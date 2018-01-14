История одного фейка. Кому выгодна публикация "переписки" Порошенко с ФСБ

Вадим Довнар
журналист
14 января 2018, 11:13

Недоброжелатели Украины, как вне ее границ, так и внутри, стараются расшатать ситуацию в стране и посеять недоверие к ней за рубежом.

У Порошенко уже опровергли подлинность опубликованных документов

В субботу 13 января грузинский телеканал "Рустави-2" разразился сенсацией, опубликовав якобы копии обращений Петра Порошенко в ФСБ, которые датированы февралем 2007 года, в которых он обещает не действовать против интересов России. Факсимиле датировано 3 февраля 2007 года. Известно, что в тот день тогда еще народного депутата Порошенко не пустили в Россию в качестве ответа на "антироссийские действия руководства Украины".

"Я, гражданин Украины Порошенко Петр Алексеевич 26.09.1965 г.р, в период пребывания на территории Российской Федерации обязуюсь неуклонительно соблюдать российское законодательство, не принимать участие в деятельности, направленной против интересов РФ", - сказано в заявлении.

В другом опубликованном "документе" нардеп утверждает, что "к антироссийской кампании президента Ющенко я не имею никакого отношения. Являюсь одним из основателей "Партии регионов".

"Сенсацией" в тот же день поторопился поделиться в своем блоге профессор Государственного университета Илии в Грузии Олег Панфилов.

В тот же день документы были перепечатаны в ряде украинских СМИ - от различных информпомоек, до "Вестей" беглого олигарха Клименко , "Страны.ua" Игоря Гужвы, а также респектабельных "Украинской правды", Цензор.нет и других. В этих "разоблачениях" говорится о том, что Порошенко летает в Петербург к родителям жены старшего сына Алексея.

Таким образом, все было сделано так, чтобы в выходной день, который не богат на события, а возможности проверки информации максимально ограничены, максимально разнести ее по лентам новостей. Как написал позже тот же Панфилов в полночь, "Гугл пока не дает статистику публикаций в украинских СМИ, но ситуация очень неудобная для шоколадного бизнеса".

Причем на вопрос, в чем заключается крамола, если речь идет о времени, отдаленном от нынешней украино-российской войны, Панфилов не ответил, заметив лишь, что ожидал этого вопроса.

А вот чего устроители слива "компромата" не ожидали точно, так это того, что в ворохе "документов", среди которых, возможно, есть и настоящие закрадется маленькая, но явная и досадная для них ошибка, которая позволит назвать всю сенсацию фейком.

Речь о годе знакомства сына Порошенко со своей нынешней супругой Юлией. По данным СМИ, они познакомились во время совместной учебы в бизнес-школе INSEAD (Франция). Согласно профилю Юлии в социальной сети LinkedIn она училась в этой школе в 2011-2012 годах. Также известно, что свадьбу они сыграли в 2013 году. "У старшего сына Петра Порошенко в 2007 году не было жены", − сказано в опровержении АП, появившемся на следующий день.

Вроде бы всего одна деталь, но как говорил Глеб Жеглов, "пистолет Володя, перевесит все другие улики".

И вот уже в 1.23 в ночь на воскресенье редактор Страна.ua. Игорь Гужва вынужден был признать, что без фальсификаций не обошлось: "В общем, скорее всего, подделка. Есть, конечно, небольшой шанс, что молодые люди познакомились на самом деле в году этак 2006-м, когда киевский студент Леша Порошенко отправился с друзьями потусить в Питер да посмотреть, как белыми ночами мосты разводят. Но вероятность этого, прямо скажем, невелика".

Откуда ноги растут

Если наличествует провокация, тем более против главы воюющего государства, то хорошо бы понимать, кому она выгодна.

Итак, "волну", как уже сказано запустил грузинский телеканал "Рустави2", который, до сих пор принадлежит лидеру "Руху новых сил" Михеилу Саакашвили.

Подхватил информацию ярый сторонник экс-президента Грузии упомянутый выше Панфилов.

Добавило в "сенсацию" деталей издание, которое неоднократно обвиняли в связях с беглым бизнесменом Сергеем Курченко. Тем самым Курченко, с которым, по утверждению Генпрокуратуры Украины, апатрид Саакашвили вел переговоры о возможности финансирования акций протеста в Киеве. В момент, когда эти самые акции совсем маргинализировались и рискуют совсем сойти на нет.

Откуда дровишки (документы, среди, которых, очевидно, есть и настоящие)? Из ФСБ. А откуда у Михаела Никалозовича и (или его соратников) доступ к архивам российской спецслужбы?

В общем, как утверждает экс-советник дипломатической миссии Грузии при НАТО, экс-государственного советника президента Шеварнадзе (1997-1999) Вахтанг Маисая, "ситуация выглядит так, что это ответный удар ФСБ и Саакашвили по Порошенку — за уголовное дело против Миши в связи с финансированием протестов Курченко (а значит ФСБ, с которым тот работает)".

По его мнению, это скорее всего "фейк, специально слепленный на Лубянке и переданный Михо через его дядю Темура Аласанию (полковник КГБ во времена СССР — видно старые связи)".

Остается добавить, что это уже не первая попытка дискредитации Петра Порошенко в частности и украинской власти в целом только в наступившем 2018 году.

Так, не успел отгреметь скандал с мифической помощью в выведении 1,5 млрд Януковича с помощью Макара Пасенюка и Валерии Гонтаревой, как появилась обсуждаемая "клюква".

Можно быть уверенным, что продолжение кампании не заставит себя ждать. И для этого не надо быть пророком.

Достаточно знать о том, что в США принято решение о выделении Украине летального оружия, а в феврале ожидаются новые жесткие американские санкции против окружения Владимира Путина. То есть, недоброжелатели Украины, как вне ее границ, так и внутри, руководствуясь своими интересами, стараются расшатать ситуацию в государстве и посеять недоверие к державе за рубежом. Дескать, посмотрите, ради кого, уважаемые партнеры, вы стараетесь, кому помогаете. Этим "барыгам", этому "негосударству даже"? Вах-вах!

Вадим Довнар, журналист

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ФСБ скандал документы Порошенко Саакашвили Лубянка Вадим Довнар
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