Крепкий орешек. Когда Трампу могут объявить импичмент

Противники Дональда Трампа заговорили о его импичменте еще до того дня, когда он вступил в должность президента США. А на прошлой неделе была предпринята очередная попытка добиться отстранения Трампа. Депутат от Техаса, демократ Эл Грин, внес на голосование проект соответствующего постановления. Его инициатива провалилась: из 193 демократов в Палате поддержали проект лишь 58, а всего против проекта высказались 364 депутата. Но это голосование — не конец истории с импичментом. За год, что прошел после избрания Трампа, бурлящий котел американской политики не остыл, надежда переиграть президентские выборы до сих пор популярна в американском политическом классе.

Почти каждый американский президент последних десятилетий сталкивался с призывами об отстранении от должности, иногда такие призывы раздавались в Конгрессе. Только обычно это были маргинальные голоса, единичные акты, не получавшие никакого продолжения. Феномен Трампа в том, что о его импичменте говорят постоянно, и не маргиналы-одиночки, а уважаемые и популярные политики, да и голосов в пользу импичмента звучит немало. Словом, тень импичмента стала неотъемлемой частью президентства Трампа, к которой уже привыкли, но от этого она не перестала истощать и без того не великий политический ресурс администрации.

Юридическая процедура импичмента прописана в американском законодательстве достаточно четко, ее определяют первая статья Конституции США и регламенты палат Конгресса. Нижняя палата американского Конгресса, Палата представителей объявляет процедуру импичмента (этому, разумеется, предшествуют консультации и обсуждения в комитетах, но, как доказал пример проекта Грина, серьезный подготовительный этап не является необходимым условием), для этого достаточно простого большинства. Затем вопрос об импичменте переходит в верхнюю палату, Сенат. Здесь происходит рассмотрение обвинений по сути. Процесс этот подобен рассмотрению дела в суде — почти судебная процедура, в которой председательствует глава Верховного суда, Палата представителей поддерживает обвинение, а президент может привлечь на стороне защиты своих адвокатов, стороны привлекают свидетелей и скрупулезно рассматривают доказательства вины президента. Именно Сенат может принять окончательное решение о досрочном прекращении полномочий президента — такое решение должны поддержать две трети сенаторов.

Однако, поскольку вся процедура импичмента протекает в стенах парламента, а не в суде, этот процесс остается больше политическим, чем юридическим. Если однопартийцы президента имеют большинство, его отстранение от должности, прекращение полномочий становятся куда менее вероятным исходом. К тому же, причины, по которым президент может быть лишен должности, обозначены во второй статье Конституции достаточно размыто: ими могут стать государственная измена, получение взятки, либо иные тяжкие преступления или правонарушения. Считать ли что тот или иной поступок президента подпадает под определение Конституции — в компетенции Конгресса, и его решение будет мотивировано политически. За всю историю США нижняя палата Конгресса объявляла импичмент президенту лишь два раза: Эндрю Джексону в 1869 и Биллу Клинтону в 1998. В обоих случаях Сенат вынес оправдательный вердикт. Кстати, Уотергейт, который в 1974 стоил поста американскому президенту, не привел к импичменту, поскольку Ричард Никсон сам подал в отставку до завершения процедуры в Палате представителей.

Сейчас у республиканцев — большинство в обеих палатах. Правда, это не означает что президенту-республиканцу нечего бояться. Ведь в действиях Трампа можно обнаружить признаки едва ли не всех упомянутых в Конституции нарушений, которые могу привести к импичменту. Его обвиняют в злоупотреблении властью в случае отстранения директора ФБР Джеймса Коми (подобные обвинения в необоснованном отстранении от должности военного министра стали основанием импичмента Эндрю Джексона), в препятствовании правосудию (такое же обвинение стало основным при импичменте Клинтона). Расследование отношений Трампа с Дойче Банком может закончится обвинениями в финансовых преступлениях. Наконец, дело о вмешательстве России в президентские выборы открывает возможности для обвинения Трампа в измене. Такой "букет" претензий не оставляет равнодушными и республиканцев — не все из них готовы в угоду партийной дисциплине безусловно поддерживать президента.

Парадоксально, но разнообразие обвинений играет Трампу на руку. В Конгрессе хватает сторонников импичмента и среди демократов, и среди республиканцев. Но причины, по которым они хотят импичмента разные, основы для создания широкого фронта конгрессменов в поддержку импичмента нет. Грин обвинил Трампа в том, что тот вносит раздор в американское общество, проводит разделительные линии, угрожающие миру и порядку в обществе: именно так конгрессмен видит решения президента о запрете въезда в США граждан некоторых мусульманских стран, о запрете трансгендерам служить в вооруженных силах, многочисленные расистские и сексистские высказывания Трампа. В Конгрессе есть и другие сторонники "моральных оснований" импичмента, а также те, кто считает достаточной причиной для отстранения от должности некомпетентность президента. Они считают промедление с импичментом опасным и требуют провести процедуру как можно скорее — ведь, по их мнению, под влиянием эмоционального порыва Трамп способен даже начать ядерную войну, поставив под угрозу США и весь мир.

Подобные обвинения серьезны и обоснованы, только вот доказать их непросто — эти действия не являются преступлениями, и убедить большинство конгрессменов поддержать импичмент на таком основании будет сложно. Не случайно накануне голосования против инициативы однопартийца резко выступила Ненси Пелози, лидер демократического меньшинства в Палате представителей. В ее официальном заявлении основной акцент был сделан на несвоевременности процедуры импичмента. Пелози представляет ту группу демократов, которая хочет добиться отставки президента под давлением неопровержимых, юридически значимых доказательств. Основные надежды они связывают с расследованием российского вмешательства в выборы, которое ведется под руководством специального прокурора Роберта Мюллера — тут есть материал для предъявления обвинений в совершении реальных преступлений.

Кроме того, руководство демократов считает импичмент несвоевременным еще по одной причине. В ноябре 2018 пройдут выборы в Конгресс (будет избран новый состав Палаты представителей и на треть обновится Сенат). Сейчас по всем опросам общественного мнения демократы заметно опережают республиканцев, на последних выборах в конгрессы штатов они одерживали победу. Все это дает неплохие шансы получить контроль в Конгрессе — после этого можно будет заняться импичментом всерьез. А пока ввязываться в эпопею с отстранением президента рискованно — попытка республиканцев лишить полномочий Клинтона стала одним из факторов победы демократов на выборах в 1998, качнув общественное мнение в их сторону. Пока дела идут хорошо, начинать игру с неопределенным результатом демократам не с руки.

Есть свой клуб сторонников импичмента и у республиканцев — они собираются прежде всего вокруг сенатора Джона Маккейна. Против Трампа они выступают из-за его возможных связей с российским руководством, а также из-за шагов президента, которые поставили под сомнение прочность НАТО и других американских военных союзов. Но, в то же время, в отличии от демократов эта часть республиканцев поддерживает меры Трампа в отношении мигрантов, его жесткую риторику по КНДР и политику на Ближнем Востоке. Демократы и республиканцы пока не готовы договариваться, поскольку у них не получится согласовать обвинения в адрес президента, необходимые для импичмента.

Но Трамп уже доказал, что просто "отбывать номер" до конца своего президентского срока он не намерен: вот и попытка импичмента растворилась в куда более сильном информационном шторме, спровоцированном признанием Иерусалима столицей Израиля. Поводы к новым попыткам импичмента президент будет подбрасывать и дальше, значит, и попытки довести процедуру до конца мы еще наверняка увидим. А приближение выборов в Конгресс может изменить мнение многих республиканцев: если они посчитают, что лояльность Трампу может снизить их шансы попасть в парламент, президентом могут пожертвовать. Нет уверенности, что Трамп согласиться уйти сам. Значит, Америка сможет пережить второй за два года политический шок: после неожиданного финала президентской гонки США — первое в американской истории лишение президента полномочий.

Виктор Константинов