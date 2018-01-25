Донбасская Народная Резервация

Виталий Портников

Публицист, журналист

25 января 2018, 14:42

Тот, кто попал под власть боевиков и их российских хозяев, не должен отвлекаться на правду. Его задача – сидеть дома

Ограничение выезда из псевдореспублик – логичное продолжение оккупационного режима

Решение марионеточного "правителя" части оккупированного Донбасса Александра Захарченко не выпускать с территории так называемой "ДНР" бюджетников –​ пожалуй, лучший за последние годы показатель того, как неуверенно чувствует себя оккупант на украинской земле. Жителей Донбасса пытаются оградить от любого контакта с реальностью. В Украине часто говорят о необходимости "ответной пропаганды". Но на самом деле лучшая пропаганда –​ это сама жизнь.

Пропаганда может исказить реальность только тогда, когда ты живешь в полном отрыве от этой реальности. Можно сказать, что если Российское государство в чем и преуспело – так это именно в отрыве. Большинство россиян, конечно же, не посещает Украину и вынуждено в своих попытках понять, что происходит в соседней стране, полагаться на телевизор. Ну или на социальные сети. В работе с социальными сетями российская власть тоже преуспела. Негативный образ Украины создает "широкая коалиция": российские "специалисты" по "русскому миру", украинские поборники "братства и единства", от московских беглецов до местных деятелей "Оппозиционного блока", и, наконец, записные "зрадофилы", каждый день рассказывающие аудитории (как правило, на хорошем русском языке), в какой ужасной стране они живут, как все уничтожает коррупция, как преданы идеалы Майдана, и вообще все пропало. Так что, если вы вдруг наткнетесь в социальных сетях на пост о том, как неприятно были поражены гости из Симферополя или Луганска украинскими реалиями и "засильем барыг", не удивляйтесь. Вероятней всего, это работает Москва.

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Именно поэтому у обычного россиянина – неважно, империалист он или либерал – складывается в воображении образ нищей коррумпированной страны, неуклонно приближающейся к краху. То ли дело Россия, которая успешно преодолела санкции, поднимает экономику после падения нефтяных цен и борется с коррупционерами любого уровня. Ведь Путин – не какой-то там Порошенко, у него в тюрьме сидят и министры, и губернаторы. И если бы этому главному антикоррупционеру постсоветского пространства не мешали Навальный и Госдепартамент, вообще была бы благодать.

Но вся эта благостная картина мгновенно рассыпается в пух и прах, когда человек пересекает российско-украинскую границу – или линию разграничения – и видит, что в стране все далеко не так, как рассказывает самое правдивое в мире российское телевидение и самые честные в мире украинские псевдопатриоты. Именно поэтому тех, кто доверяет лжи, от правды необходимо оградить. Ведь оказывается, что даже самые обычные фотографии из самого обычного украинского супермаркета, самые обычные рассказы об улыбающихся людях на улицах способны взорвать соцсети и мозги.

В главной группе риска – конечно же, не россияне, которым попросту некуда деться с "Титаника" собственной государственности, а жители оккупированных территорий. Ведь когда они начинают хоть куда-то по-соседству ездить – реальность побеждает телевизор. Поездки в Россию – это не поездки в Москву, а посещение пограничных районов, где подлинная ситуация в стране куда очевиднее, чем в столице. А поездки в Украину – удар по той лжи, которой жителей Донбасса кормят пропагандисты. И поэтому ограничение выезда хотя бы тех, кого можно остановить – логичное продолжение оккупационного режима. Тот, кто попал под власть боевиков и их российских хозяев, не должен отвлекаться на правду. Его задача – сидеть дома.

И смотреть телевизор.

Виталий Портников, журналист для Крым.Реалии

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ДНР Захарченко Виталий Портников
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