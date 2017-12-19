Движ ради движа: чем закончится батл порохоботов и михомаршей

Известные и неизвестные порохоботы намерены собраться с кофе и конфетами "Рошен" и продемонстрировать, что они "здравый смысл" нации, "настоящие патриоты", которые противостоят "деструктивному карнавалу" поклонников Саакашвили - Семенченко - Соболева. Последние также планируют 24 декабря собственный ивент, где будут звучать призывы "Киев вставай!", "Импичмент", "снятие неприкосновенности". В общем, шоу продолжается...

Однако, как кофепитие порохоботов, так и марши сторонников Саакашвили мало понятны рядовым украинцам.

Во-первых, только порохоботам дано видеть "улучшение по-новому" в Украине уже сейчас. Зато рядовые украинцы видят другую картину. Как свидетельствуют данные Госкомстата, на потребительском рынке в ноябре 2017 цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 11,2%) подорожали яйца. На 5,9-2,3% повысились цены на сало, молоко, сметану, сыры, масло, кисломолочную продукцию, хлеб. Уже в январе - феврале 2018 года от поднятия зарплат и пенсий "имени Гройсмана" почти ничего не останется.

Украина заняла 113-е место из 137 в рейтинге Всемирного банка по уровню влияния организованной преступности на бизнес. Мы оказались рядом с Угандой (112 место) и Тринидадом и Тобаго (114 место).

Опросы общественного мнения подтверждают индексы. Согласно результатам TNS - коррупция в нашей стране поглотила практически все сферы жизнедеятельности. Сильнее она коснулась таких важных отраслей, как медицина, которую назвали самой коррумпированной 61% украинцев, и образования (34%). Также к наиболее коррумпированным сферам относятся силовые структуры (24%). Среди силовиков первое место по коррупции заняло МВД.

35% украинцев хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Больше всего хочет уехать молодежь (18-35 лет) - 53% (данные соцслужбы "Рейтинг"). Процент растет с каждым годом.

В политической и правовой сфере наблюдается свертывание свободы, справедливости и верховенства права. Это не патетические слова, а конкретные законопроекты и законы, которые инициируются и принимаются представителями "картельной партии" (БПП и Народного фронта) в Верховной Раде.

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Запреты и ограничения, цензура и давление на СМИ, незаконные решения в отношении политических оппонентов, неправовые решения судов - рейдерство и т.п. являются "нормой" жизни в Украине. Выполнение приговоров судов на уровне 8% (всех решений судов в Украине!).

Во-вторых, только зрадофилы и михомарши понимают как "импичмент", "новый избирательный кодекс" и "неприкосновенность" повлияют на улучшение жизни людей уже сейчас.

Так же как и порохоботы, участники движа "за большую политическую реформу", из числа "еврооптимистов" и михомаршей считают, что для достижения их цели (установления собственного политического доминирования) можно не учитывать права и свободы людей.

Зачем соблюдать нормы КПК, законов, соревноваться в суде, доказывать свою правоту в дискуссиях на экспертных площадках? Лучше всех заклеймить "агентами Банковой", "наймитами олигархата". Все кто не с ними, всех, кто имеет собственную позицию и критикует их некомпетентность - враги. Знакомая логика?

Эксперты давно на пальцах рассказали, почему "новый избирательный кодекс" (тот, который случайно приняли в первом чтении) не способен не только обеспечить новое качество парламента, но морально устарел на момент своего внесения в зал ВР; почему закон об импичменте не имеет никакой добавленной стоимости, потому что он только закрепит де-факто нереальную для выполнения процедуру импичмента и укрепит позиции президента; почему отмена депутатской неприкосновенности приведет к политическим репрессиям против оппозиции (сажать их будут по коррупционным и уголовным статьям) и др.

Михомарши не имеют повестки дня, которая бы претендовала на революционную. Это "движ" ради "движа". Как фактор расшатывания "олигархического консенсуса" вроде подходит, но для перехода в новое качество ему не хватает позитивной программы. А такая программа сама по себе не появится и не напишется в партийных штабах. Она должна быть результатом общественной дискуссии, опираться на широкие группы организованного гражданского общества, иметь поддержку и восприятие в корнях общества. Но михомарши не способны на такую ​​работу. Им нужны не революционеры, а партийные агитаторы.

Поэтому акции 24 декабря, где сойдутся в батле порохоботы и михомарши, останутся "белым шумом" для людей со здравым смыслом.

Не будет там и большей части майдановцев. Потому что для них кофе с порохоботами является онтологически неприемлемым. Не пойдут они и на михомарш, потому что не хотят быть массовкой театра абсурда одного актера.

Это не значит, что мы останемся на диване. Революционная ситуация только формируется и не всегда она переходит в революцию. Для этого нужно еще немного поработать...

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества