Ситуация в регионе усложняется. Мы перед угрозой появления новых вооруженных конфликтов с непредсказуемыми последствиями. И везде косвенно фигурирует Россия.

- Турция начала два дня назад военную операцию в Сирии фактически против всех. Теперь Иран, союзник РФ, выдвинул Турции ультиматум. Регион готов взорваться окончательно.

- РФ поставило новые вооружения и военную технику в Азербайджан. И при этом дало военный кредит Армении. Это разжигание войны.

- Сербы обратились в РФ с просьбой ввести войска в связи с убийством их политического лидера и требуют раздать оружие. И что-то мне подсказывает, что они его получат или откопают где-то в шахтах.

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Эта политика подпитывать конфликты и дестабилизацию ведет к негативным последствиям для всех.

Уверен, что нас тоже ждет новый виток эскалации.

Напомню, что в Афинах был теракт в посольстве Украины, пророссийские террористы застрелили полицейских в Одессе, а теперь Кабул. И это на фоне того как РФ разжигало противостояние между Украиной и нашими добрыми соседями.

Нас ждет тяжелый год. Но мы выстоим. Потому что, мы несем конструктив, а он всегда победит ненависть и деструктив, вопрос только когда и какой ценой.

Мирослав Гай, волонтер, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"