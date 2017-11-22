Три загадки четвёртой годовщины Майдана

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

22 ноября 2017, 12:28

Ни одна из украинских революций, включая ту, столетней давности, по сути ничего для страны не изменила.

Украинские "Майданы" ничего для страны не меняли

День Свободы в Украине отменён. Так решил глава государства. Точнее, указ, отменяющий День Свободы, подписал 30 декабря 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович. Тем самым отменил решение своего предшественника Виктора Ющенко: тот 19 ноября 2005 года своим указом сделал таковым 22 ноября – дату начала "оранжевой революции".

Но у нас есть два официальных Рождества – и не будет двух Дней Свободы. Несмотря на разницу в один день, основание "оранжевого Майдана" сегодня вспоминают намного реже. А если сравнивают два близких друг к другу ноябрьских дня в новейшей истории Украины, то, не смотря на человеческие жертвы, которые повлёк второй – явно не в пользу первого.

Четвёртый год подряд неравнодушные собираются в центре Киева, чтобы, как отмечается в Facebook, не отпраздновать, но отметить начало нового Майдана, который перерос в Революцию Достоинства. Чем дальше, тем больше в связи с этим и последующими событиями возникает вопросов, на которые нет, и не скоро будет ответа. А найти их важно. Более того: нужно проговорить их по возможности широко. Чтобы заложить, наконец, тот фундамент, на котором начнёт возводиться давно ожидаемое и необходимое стране здание. Речь о глобальной идее, способной объединить если не всю Украину, то хотя бы подавляющее большинство. А она придёт только с пониманием, когда, что и зачем произошло.

Загадка номер один: тот ли, правильный ли день отмечается 21 ноября вот уже четвёртый год? Ведь есть другие варианты.

"В тот день в моей жизни не случилось ровным счётом ничего, - вспоминает на своей странице в Facebook действующий постпред Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба. – Вечером в ленте прочёл, что на Майдане что-то началось, и обновил ленту. Я был полгода, как после выхода из госслужбы, и иллюзий не имел. Всё началось с утра 30 ноября". Вот – один из наиболее типичных постов, которыми реагировали более или менее известные украинцы в нынешний День Свободы.

От себя добавлю: для меня всё началось вообще ночью 11 декабря, аж через три недели, когда "Беркут" и титушки пошли на первую массовую зачистку Майдана – и потерпели первое крупное поражение от повстанцев. Тогда прозрел окончательно. И, что характерно, на "оранжевый Майдан" автор этих строк не ходил даже ради журналистского интереса. Вот причина затянувшегося на девять дальнейших лет скептицизма: был уверен, что постоят, договорятся, всё подпишут и разойдутся.

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И всё-таки, когда начался Майдан-2013? Его основателем, кстати, принято считать журналиста Мустафу Наема, который в соцсетях призвал выйти, прихватив чай и хорошее настроение. Но кто, в таком случае, кинул клич собраться на Михайловской площади 30 ноября, наутро после силового разгона разочарованных студентов? Кто собрал и повёл за собой на Майдан миллион киевлян 1 декабря? Ведь настоящее восстание началось тогда, когда разгневанные люди заблокировали сердце столицы государства, которому дважды судимый, необразованный, косноязычный и перепуганный Путиным правитель отказал в праве сделать, наконец, правильный выбор – вперёд, на Запад. Путаница с датами таки имеет место: начинать ли отсчёт от 21-го, от 30-го или вообще – от 1 декабря.

Загадка номер два: что же произошло, пусть даже независимо от дня календаря, но – в чётко обозначенный период.

С количеством Майданов у нас не определились. Вот предлагается вести отсчёт не от 2004-го, а вообще от 1990-го. Тем октябрём студенты, тогда ещё украинские советские, разбили на тогда ещё площади Октябрьской революции палаточный городок и начали политическую акцию – голодовку протеста. Получается, Украина имела три Майдана. Но все ли они были революциями? Голодовку 1990-го называют студенческой революцией. Поддержку Виктора Ющенко в 2004-м после прогнозируемой фальсификации выборов – "оранжевой". Наконец, последний Майдан из танцев с криками: "Без политики!" стал Революцией Достоинства.

Ответ подсказывает само определение революции как быстрых и радикальных изменений, коренное преобразование всего происходящего. Дождалась ли Украина быстрых и радикальных изменений? Нет, что отмечают на пятом году сами активисты Майдана. Но если говорить о коренном преобразовании – тогда скорее "да". Ведь ни одна из украинских революций, включая ту, столетней давности, по сути ничего для страны не изменила.

Российская агрессия, начавшаяся через три дня после того, как Михайло Грушевский провозгласил независимость УНР, привела к оккупации части Украины большевиками. Что задержало нас в развитии на семьдесят лет, вырвав из близкого украинцам европейского контекста. Студенты в 1990-м и подготовленные агитаторы в 2004-м ничего не поменяли, страна сохранила пророссийский контекст. Но с победой Майдана, которая спровоцировала очередную российскую агрессию, коренные преобразования внутри Украины понемногу, со скрипом, но поехали.

Наконец, загадка номер три: для чего был нужен Майдан?

Ответ часто ищут и быстро находят те, кто не забыл доллар по восемь, проезд по две гривны, регулярные концерты Киркорова во Львове и прочую стабильность. Но чтобы получить правильный ответ, нужно отдать себе отчёт: когда бы Революция Достоинства не началась, ею не была охвачена, как любят говорить и писать сегодня, вся Украина. Наоборот, половина страны Майдан не приняла. Это ведь наши с вами сограждане сдавали раненых в милицию, а не в больницу. Они же требовали лично от Януковича разогнать и зачистить. И это их дети танцевали в ночных клубах, когда в центре Киева убивали их ровесников.

Если делать поправку на тот факт, что все эти миллионы любителей дутой стабильности никуда не делись и глубоко затаились, тогда опускайте руки и признавайте поражение. Но если понимать, что с такими не считается любая власть – тогда Майдан победил. Ведь к этому привели все те, кто думает о достоинстве, а не о курсе доллара и ставит "тарелку", чтобы ловить и смотреть российские каналы.

Андрей Кокотюха

 

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Андрей Кокотюха Революция Достоинства годовщина Майдана
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