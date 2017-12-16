Ложь Путина, или Чем все закончится в реальности

Аркадий Бабченко

Российский журналист, издатель журнала "Искусство войны"

16 декабря 2017, 13:30

Все, что Путин говорит на своих пресс-конференциях, не имеет вообще никакого значения. 

Что будет дальше можно сказать и не смотря пресс-конференции Путина

О, господи... Нет. Только не это. Опять пресс-конференция Путина. И теперь опять неделю читать поток "аналитики" - что Путин сказал, что он имел в виду, когда это сказал, что значит вот этот его жест, а что значит этот жест, какие тенденции может принести стране новое слово, которое он употребил, как он сегодня шутил, как он сегодня кашлял, ну и какой-нибудь новый мемасик по "Вятский квас" или "Зачем вам машина, если у вас нет дорог".

Очень немного вещей есть в мире, которые вызывают у меня такую же экзистенциальную тошноту, как эта прессуха. Даже слово "экзистенциальный" менее тошнотно, чем вся эта заунывная многочасовая бессмысленная эпопея.

В стране, где нет политики, политикой становятся попытки интерпретировать цвет сопли царя. Это ровно то, что в простонародье называется "до мышей".

Я даже уже не буду повторять ту банальную истину, от повторения которой сам себе надоел уже до невозможности - в России не может быть никакой "пресс-конференции президента", потому что в России нет никакого президента. Президент - должность выборная. А Владимир Путин - узурпатор. Захвативший власть путем силового переворота в 2012 году. Именно силового. Я настаиваю на этой формулировке. Кто был тогда в Москве, помнит, как весь центр был забит ОМОНом и войсками.

Я не буду повторять и ту банальщину, что слова, которые в принципе и так самая дешевая вещь на свете, ведь значение имеют только дела - в устах Путина не стоят вообще ничего. Вот абсолютно. От слова "совсем". Все, что он говорит на своих пресс-конференциях, не имеет вообще никакого значения. Нет, ну правда. Вы серьезно будете слушать про то, что "нас там нет", что "Боинг" сбили американцы посредством украинского летчика и итальянского диспетчера, что зарплаты врачей составляют сколько-то там тысяч баксов, что он не знает, кто такой Навальный и что Россия - самая прекрасная, свободная и счастливая в мире страна?

Читайте также: Три важных сигнала Путина

Открою вам тайну. Этот человек врет. Вот просто банально и беззастенчиво поливает росой в ваши глаза. А вы зачем-то все это впитываете и обсуждаете.

Нет, я понимаю, зачем это нужно "аналитикам". Они деньги на этом зарабатывают. Понимаю, зачем это нужно журналистам. Они - тоже. Мне вот, например, это нужно, чтобы написать эту колонку.
Но тебе-то, дорогой читатель, это зачем?

В общем, вот тебе, друг, мой совет. Как только наткнешься глазами на словосочетание "пресс-конференция Путина", тут же закрывай свой Фейсбук, выключай свой телевизор, откладывай свой смартфон - и беги. Беги в магазин. Бери там хорошего пива. И пей. С наслаждением. И удовольствием. Созерцая мир и философски рассуждая о том, смогла бы все же пролететь Алиса сквозь кроличью нору на ту сторону земли, или, после серии затухающих колебаний, остановилась бы в самом центре ядра.

Такое времяпрепровождение будет куда как осмысленней. А уж приятнее - точно.

В общем, это надо просто пережить.

А чем все это закончится в реальности, я вам могу сказать прямо сейчас. Даже не смотря саму пресс-конференцию. Честных выборов не будет. Навального не допустят. С Донбасса не уйдут. В Сирии застрянут. Надолго. А Путин будет навечно.

Удачного просмотра!

Аркадий Бабченко в рамках проекта  "Журналистика без посредников"

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин пресс-конференция Аркадий Бабченко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять