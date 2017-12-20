"Градами" и шантажом: новая тактика России на Донбассе

После сеанса телевизионного общения Владимира Путина с "дорогими россиянами", во время которого у российского президента нашлось время и для анализа ситуации на востоке Украины, боевики изменили собственную тактику, сделав ставку на демонстративную эскалацию конфликта.

С начала нынешней предпраздничной недели боевики дважды накрывали "градами" украинскую территорию – Новолуганское и позиции украинских военных у Зайцевого. Наблюдатели СММ ОБСЕ полагают, что нынешняя эскалация конфликта стала самой масштабной с начала 2017 года, поскольку в ход идет опасное оружие массового поражения. Тем более – накануне рождественских и новогодних праздников, когда традиционно предпринимаются попытки добиться если не полного прекращения огня, то снижения его интенсивности. Относительно небольшое количество выпущенных ракет не должно вводить в заблуждение: использование РСЗО выглядит осознанной демонстрацией способности снова ввергнуть Донбасс в состояние самого масштабного военного конфликта в Европе за последних 20 лет.

Для пущей убедительности Россия вывела своих наблюдателей из Совместного центра координации и контроля, созданного осенью 2014 года после подписания первых Минских соглашений. Кремль тогда пытался сыграть роль посредника, при этом особо не скрывая заинтересованности в поддержке "народных республик". СЦКК фиксировал факты обстрелов и мог повлиять на боевиков в конструктивном русле, но Россия под надуманным предлогом решила отказаться от этого инструмента воздействия на ситуацию.

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По большому счету, ничего странного в этом нет, поскольку с 2014 года Путин и Лавров, как и российские представители рангом пониже, без устали повторяют "Киев должен договариваться об урегулировании на прямых переговорах с Донецком и Луганском". Формулировка российского МИДа о "неприемлемых условиях работы" - попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Выхолащивая посредническую структуру, к которой все привыкли, демонстрируя полноту влияния на СММ ОБСЕ (вспомните недавнее братание наблюдателя с "луганским народным милиционером"), Москва стремится хоть мытьем, хоть катаньем вынудить Украину к прямым переговорам со своими марионетками на Донбассе.

Подобный прецедент позволит России умыть руки и апеллировать к мировому сообществу со словами о необходимости снятия санкций, ведь гипотетические переговоры между украинской властью и боевиками позволят Кремлю говорить в полный голос о "гражданской войне". Более того - на голубом глазу интенсивно предлагать свои посреднические усилия.

Правда, реакция спецпредставителя США по Украине Курта Волкера, назвавшего "позорным" решением России о выводе своих наблюдателей из СЦКК. Американский дипломат четко дал понять, что ключевые решения о достижении мира на Донбассе должны быть приняты Кремлем, в первую очередь – о выводе с востока Украины своих войск. Но внешнеполитическая команда Путина, со своей стороны, настаивает на своем варианте введения "голубых касок" в район конфликта, который вряд ли найдет поддержку Украины и ее западных партнеров.

Отмечу, что в процессе обмена пленными после обнародования формулы "74 на 306" происходит подготовительный период, уточняются списки на обмен, в Одессе и Харькове из СИЗО вышли некоторые обвиняемые, оказавшиеся в списках сепаратистов. Напомню, что обмена пленными не было уже более 14 месяцев, а проблема возвращения своих граждан домой более чувствительна для Украины, и в Кремле это прекрасно понимают, поэтому будут пытаться выжимать для себя уступки. Одна из них – отложенное принятие закона о реинтеграции Донбасса – похоже, материализовалась, и говорить о признании России агрессором ранее начала 2018 года вряд ли приходится.

Поведение российского руководства свидетельствует, что "донбасский чемодан без ручки" попытаются вернуть Украине, при этом попытавшись навязать особые условия его использования, а при возможности – потребовав оплатить услуги в "камере хранения". В логике Кремля неконтролируемые сегодня территории на востоке Украины должны связать по рукам внешнеполитическую и экономическую активность нашей страны и выступить разменной монетой в вопросе признания российским Крыма. В Кремле держат в уме февраль 2018 года, когда США должны обнародовать новые санкционные списки, в которых могут оказаться и представители ближайшего окружения Путина. Поэтому, собственно говоря, и спешат, используя самые разные варианты давления на Украину.

Что в этой ситуации предпринять нашей стране? Пожалуй, самое главное – помнить, что на дворе не 2014 год, поэтому не паниковать, продолжать координировать свои действия с западными партнерами, повысить эффективность коммуникаций с согражданами и отвечать России асимметрично. Например, продвижением инициатив о будущем Донбасса с активным обсуждением на самых разных уровнях.

Евгений Магда