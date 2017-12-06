В поисках Майдана. Стоит ли ожидать от Саакашвили политического блицкрига

Оказавшись на протяжении нескольких часов сначала на крыше дома, в котором снимал пентхаус, потом в микроавтобусе силовиков, а после освобождения из него – в постоянном окружении сторонников, Михеил Саакашвили будет вынужден постоянно поднимать ставки. Однако действовать эффективно после обнародования информации о сотрудничестве с Сергеем Курченко ему будет непросто.

Саакашвили можно назвать наиболее искушенным революционером на постсоветском пространстве, не собирающимся скрывать собственные навыки. Он готовился к возвращению во власть еще осенью минувшего года, но собирался вернуться в Грузию, даже записывал ободряющие сторонников видео-обращения. Но "Национальное движение" на парламентских выборах вчистую уступило оппонентам из "Грузинской мечты", поэтому Саакашвили сосредоточился на Украине, которую считает для себя не менее важной страной. Вероятно, его вдохновляют и масштабы нашей страны.

Но технологии борьбы за власть были отработаны, а сметы необходимых расходов составлены и даже масштабированы на Украину. Только наивный человек может полагать, что Саакашвили после задержания силовиками из микроавтобуса, окруженного полицейскими и нацгвардейцами освободили собравшиеся по зову Давида Сакварелидзе сторонники. У него имеется максимально преданное и монолитное ядро окружения, о чем свидетельствует наличия на фото людей, скрывающих свои лица.

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Стоит подчеркнуть, что начиная с 10 сентября 2017 года, с момента нелегального пересечения украинско-польской границы Михеил Саакашвили сделал немало громких заявлений. Он вполне может дать мастер-класс многим украинским политикам по искусству привлечения внимания СМИ, к тому же отлично владеет английским и умело использует свой статус экс-президента для постоянного привлечения внимания медиа. При этом недопуск родственников политика на территорию Украины, как и депортацию нескольких соратников Саакашвили воспринял скорее как вызов, а не как предупреждение.

К политическим успехам Саакашвили последних трех месяцев можно отнести тот факт, что он сумел подмять под себя акцию "За политическую реформу", которую инициировали оппозиционеры и представители НГО 17 октября, при этом не сумев обеспечить постоянное давление на власть. Но при этом акция "За народный импичмент", прошедшая в минувшее воскресенье, не удивила многочисленностью и активностью сторонников – несколько тысяч человек для Киева, повидавшего куда более масштабные протесты, выглядят слабым аргументом в пользу лозунгов Саакашвили.

Почему граждане Украины не спешат на помощь активному и известному политику? Почему лозунг "Киев вставай!", по сути, завис в воздухе? Возможно, дело в том, что Михеил Саакашвили остается наиболее ярким персонажем в украинской политике, но это помогает ему далеко не всегда. Рядом с ним даже признанная специалистка в борьбе за симпатии избирателей Юлия Тимошенко чувствует себя неуютно. Созданная им партия не успела обрасти достаточным количеством активистов, поэтому лидер "Руха новых сил" без сантиментов перетягивает одеяло общественного внимания на себя, оставляя соратникам и попутчикам черновую работу.

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Неудачная попытка правоохранителей задержать Саакашвили не только подстегнула его политическую активность, собственно говоря, не оставляя ему иного выбора. Отмечу, что после "тюремного скандала" в Грузии, в свое время приведшего к власти "Грузинскую мечту", Саакашвили вряд ли хочет оказаться даже в украинском СИЗО. Нарушенная последовательность действий украинских правоохранителей сыграла против власти. Куда больший эффект возымело бы выступление Юрия Луценко с сообщением о контактах соратников Саакашвили с Сергеем Курченко с последующим вызовом на допрос, а не попыткой силового задержания. Очевидно, что сумма в 500 тысяч долларов, якобы потраченная на раскачивание ситуации в Украине, для Курченко не является критичной, но она выглядит маркером для Саакашвили. Тем более – в условиях гибридной агрессии России, на территории которой укрывается Курченко. Эта информация заставила задуматься и многих соратников Саакашвили из числа парламентариев, что создает ему проблемы на скамейке запасных.

У лидера "Руха новых сил" нет кадрового резерва, который он обещал создавать в сентябре, после возвращения в Украину. Поэтому ожидать от него политического блицкрига не стоит, на призывах принять закон об импичменте, уволить генерального прокурора и главу СБУ (кстати, шефа МВД Саакашвили не упомянул) далеко не уедешь. Но формат сложившейся ситуации делает Михеила Николозовича заложником ситуации, заставляя действовать максимально громко. Масштабное недоверие власти, присущее сегодня украинцам, ему на руку, но абсолютизировать его влияние в условиях обвинения в сотрудничестве с Курченко Саакашвили не стоит.

Евгений Магда