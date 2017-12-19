Украина исчерпала лимит майданов

Андрей Головачев

политический эксперт

19 декабря 2017, 13:36

После "успеха" Евромайдана, когда прогнали Януковича, у значительной части украинского общества создалось впечатление, что отныне улица, толпа, благородный народный гнев всегда могут сменить своих руководителей, когда пожелают.

Всякая вольница и запорожская сечь отныне будут жестко пресекаться Западом. Фото: Reuters

Достаточно выйти на Хрещатик, пожить за суточные в палатках 3-4 недели, поорать на сцене "Банду геть" , захватить пару общественных зданий и ... дело сделано.

Это было отчетливо видно во время исторического прорыва через границу Михо и его безумных попыток одним махом завалить Порошенко, найдя финансирование и собрав вокруг себя авантюристов и плебс

Однако, это наивное заблуждение, о чем автор скромно предупреждал неоднократно. Украина исчерпала свои лимиты на майданы, как только подписала Соглашение с Евросоюзом. Дело было сделано! Отныне майданов больше не будет,- Запад их не позволит и правильно сделает.

Украина проделала свою работу , отмайданила сколько было необходимо и вошла в дружную семью европейских народов, где.... никакие майданы не допускаются. Всякая махновщина, гуляй поле, вольница и запорожская сечь отныне будут жестко пресекаться Западом. Протестовать можно, майданить - нет.

После спокойных , но твердых заявлений западных посольств , Михо быстро понял что заигрался и что надо отрабатывать задний ход, пока не поздно.

Украину постепенно приведут в чувство, объяснят , что расставлять палатки, готовить шашлыки и жечь шины где угодно это неправильно, что балаклавы надевать нельзя, перекрывать улицы -тоже, что, если власть не нравиться и жить тяжело , то надо терпеть и менять власть на выборах или подавать в суд на конкретных чиновников. 
Кто поймет сразу - хорошо, кто не поймет - с тем проведут воспитательную работу.

Ах, суды коррумпированные ? Ну, так создавайте честные суды. Сами! Только не на майданах!

Выбирать не из кого? Ну, так объединяйтесь , создавайте свои партии , агитируйте и побеждайте на выборах, а не ищите героев - спасителей из числа своих феодалов.

Требуйте местного самоуправления и занимайтесь делами своей общины, контролируя каждую общественную копейку.

Не хотите объединятся и самим улучшать свою жизнь,- можно уехать на заработки в Польшу или Россию, но оставите без пенсии нынешних пенсионеров и сами в старости будете без пенсий.

Вот, собственно, и вся суть западной демократии , так сказать, на пальцах, за которую и проводили майданы.

Так что , за работу , товарищи! Точнее, господа.

А про майданы забудьте! Лимиты вычерпаны.

Андрей Головачев

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Украина Майдан революция Андрей Головачев
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