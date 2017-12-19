Движ ради движа: чем закончится батл порохоботов и михомаршей

Виталий Кулик

Директор Центра исследований проблем гражданского общества

19 декабря 2017, 15:47

Эпический батл украинцы смогут наблюдать 24 декабря на Майдане Независимости.

Акции 24 декабря, где сойдутся в батле порохоботы и михомарши, останутся «белым шумом»

Известные и неизвестные порохоботы намерены собраться с кофе и конфетами "Рошен" и продемонстрировать, что они "здравый смысл" нации, "настоящие патриоты", которые противостоят "деструктивному карнавалу" поклонников Саакашвили - Семенченко - Соболева. Последние также планируют 24 декабря собственный ивент, где будут звучать призывы "Киев вставай!", "Импичмент", "снятие неприкосновенности". В общем, шоу продолжается...

Однако, как кофепитие порохоботов, так и марши сторонников Саакашвили мало понятны рядовым украинцам.

Во-первых, только порохоботам дано видеть "улучшение по-новому" в Украине уже сейчас. Зато рядовые украинцы видят другую картину. Как свидетельствуют данные Госкомстата, на потребительском рынке в ноябре 2017 цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 11,2%) подорожали яйца. На 5,9-2,3% повысились цены на сало, молоко, сметану, сыры, масло, кисломолочную продукцию, хлеб. Уже в январе - феврале 2018 года от поднятия зарплат и пенсий "имени Гройсмана" почти ничего не останется.

Украина заняла 113-е место из 137 в рейтинге Всемирного банка по уровню влияния организованной преступности на бизнес. Мы оказались рядом с Угандой (112 место) и Тринидадом и Тобаго (114 место).

Опросы общественного мнения подтверждают индексы. Согласно результатам TNS - коррупция в нашей стране поглотила практически все сферы жизнедеятельности. Сильнее она коснулась таких важных отраслей, как медицина, которую назвали самой коррумпированной 61% украинцев, и образования (34%). Также к наиболее коррумпированным сферам относятся силовые структуры (24%). Среди силовиков первое место по коррупции заняло МВД.

35% украинцев хотели бы уехать за границу на постоянное место жительства. Это на 5% больше, чем в прошлом году. Больше всего хочет уехать молодежь (18-35 лет) - 53% (данные соцслужбы "Рейтинг"). Процент растет с каждым годом.

В политической и правовой сфере наблюдается свертывание свободы, справедливости и верховенства права. Это не патетические слова, а конкретные законопроекты и законы, которые инициируются и принимаются представителями "картельной партии" (БПП и Народного фронта) в Верховной Раде.

Читайте также: Беда Порошенко, или В чем главное достижение Саакашвили

Запреты и ограничения, цензура и давление на СМИ, незаконные решения в отношении политических оппонентов, неправовые решения судов - рейдерство и т.п. являются "нормой" жизни в Украине. Выполнение приговоров судов на уровне 8% (всех решений судов в Украине!).

Во-вторых, только зрадофилы и михомарши понимают как "импичмент", "новый избирательный кодекс" и "неприкосновенность" повлияют на улучшение жизни людей уже сейчас.

Так же как и порохоботы, участники движа "за большую политическую реформу", из числа "еврооптимистов" и михомаршей считают, что для достижения их цели (установления собственного политического доминирования) можно не учитывать права и свободы людей.

Зачем соблюдать нормы КПК, законов, соревноваться в суде, доказывать свою правоту в дискуссиях на экспертных площадках? Лучше всех заклеймить "агентами Банковой", "наймитами олигархата". Все кто не с ними, всех, кто имеет собственную позицию и критикует их некомпетентность - враги. Знакомая логика?

Эксперты давно на пальцах рассказали, почему "новый избирательный кодекс" (тот, который случайно приняли в первом чтении) не способен не только обеспечить новое качество парламента, но морально устарел на момент своего внесения в зал ВР; почему закон об импичменте не имеет никакой добавленной стоимости, потому что он только закрепит де-факто нереальную для выполнения процедуру импичмента и укрепит позиции президента; почему отмена депутатской неприкосновенности приведет к политическим репрессиям против оппозиции (сажать их будут по коррупционным и уголовным статьям) и др.

Михомарши не имеют повестки дня, которая бы претендовала на революционную. Это "движ" ради "движа". Как фактор расшатывания "олигархического консенсуса" вроде подходит, но для перехода в новое качество ему не хватает позитивной программы. А такая программа сама по себе не появится и не напишется в партийных штабах. Она должна быть результатом общественной дискуссии, опираться на широкие группы организованного гражданского общества, иметь поддержку и восприятие в корнях общества. Но михомарши не способны на такую ​​работу. Им нужны не революционеры, а партийные агитаторы.

Поэтому акции 24 декабря, где сойдутся в батле порохоботы и михомарши, останутся "белым шумом" для людей со здравым смыслом.

Не будет там и большей части майдановцев. Потому что для них кофе с порохоботами является онтологически неприемлемым. Не пойдут они и на михомарш, потому что не хотят быть массовкой театра абсурда одного актера.

Это не значит, что мы останемся на диване. Революционная ситуация только формируется и не всегда она переходит в революцию. Для этого нужно еще немного поработать...

Виталий Кулик, директор Центра исследований проблем гражданского общества

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Порошенко Виталий Кулик Михомайдан порохоботы
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
00:19
Из Харькова и Львова запустят дешевые авиарейсы: названы направления
06 августа, понедельник
23:45
Поездка детей чиновников в Хорватию: в БПП пропиарились на благотворительности
23:42
В АП рассказали, куда загадочно испарился Порошенко после Крестного хода
23:22
Россия резко нарастила поставки военной техники террористам на Донбассе - СЦКК
23:12
В Германии аномальная жара заставила жителей вспомнить войну и нацизм
22:54
В Киеве неизвестные обстреляли авто и украли из него два миллиона гривень
22:39
«Танцы со звездами» 2018: названы участники второго сезона
22:32
В Болонье потушили пожар после взрыва топливовоза и подсчитали количество погибших
22:11
Трамп возобновил санкции против Ирана
22:04
Из-за спора с «Нафтогазом» российский «Газпром» заморозил внешние займы
21:45
Холодницкий получил полмиллиона гривень отпускных
21:34
Чорновил считает необходимым предотвратить захват Азовского моря Россией
21:06
Украинская легкоатлетка досадно упала на чемпионате Европы: опубликовано видео Видео
20:45
В Запорожской области в грузовом поезде обнаружили ящик гранат
20:35
Украина создала интригу на рынке пшеницы, спровоцировав рост цен – Bloomberg
20:21
ФБР задержало еще четверых россиян, их подозревают в отмывании денег и мошенничестве
19:59
Венгрия муштрует в детсадах патриотизм, а в школах – военную подготовку
19:50
Бывший узник Кремля Александр Костенко прибыл в Киев Видео
19:40
Синоптики предупредили о грозе в ряде регионов Украины
19:28
За три года из российских тюрем освободили девятерых политзаключенных украинцев
19:27
Эксперты прогнозируют подорожание хлеба на треть
19:20
Алексей Панин в Крыму позировал голым
19:16
Солнечное затмение 11 августа-2018: как подготовиться и чего опасаться
19:04
Путин совсем слетел с катушек мнение
18:58
В оккупированном Симферополе граффити с Путиным дополнили рисунком Кольченко и Сенцова
18:43
Вышел трейлер сериала "Маньяк" с Эммой Стоун и Джоной Хиллом
18:13
Трамп настаивает на сговоре РФ и Хиллари Клинтон
17:40
“Нас слегка...”. Влад Яма попал в аварию
17:29
В Киеве напали на известную телеведущую
17:10
Мастурбация, поцелуй мужчин. Светлана Лобода показала новый клип Видео
17:09
В Москве оценили планы Украины прекратить ж/д сообщение с Россией
16:55
Будем сбивать беспилотники над военными объектами и сажать владельцев - Генштаб ВСУ
16:35
Покушение на херсонскую активистку Гандзюк: подозреваемому избрали меру пресечения Видео
16:29
Возле аэропорта итальянской Болоньи произошел мощнейший взрыв Видео
16:22
Борис Гребенщиков выпустил песню, посвященную секс-скандалу с Харви Вайнштейном: видео Видео
16:05
Влетела в авто копов, наехала на пешеходов. В Запорожье девушка устроила ДТП и скрылась Видео
15:59
Исчезнувшего Порошенко обнаружили в ресторане. Фото
15:52
Освобожденный из российской тюрьмы узник Кремля Костенко вернулся в Украину
15:50
В Кривом Роге появился 299-й миллионер «Лото-Забава»
15:33
“Волосы дыбом от ужаса”. Бабченко объяснил, почему Россия не будет адекватной страной
15:31
Когда Успение Пресвятой Богородицы в 2018 году и как его праздновать Фото Видео
15:27
Тука рассказал, когда Украина из-за России вступит в самый опасный период своей истории Видео
15:13
Днепрянин в шутку дал другу подержать гранату без чеки
15:10
Чат с инвестиционным банкиром Сергеем Фурсой
15:00
Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших превысило 90 человек
14:30
Ющенко назвал самую большую политическую проблему Украины
14:22
«Ждем обострения на Донбассе»: астрологи рассказали, чем грозит Украине ретроградный Уран
14:19
Гройсман попросил украинцев потреблять меньше газа
14:12
“Убил дочь и покончил с собой”. Под Житомиром в авто нашли мертвыми двух людей
13:58
«Это подарок»: Жириновский рассказал, как Запад собрался отдать Украине 4 области РФ. Видео Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять