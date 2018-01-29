Давос по гамбургскому счету

Евгений Магда

политический эксперт, журналист, директор Института мировой политики

29 января 2018, 06:58

О результатах визита украинской делегации в Давос можно будет судить в ближайшее время.

Порошенко дал много обещаний в Давосе

Всемирный экономический форум в Давосе не впервые увидел украинскую делегацию, но на этот раз ее присутствие было более наступательным, чем в предыдущие годы. Однако говорить о результатах украинских усилий можно будет не "здесь и сейчас", а в течение ближайших месяцев.

Если год назад Виктор Пинчук призывал к "болезненным компромиссам", из-за чего потерял ряд официальных лиц в качестве участников традиционного "Украинского завтрака", то на этот раз Давосскому форуму подобные призывы не предшествовали. Соответственно, Петр Порошенко, Иванна Климпуш-Цинцадзе, несколько министров и ряд парламентариев без угрызений совести приняли в нем участие.  Глава государства пообещал вхождение Украины в топ-50 рейтинга Doing Business и анонсировал проведение конкурса на частоты 4G в конце января. По словам главы государства, приближение выборов не остановит преобразований в Украине, особое место среди которых должна занять прозрачная приватизация.

Пожалуй, важнее "Украинского завтрака" для президента Порошенко оказались двусторонние встречи, причем в том случае, когда его визави были не коллеги-президенты. От переговоров Петра Порошенко с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард ожидали не только заявлений о решимости президента создавать Антикоррупционный суд, но и нового транша кредита Фонда. Правда, рассчитывать на него Украина может не по итогам встречи в Давосе, а после анализа выполнения меморандуме о сотрудничестве с МВФ. Если Украина получит новый транш весной, действующая власть даст мощный сигнал своим гражданам и зарубежным партнерам.

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Стоит ли драматизировать тот факт, что Петр Порошенко в Давосе не встретился с Дональдом Трампом? Думаю, нет, поскольку главное политическое решение в отношении Украины – о поставках ПТРК Javelin - в Вашингтоне приняли еще в конце 2017 года. И переговоры с участием Трампа вряд ли смогли бы изменить количество поставляемых ракет. Достигнутая в переговорах с госсекретарем  США Рексом Тиллерсоном договоренность о возобновлении украинско-американской комиссии стратегического партнерства должна создать рамки эффективного взаимодействия. Напомню, что эта комиссия была создана Леонидом Кучмой  и Альбертом Гором, но с тех пор была фактически заморожена.

Еще одна важная давосская дискуссия, в которой выступала Украина – противостояние строительству "Северного потока-2". Здесь в унисон выступили президенты Украины, Польши и Литвы, которых поддержал Рекс Тиллерсон. Правда,  страны Западной Европы эту позицию не привечают, и для Украины будет очень важно продемонстрировать последовательность в этом вопросе. И – что немаловажно – показать, что отечественная ГТС может быть интересна в вопросе распространения по Старому Свету импортированного из США газа.

Свою долю внимания получил о Виталий Кличко, которого можно назвать завсегдатаем Давоса. Он пообещал электронный билет для столичного транспорта в 2018 году и приход на украинский рынок компании Starbucks, часто воспринимаемой в качестве одного им символов эффективного ведения дел. Присутствие министров инфраструктуры Владимира Омеляна и финансов Александра Данилюка, равно как и участие во Всемирном экономическом форуме представителей отечественного бизнеса вряд ли даст мгновенный эффект.

Участие парламентариев в мероприятиях ВЭФ вызывает двоякий эффект. С одной стороны, борьба за свое позиционирование на фоне приближающих президентских и парламентских выборов выглядит естественной. С другой – сложно говорить о взаимосвязи между Давосом и эффективностью работы Верховной Рады, поскольку украинская действительность слабо корреспондируется с мировыми трендами. По крайней мере, организовывать "Украинский дом" в парламентских кулуарах сегодня никто не намерен, в отличие от главной улицы альпийского курорта. 

Евгений Магда, директор Института мировой политики

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Порошенко Евгений Магда МВФ Давос
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