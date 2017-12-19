Да здравствуют распятые снегири

Российские рассуждения об Украине уже даже не вызывают реакции. "Фашисты", "негры в окопах" и прочий паноптикум уже даже не вдохновляют на фотожабы. А, между тем, именно это спасло Украину в 2014-м.

Именно так. Киев спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той, что способна трезво и без идеологической мишуры оценивать страну. Той, что адекватна в оценках прошлого, настоящего и потенциального будущего.

Украине сыграло на руку то, что в России она считалась чем-то изначально понятным и несложным. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте считались пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы.

А сама Украина в России воспринималась в рамках советской дихотомии. Когда одна половина страны – "такая же как мы – что тут обсуждать". А вторая – "совсем не такие как мы – что тут обсуждать". Полутона были никому не интересны. Анализ подменялся лозунгами. Патриотизм подменил экспертизу.

И именно это помогло Украине.

Москва была уверена, что соседняя страна посыпется как карточный домик. Что все ее правобережье примет триколоры. Что восток и юг в едином порыве отправится воевать за русский мир.

Кремль не просчитал волонтерское движение. Добровольческие батальоны. Русскоязычный украинский патриотизм. Он не просчитал появление политической нации, которая включила в себя тех, кто в этнический проект вписаться не мог. Для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину. Включая те области, которые Россия привычно считала собственными территориями.

Они и не могли это просчитать. Потому что для этого нужно было Украиной заниматься. Исследовать. Анализировать. Просчитывать. Без глупых идеологем и нелепой самоуверенности. Если у вас поставщик информации об Украине – это "марков" или "затулин", то у вас нет информации об Украине.

И чем дольше такая ситуация будет сохраняться – тем лучше. Чем неадекватнее будет их описание реальности – тем неэффективнее будут их шаги. Каждое новое откровение про "новороссию" или "испанского диспетчера" – лишь еще одно подспорье для Киева.

Когда Кремль говорит про Украину глупости – это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. А потому, да здравствуют распятые снегири.

Павел Казарин для Крым.Реалии