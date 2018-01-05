Как Москва задешево скоро "продаст" Крым

Виталий Портников

Публицист, журналист

5 января 2018, 00:15

В результате одной геополитической авантюры Россия утратит и Резервный фонд, и Фонд национального благосостояния, и перспективы развития страны, и Крым.

На первый взгляд, трудно найти связь между исчезновением средств российского Резервного фонда и аннексией Крыма. Необходимость тратить деньги из фонда была связана, среди прочего, с "проседанием" цен на нефть, которые больше не позволяют России жить по зарабатываемым средствам. Но тут-то мы и подходим к вопросу Крыма. Потому что дело не только в том, какие у России доходы. Дело еще и в том, какие у нее расходы.

А расходы эти, в первую очередь, связаны с оккупацией и последующей аннексией Крымского полуострова. Конечно, не потому что приходится тратить деньги на украденный полуостров – в конце концов, еще одним дотационным регионом больше. А потому что аннексия Крыма дала старт к конфронтации кремлевского режима с цивилизованным миром. Непомерные военные расходы. Новые и новые геополитические авантюры – от Донбасса до Сирии. Санкции, не позволяющие ведущим российским компаниям кредитоваться так, как до "крымского поворота". Словом, целый воз экономических, политических, финансовых, социальных проблем. И да, цены на нефть – куда же без них!

В результате Резервный фонд, который создавали для покрытия дефицита государственного бюджета Российской Федерации, исчерпался. Но дефицит бюджета никуда не делся. Расходы России никуда не делись. Все это и дальше придется покрывать. Таким образом, если "крымский вопрос" сожрал Резервный фонд, то теперь ему придется доесть Фонд национального благосостояния России.

Этот фонд создавался для будущих поколений россиян. Для развития инфраструктуры, для инвестиций в стратегические проекты. Просто на будущее – в случае, если нефтяные цены "просядут" окончательно. Но о таком будущем в России мало кто думает.

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Думают разве что о президентских выборах, которые путинский режим самодовольно назначил на трагический для России день крымской аннексии. Теперь правителю важно подойти к этим выборам, демонстрируя социальную стабильность и поддержку граждан. А значит, придется тратить деньги из последнего кошелька.

Что будет, когда и этот фонд будет исчерпан? Вы в самом деле не понимаете? Попробуем это предугадать. Если благодаря Крыму Путин и компания потратили все денежки, которые им принесла эпоха бешеных нефтяных цен, то именно Крымом Кремль начнет торговать в надежде на западную поддержку. Восстановление международного права, признание незаконности аннексии, поиск конструкции, которая помогла бы Москве сохранить лицо после отказа от Крыма в обмен на снятие санкций и западную помощь тонущему Российскому государству, – вот товар, которым смогут торговать в Кремле. И не очень дорого возьмут, как по мне.

Так в результате одной геополитической авантюры Россия утратит и Резервный фонд, и Фонд национального благосостояния, и перспективы развития страны и, конечно же, Крым. Об испорченных отношениях с Украиной и загубленных жизнях и судьбах тысяч людей, погибших на фронтах "гибридной войны", томящихся в тюрьмах, вынужденных оставить родные дома я уж и не говорю – об этом и так пишут и говорят в Украине ежедневно. А скоро – когда позолота режима облупится – о том же начнут рассказывать и российские журналисты.

Лучшую иллюстрацию заповеди "не воруй" трудно себе вообразить.

Виталий Портников, журналист для Крым.реалии

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Москва Крым аннексия Виталий Портников Резрвный фонд
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