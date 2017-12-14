Покупай дорогое и некачественное, или Как нас в очередной раз "надули"

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

14 декабря 2017, 16:49

Украинцев ставят перед выбором между дорогим и очень дорогим.

Два года назад я хотел купить прибор под названием перфоратор. Эта вещь очень нужна в хозяйстве, даже если пригодится один раз в год. В строительном магазине мне предложили на выбор изделие китайского или российского производителя. По понятным причинам российское отверг. Консультант предупредил: "Китайское хуже по качеству". Так я узнал, что украинской альтернативы нет. И не только в строительных магазинах.

Исправить ситуацию и стимулировать собственное производство вроде как призван законопроект №7206 "Купи украинское, плати украинцам", который недавно был принят в первом чтении. Он предусматривает изменения в некоторых существующих актах, которые призваны содействовать развитию промышленного производства, а также – малого и среднего бизнеса. Прежде всего, страна-производитель будет учитываться при оценивании тендерных предложений. И если соревноваться за деньги будет, среди прочих, украинская компания, закон обязан предоставить ей лучшие условия и, судя по всему, преференции.

Как в идеале выглядят процесс и результат? Украинский бизнес без дополнительных нагрузок на бюджет получит покупательскую поддержку. Сократиться экспорт, вырастет объём внутреннего производства. Как следствие, появятся новые рабочие места, сократится безработица, вырастет ВВП и уровень жизни.

Но при ближайшем рассмотрении, как вот в случае с перфораторами, ситуация рискует повернуться с точностью до наоборот. Хотя бы потому, что украинские перфораторы в случае, если их производство наладят, обойдутся конечному потребителю дороже импортных. И касается это не только данной единицы товара, без которой всё-таки как-то обходятся многие сограждане.

Удобнее рассмотреть пример на производстве нематериального. Допустим, украинский фильм для кинопроката. Одна съёмочная группа – это в среднем около сотни человек, которым надо платить зарплату. Имея ограниченный рынок сбыта, фильм, в который вложен эквивалент одного миллиона долларов США, в отечественном прокате соберёт в лучшем случае несколько миллионов гривен. "Хочешь из миллиардера превратиться в миллионера – снимай кино в Украине", - вот такая печальная шутка ходит среди продюсеров. Потому дешевле купить уже готовое кино и заработать на прокате, не вкладывая в производство, чем произвести самому.

Очень важно понимать: сказанное касается практически любого собственного производства, которое есть в нашей стране. Если, конечно, люди не работают на экспорт. Как, скажем, фермеры на Винничине, выращивающие улиток. Будучи в этом году во Франции дважды, причём – в разных городах, слышал истории о том, как украинские un escargots (улитки) медленно, но уверенно вытесняют даже французские, предлагая разумное соотношение цены и качества. Тогда как обычный украинец этого распространённого в Европе деликатеса массово не потребляет – улитка "кусается" ценой за одну штуку.

Но Бог с ними, пищевыми моллюсками, строительной аппаратурой и прочим товаром достаточно узкого применения. Обсуждая законопроект, эксперты в качестве показательного примера привели проведённый тендер на закупку трамвайных вагонов "Киевпастрансом". Польский производитель предложил за свой товар на 1 тысячу гривен дешевле – и победил. Потому украинские вагоны закуплены не были. Наш завод потерял деньги. А значит, нечем платить зарплату, что провоцирует безработицу и уход людей в тень. Став законом, "Купи украинское" обяжет обращать внимание не на цену, а на страну-производителя. Что в условиях кричащего отсутствия в украинской промышленности новых, современных инновационных технологий ни к чему хорошему не приведёт. Ведь наши вагоны будут выше по цене, и, простите за откровенность, ниже по качеству импортных.

Это неизбежно, если главным станет гражданство производителя, а не борьба за качество товара и конкуренция. К тому же цель снизить нагрузку на бюджет достигнута не будет. Ведь, как отмечают те же эксперты, конечный потребитель в итоге будет не экономить, а переплачивать! У него может не оказаться альтернативы: ему предложат не цены, которые образовывает рыночная конкуренция, а выбор между дорогим и очень дорогим. Как отмечалось выше на примере кинопроизводства, людям надо платить зарплату. Значит, покупатель обязан раскошелиться, чтобы получка формировалась на основе прибыли. Но – чтобы украинец мог покупать украинское, демонстрируя патриотизм, он должен сам получать больше.

Не важно, сыр это, улитки или трамвайные вагоны. Если в тендере участвует госпредприятие, для покупки более дорогого товара оно получит вливание из госбюджета. Если между двумя дорогими отечественными продуктами украинский бюджетник выбирает какой-то один, ему нужно увеличить минималку, чтобы человек мог за этот товар заплатить. Дополнительные бюджетные  затраты лягут на плечи и кошельки обычных граждан. Их, бюджетные затраты, надо же как-то компенсировать.

Но, по большому счёту, дело здесь даже не в экономике, математике, культуре потребления, рынке, конкуренции, дискриминации импортёров или патриотизме. Лучшее, что может сделать власть – принять закон или ряд законов, которые запретят кошмарить малый и средний бизнес. Эти законы должны реально работать. Украина должна, как некогда Польша, превратиться в страну, где существует диктатура мелких лавочников. Частному бизнесу надо дать больше свобод, меньше проверок, меньше ненужных бумажек. Максимально упростить все процедуры, связанные с его ведением. Объявить войну постсоветской бюрократии, перестать пугать предпринимателей налоговиками, санстанцией, пожарными и ограждать от бандитов. Тогда снизятся затраты на взятки – а вместе с тем опустятся цены. До уровня конкурентных. Вот при каких условиях покупать украинское станет выгодно и приятно. Так же, как и производить.

Андрей Кокотюха

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Андрей Кокотюха Купуй українське Покупай украинское
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