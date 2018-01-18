Как Россия хочет привязать Украину к конфликту в Сирии

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель ГИ "Права справа"

18 января 2018, 14:56

Заявления представителей российского Генштаба - это очередная информационная волна с целью создать негативный имидж Украины.

Недавно в Сирии была совершена очередная попытка атаковать авиабазу "Хмеймим", которую использует российская армия. На этот раз атака была воздушной. По сообщениям СМИ, российские военные сбили несколько беспилотников, атаковали базу.

В российском Генштабе сразу выдвинули версию о причастности Украины к нападению на авиабазу "Хмеймим". По данным российских военных, беспилотники несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде стран, в том числе и в Украине.

Начальник управления развития системы применения БПЛА ГШ ВС РФ генерал-майор Александр Новиков уже успел заявить, что предыдущие исследования показали использование взрывчатки, которую нельзя сделать "на дому" и какую фабрично производят лишь несколько стран.

"Предыдущие исследования показали, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген", - сообщил гененерал-майор Новиков.

По его словам, такую ​​взрывчатку производит, в частности, Шосткинский завод химических реактивов в Украине.

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Впрочем, стоит отметить, что заявление представителя Генштаба РФ о причастности Украины к нападению на их авиабазу в Сирии - голословное и ничем не подтвержденное. Кремль таким образом хочет показать Западу, что Украина якобы не может контролировать и выполнять взятые на себя обязательства по нераспространению оружия.

Россия хочет привязать Украину к конфликту в Сирии, обвинить в поддержке "ИГИЛ". И таким образом показать Западу, что мы якобы не контролируемые и нет гарантий того, что "предприимчивые" украинские генералы не продадут американское летальное вооружение на Ближний Восток.

Россия уже неоднократно забрасывала эту версию. Однако вряд ли США обратят особое внимание на эти заявления Москвы. Это так называемый белый шум. В свое время Кремль уже пытался обвинить Украину в поставках ракетных двигателей КНДР. И это ничем не закончилось.

Пресс-секретарь министерства обороны Украины Виктория Кушнир отметила, что заявлениями о том, что Украина причастна к атаке на российскую авиабазу "Хмеймим", руководство РФ пытается отвлечь внимание от своих действий на оккупированных территориях Донбасса и в Крыму.

Фактически, заявления представителей российского Генштаба - это очередная информационная волна с целью создать негативный имидж Украины.

Дмитрий Снегирев, сопредседатель ГИ "Права справа"

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Украина США Сирия Дмитрий Снегирев
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