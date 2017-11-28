Поправка на войну, или Как украинцам избавиться от синдрома "Сватов"

"Я впервые увидела твой испуганный взгляд, я впервые ощутила твой страх. И все финальные, вроде бы правильные песни, которые ты исполнял на выступлениях Квартала, превратились в пустой звук", - так написала в своём блоге Наталья Олийнык. Адресованы её слова артисту и художественному руководителю "Студии Квартал'95" Владимиру Зеленскому.

Это – реакция на его видео, в котором он послал в задницу тех, кто ратует за запрет сериала "Сваты". Хотя ни у Госкино, ни у Службы безопасности Украины оснований для такого запрета нет, о чём общественность официально уведомлена. Выходит, господин Зеленский поверил непроверенной информации? Или посылает превентивно, дуя на воду? Для человека, имеющего, среди прочих достоинств, юридическое образование, поведение несколько странное.

Дело в том, – и худруку "Квартала" это наверняка известно! – что в "Сватах" снимается российский актёр Фёдор Добронравов. Три года назад в Эстонии он оказался в эпицентре скандала, набросившись с кулаками на украинских граждан. Инцидент возник через несколько месяцев после аннексии Крыма. Вопрос: "Чей Крым?" уже тогда стал тестом для россиян, который пока ни один из граждан соседней страны не прошёл. Если уж популярный в Украине российский журналист Леонид Парфёнов в Киеве отвечает уклончиво: "Не мой!", что уж говорить о людях попроще. Вроде господина Добронравова, чьё экранное амплуа – именно простак, человек из народа.

Как известно, в Украине действует практика запрета на въезд тем иностранцам, которые поддерживают агрессивную политику российской власти и высказываются об этом публично. Подавляющее большинство – российские граждане, очень много деятелей культуры и искусства. Не так давно список невъездных пополнился Фёдором Добронравовым. Артиста это удивило и возмутило. Он не увидел оснований, хотя есть его комментарий, в котором звучит фраза: "Я считал и считаю, что Крым должен был вернуться, как он и вернулся, в лоно своей страны – в Россию". Хотим мы того или нет, правила игры сегодня существенно меняют именно российская агрессия, вопросы Крыма и Донбасса. Как следствие, умные люди обязаны делать на этот ветер поправку.

Владимир Зеленский далеко не глуп. Эмоционален – да, как большинство творческих людей. Потому и отреагировал посылом "в жопу" даже не на факт запрета, а на слово "запрет". Здесь он не одинок. У многих наших сограждан эмоции побеждают разум, когда в "запретных списках" они находят любимых и доступных некогда российских актёров, музыкантов, писателей. Каждый раз в подобных случаях проводятся параллели с советскими практиками, когда нас отрезали от актуального внешнего – западного, прежде всего! – мира. О том, что советское постсоветское погрузили в мир русский, а на постсоветском пространстве этот мир обернулся войной, мыслящие и креативные люди почему-то стараются не говорить и даже не думать.

Отсюда – все проблемы, которые периодически находит на ровном месте как господин Зеленский, так и подобные ему, талантливые, но не всегда дальновидные люди. Год назад он мог бы не шутить в Юрмале перед российскими туристами на тему "Украина – порноактриса". За эту шутку потом извинился. Но социальные сети напомнили, как он испугался реакции на другую его шутку, отпущенную в адрес президента Чечни Рамзана Кадырова. Перед ним господин Зеленский извинился быстрее. И, что характерно, больше про Кадырова шутить не рискует.

Это означает наличие у Владимира Зеленского здорового чувства самосохранения. Которое почему-то исчезает, когда речь заходит о его работе на родине, в Украине. Именно это чувство могло подсказать: "Не смейся перед врагом над своей страной!" Но не подсказало. То же самое – в истории со "Сватами". Прекрасно зная ситуацию как с Добронравовым, так и с другими российскими артистами, "Квартал", тем не менее, активно снимает новый сезон популярного ситкома с их участием. За что слышит ругань в свой адрес, вынужден грубо отвечать, но выводы вряд ли сделает.

Во-первых, потому что вместе с командой создаёт действительно рейтинговый продукт, а значит, остаётся неприкасаемым и имеет сотни тысяч, если не миллионы искренних поклонников и заступников. А во-вторых, - и это важнее! – альтернативы никто не предлагает. Хотя сам господин Зеленский вполне способен отказаться от сотрудничества с российскими артистами и переключиться на украинских. Запустив с их участием проект вроде "Новые Сваты". Где будет всё то же самое – если не лучше. Постоянная аудитория оценит. Неприятные проблемы исчезнут.

Однако пока производители развлекательных шоу и фильмов в Украине спекулируют на устойчивой ностальгии части населения по "русскому формату". Отсюда – сериалы определённого содержания, которые включают водители маршруток дальнего следования. По несколько часов пассажиры, независимо от желания, вынуждены смотреть или "Сватов", или ещё что-то похожее. Многое из того, что там показывают, официально запрещено – но ведь мониторы в автобусах не эфирное телевидение. Водители уверены, что пассажирам это до сих пор нравится. Как поменять ситуацию и улучшить карму? Предложить новое, к которому не будет вопросов. Но пока ни водители маршруток, ни производители до такого не дозрели.

Андрей Кокотюха