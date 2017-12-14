Старые песни главного

Всё тот же сон!

А.С. Пушкин. Борис Годунов

Пресс-конференция Владимира Путина задавала волнующую интригу ещё до своего начала. Предполагалось, что Владимир Владимирович выступит на ней в обеих своих ипостасях: и как действующий глава российского государства, и как кандидат в президенты на предстоящих в марте будущего года выборах. Были надежды узнать здесь нечто новое о внешней и внутренней политике России в 2018 и последующих годах.

Увы, действительность обманула ожидания. Касательно будущего – ближайшего будущего – было только сказано с истинно спартанским лаконизмом: "Это будет самовыдвижение. Я, конечно, рассчитываю на поддержку политических сил, какими бы они ни были, которые разделяют мой взгляд на развитие страны и доверяют мне. Я очень на это рассчитываю". Впрочем, в таком сценарии и задолго до пресс-конференции мало кто сомневался. Президент России уже давно превратился, по сути, в монарха, стоящего выше любых партий. Баллотируясь от какой-то из них, Путин только уронил бы своё царское достоинство. Политическим силам, впрочем, милостиво дозволено поддержать государя, а заодно (хоть об этом прямо и не говорится) побороться между собой за место возле его трона. Да ведь вся российская квазиполитическая жизнь сводится к этому уже не первое десятилетие. Наша песня хороша – начинай сначала.

А вот украинской тематике уделено было неожиданно много внимания. Пожалуй, об Украине президент России говорил даже больше, чем о собственной стране. Но того, кто стал бы внимательно прислушиваться к словам российского лидера в надежде узнать что-то новое, ждало бы разочарование. Путин лишь вновь и вновь повторял то, что уже много раз говорил, начиная ещё с 2014 года.

Вторгались ли российские войска на Донбасс? Ничего подобного. "Российской армии на территории Донбасса нет… Там действительно созданы определённые военные полицейские формирования, которые являются самодостаточными и готовы отразить любые крупномасштабные военные акции против Донбасса… Мы считаем, что это отвечает интересам тех людей, что проживают на этих территориях". В этом отношении (как, впрочем, и во всех остальных) за последние три с половиной года в риторике российского президента мало что поменялось. Наших войск там нет, есть другие "определённые военные полицейские формирования", которые мы поддерживаем, поскольку "это отвечает интересам тех людей, что проживают на этих территориях". Россия по-прежнему стремится, будучи де-факто стороной конфликта, представлять себя как посредника. Иначе говоря – выступать судьёй в собственном деле.

Читайте также: Три важных сигнала Путина

Особо стоит отметить ту явную поддержку, которую Путин выразил ДНР и ЛНР, пусть не только не признав их, но даже не назвав государствами. Многомудрые аналитики, которые уже не первый год предрекают, что Россия вот-вот открестится от этих террористических формирований, вновь попадают пальцем в небо. Поскольку "Новороссия" помогает дестабилизировать ситуацию в Украине, постольку она нужна Кремлю. А вот что ему совершенно не нужно, так это суверенная Украина, полностью контролирующая свою территорию. Недаром и на этой конференции Путин не преминул упомянуть об "особом статусе Донбасса" - попросту говоря, о российской зоне влияния в Украине.

Ещё более красноречивы слова о том, что "нужно киевской власти договариваться с самим Донбассом" относительно введения миротворческой миссии ООН. Сама Россия тактично дистанцируется от этого вопроса, но поручает ведение переговоров своим "царям-клиентам", к которым официально никакого отношения не имеет. Однако и здесь разве есть что-то такое, чего мы все не слышали много раз за последние годы?

Впрочем, что это мы всё о политике да о политике? Отвлечёмся ненадолго от Украины и Донбасса и коснёмся личной темы – ведь и Путину не чуждо ничто человеческое. Прислушаемся к его словам: "Я считаю, что то, что делает Саакашвили – это плевок в лицо грузинского и украинского народов. Как вы до сих пор это терпите?". С чисто политической точки зрения заявление более чем странное. Ведь Саакашвили выступает против киевской власти, которой враждебен и сам Путин. Казалось бы, стоит его поддержать и подчеркнуть, что критика Порошенко и его команды вполне справедлива, так и надо действовать. В чём же тут дело?

Автору этих строк довелось осенью 2007 года, будучи ещё российским журналистом, брать интервью у известного актёра Станислава Садальского по поводу российско-грузинского конфликта (в то время ещё дипломатического, а не военного). Мой собеседник заметил, что Путин – человек очень устойчивых симпатий и антипатий. Если кто-то мил его сердцу, российский президент прощает ему любые грехи. И наоборот, если некто Путину не нравится – как Саакашвили – он готов пойти на что угодно, лишь бы навредить этому человеку, пусть даже в ущерб и себе. Похоже, за минувшие десять лет у Владимира Владимировича никуда не делась прежняя ненависть к экс-президенту Грузии, ненависть более личная, чем политическая.

Читайте также: Четвертая башка Путина

Но вернёмся к главной теме. Говоря, что на этой пресс-конференции не прозвучало ничего принципиально нового, я был не вполне точен: кое-что всё же было произнесено. Речь идёт об участии Вашингтона в процессе урегулирования конфликта на Донбассе. "США, по сути, являются полноценными и полноправными участниками процесса урегулирования, независимо от того, находятся они в рамках нормандского формата или нет… Нужно их формально включать в нормандский формат, я не знаю, во всяком случае, не от нас зависит. Поверьте мне, я никогда не был против этого", - вот слова Путина. Заявление любопытное, особенно с учётом того, что российско-американские отношения в последнее время трудно назвать тёплыми. Достаточно вспомнить о недавно одобренных Дональдом Трампом новых санкциях против РФ за нарушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Теперь же Москва, по сути, приглашает Вашингтон за стол переговоров о Донбассе. Возможно, это попытка сделать шаг навстречу США, смягчить напряжённость в отношениях с ними. Так или иначе, для Украины это открывает дополнительные возможности, которыми грех не воспользоваться.

Во всём остальном Путин остался всё тем же Путиным, в том числе и касательно Украины. Весьма характерно и его – ни в коей мере не новое – высказывание о том, что русские и украинцы "по сути, один народ". Для России вообще характерно подменять друг другом историю и политику. Исторически – "по сути" - и сербы с хорватами один народ, а вот политически… Здесь от аргументов, будь они политическими или историческими, требуется лишь одно: обосновывать претензии России на господство над Украиной. "Один народ" вполне годится.

Да и может ли Путин быть другим? Во всяком случае, в России другой Путин никому не нужен – слишком велик спрос на существующего.

Илья Федосеев