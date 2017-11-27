Язык без костей, или К чему готовится Лукашенко

Вадим Довнар
журналист
27 ноября 2017, 05:33

Прибегнув к ряду недружественных шагов на протяжении относительного короткого времени, белорусский президент сорвал с себя маску миротворца.

Лукашенко готовит плацдарм для чего-то значительного

Принцип "не могу молчать" никогда не был основополагающим для несменяемого два десятилетия главы Беларуси Александра Лукашенко. Много тайн хранит его память и только часть из них станет достоянием гласности спустя, надо полагать, годы после исчезновения этого персонажа из политики. Но в случае с пятничной отповедью Украине на тему "шпионского скандала" с участием украинского гражданина Павла Шаройко дело обстоит совершенно иначе. По всей вероятности, мы стали свидетелями своеобразного упреждающего удара накануне резкого ухудшения двусторонних отношений между РБ и Украиной.

Итак, в минувшую пятницу вместо саммита Восточного партнерства, Лукашенко посетил Гомельскую область, где и рассказал о невыполнении президентом Украины договоренностей.

"Они (украинская сторона) подняли гвалт, все было выплеснуто в СМИ. Что мне оставалось делать?", − посетовал Лукашенко, заявив, что ранее, встречаясь с Порошенко в ОАЭ, они договорились не выносить историю с арестом Шаройко в общественную плоскость.

Так это было или иначе, но авторитарному лидеру соседней страны не помешало бы напомнить, что первыми о случившемся заговорили отнюдь не чиновники, а родственники и коллеги подозреваемого. Диктатору, вероятно, неприятен тот факт, что совсем рядом с его владениями существуют такие понятия как независимые СМИ и гражданское общество. Однако Украина – не только не Россия, но и не Беларусь. Тут президент – не всемогущий царь, решающий за всех, когда и что говорить.

Так что за обиды? Ни Порошенко, ни его представители никаких договоренностей, если они и были, не нарушали. А вот зачем Лукашенко понадобился упомянутый спич – большой вопрос. Ну не считать же его банальной истерикой, в самом деле.

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Все дело, как представляется, в том, как был воспринят в мире отказ Александра Григорьевича от поездки в Брюссель. А воспринят он был однозначно. Концентрированную реакцию сформулировала президент Литвы Дали Грибаускайте: "Я считаю, что это демонстрирует то же самое, что демонстрировали военные учения – на территории Беларуси хозяйничает Москва, а не Минск. И решения, кому и куда ехать, принимает Москва, а не Минск".

И это на фоне антиукраинского голосования Беларуси в ООН по Крыму, передачи украинского гражданина Павла Гриба с территории РБ российским спецслужбам, деклараций о готовности белорусов принять участие в миротворческой миссии на Донбассе и все того же шпионского скандала при участии журналиста.

Лукашенко утверждает, что в деле Шаройко нет никакого российского следа, а в Киев поступает информация о том, что Павел − не последний представитель иностранных СМИ, за кем пришли чекисты. Дескать их, писавших неудобные для властей вещи в частности о российско-белорусских учениях "Запад-2017", кому впору сушить сухари, целый список. И, понятное дело, что если это произойдет, то Лукашенко сложнее будет продолжать твердить о непричастности к происходящему россиян. Не исключено очередное замораживание отношений со странами ЕС. И для потребностей внутренней пропаганды потребуется недоброжелатель. Вот им и станет Украина. (Не впервой, заметим). Мол, мы и так с ней пытались дружить и так, а они вот таки оказались неблагодарные.

Тем более, что и Украина молчать не будет. Прибегнув к ряду, мягко говоря, недружественных шагов на протяжении относительного короткого времени, а теперь еще и позволивший себе личный выпад против украинского лидера, Лукашенко, по сути сорвал с себя маску миротворца. Данное обстоятельство вынуждает Киев прибегнуть к ответным мерам. Например, к инициированию смены переговорной площадки по урегулированию конфликта на Донбассе, о чем уже ведутся разговоры в кулуарах.

К чему именно готовится Лукашенко, покажет самое ближайшее время. Сейчас ясно одно – пятничное заявление правителя предшествует чему-то значительному, ведь за язык Александра Григорьевича никто не тянул.

Вадим Довнар

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