, сама собой напрашивается аналогия с парнишками из "Гитлерюгенд", оборонявшими Берлин весной 1945 года.

Песня, которой сейчас наслаждаются пользователи русскоязычного Интернета, представляется иллюстрацией к одному из положений известного эссе Умберто Эко "Вечный фашизм": "Сочлены должны чувствовать себя оскорблёнными из-за того, что враги выставляют напоказ богатство, бравируют силой… Это с одной стороны; в то же время сочлены убеждены, что сумеют одолеть любого врага. Так, благодаря колебанию риторических струн, враги рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые. По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать войны: они не в состоянии объективно оценивать боеспособность противника".

Взгляд на свою страну как на "осаждённую крепость" был популярен в России с самого 1991 года. Но долгое время его эксплуатировала преимущественно оппозиция, так называемая "левопатриотическая" (левизну здесь следует понимать в особом, специфически российском смысле). Власть стала брать на вооружение этот пропагандистский приём только в последнем десятилетии, а после введения санкций в 2014 году он пошёл в ход уже на полную мощность ("Весь мир против нас. Ну, может быть, сербы ещё ничего, но все остальные…").

Песня, которую транслирует на весь мир депутат российского парламента от правящей партии, в точности соответствует этому взгляду – и словам итальянского классика. Враги слабы, у них легко отобрать не только Крым, но и Аляску (к разговору о Константинополе и Иерусалиме можно будет вернуться попозже). Но при этом враги невероятно сильны и опасны, они угрожают самому существованию России ("Дать слабинку – потеряем всю страну"). Оба этих мнения отличнейшим образом уживаются в одной голове и нисколько друг другу не противоречат.

Конечно, один из признаков "фашизма по Эко" - отнюдь не повод называть Российскую Федерацию фашистским государством или утверждать, будто правящая элита этой страны исповедует фашистские взгляды. В конце концов, если человек постоянно чихает, это вовсе не значит, что у него непременно грипп. Но к врачу в этом случае наведаться всё-таки стоит.

На самом деле, конечно, идеология российского государства (а она, как это ни смешно звучит, и в самом деле полнее всего сформулирована в песне с инфантильным названием "Дядя Вова") весьма далека от фашизма в его классическом виде. Однако она не только имеет с ним ряд бросающихся в глаза общих черт (милитаризм, культ вождя, завоевательные амбиции и т.п.), но и выросла на той же почве – на почве страны, которая когда-то была великой державой, но позднее утратила этот статус и теперь мечтает вернуть его. Вряд ли можно сказать, что Россия на этом пути не остановится ни перед чем. Перед чем-то наверняка остановится, но это препятствие должно быть очень серьёзным.

Пока что таких препятствий не видно. И как бы ни была песня, с разговора о которой началась эта статья, нелепа и омерзительна, в главном она правдива: россияне действительно с "дядей Вовой".

Илья Федосеев