Скандальные "щупальца", или Избирательный подход к "русскому миру"

Андрій Кокотюха

Журналіст, письменник, сценарист, член Спілки кінематографістів України

31 января 2018, 06:53

Нынешние украинские тенденции требуют отказаться от всего русского, когда бы оно не было создано.

Тройка "щупалец русского мира"

Респектабельные и опасные щупальца русского мира. Так директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал давно умерших Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Михаила Булгакова. Это было сказано в контексте того, что 25 января украинский сегмент Facebook уделил много внимания 80-летию со дня рождения Высоцкого. При этом ранее не отдал и трети дани уважения его ровеснику, украинскому поэту Василю Стусу, погибшему в советских лагерях.

Замечанием более, чем справедливое. Однако не только виртуальные пользователи, но и известные, медийные украинцы восприняли призыв известного историка любить своё как руководство к противоположному действию. Так началось дружное свержение мёртвого русского поэта и актёра Высоцкого с пьедестала украинского почёта.

Многие глупости, сказанные в его адрес, можно и нужно опустить. Незнание материала с лихвой компенсирует тот очевидный и бесспорный факт, что Владимир Высоцкий родился и умер в Москве, а значит, не мог быть носителем и ретранслятором другой культуры, кроме русской. Он и сам при жизни не отрицал, даже при каждом удобном случае настаивал на такой идентичности. Потому на Западе, где часто бывал, так как женился на француженке, его плохо воспринимала другая публика, кроме эмигрантской. То есть, творчество Высоцкого с позиции дня нынешнего – локальный продукт. Который в силу обстоятельств того, прошедшего времени без усилий со стороны советской власти распространился на одной шестой части суши, сделав Высоцкого самым популярным человеком в СССР. И советская Украина тут исключением не стала.

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Нынешние украинские тенденции требуют отказаться от всего русского, когда бы оно не было создано. Автор этих строк сам неоднократно поддерживал подобные идеи. Русское токсично, хоть Достоевский это, хоть всё семейство Михалковых, хоть Захар Прилепин, хоть детективы о подвигах русского спецназа. Опустим тот факт, что Высоцкий глашатаем "русского мира" как раз не был. Ведь в этом мире, цитата, всё не так, всё не так, ребята. Важно понять другое: отторгая Высоцкого и его вредное сегодня творчество, противники "блатного кабацкого шансона" в то же время готовы принять и оставить себе другие образцы типично русской культуры.

В социальных сетях проскочило мнение: доживи Высоцкий до своего юбилея, он поддержал бы политику Путина. Хотя есть подтверждения тому, что Высоцкий болезненно, крайне отрицательно принял вторжение советских войск в Афганистан. Да, что он думал о русских танках в Праге за десять лет до того, мы не знаем. Так же, как не знаем и уже не узнаем отношения популярного поэта и артиста к аннексии Крыма. Однако почему-то авторов идеи о Высоцком-"крымнашисте" не задаются подобными вопросами по поводу друга юности Высоцкого, русского советского режиссёра Андрея Тарковского. Тоже, кстати, давно усопшего. Так же мало волнует патриотично настроенных интеллектуалов мнение очень даже живого русского режиссёра Андрея Звягинцева. Не менее живого, бодрого и очень активного поэта Дмитрия Быкова. И никто не пытается вызвать дух Бориса Пастернака, чтобы узнать и его мнение. А уж потом определиться со своим к нему отношением.

Украинские интеллектуалы не просто избегают разговоров о том же Тарковском. Они до сих пор ставят его фильмы в пример как киноклассику. Снятую за советские деньги, с участием русских актёров и, между прочим, поднимающих тему православия. Тарковский явно не имел в виду Киевский патриархат, снимая "Андрея Рублёва". То есть, это кино – о враждебном украинцам Московском патриархате. Вот кто явные щупальца русского мира, с чем хором согласны социальные сети. Тем не менее, для украинских интеллектуалов "русский мир" Тарковского – полезен, а тот же самый мир от Высоцкого – вреден.

Более свежий пример – картина Андрея Звягинцева "Левиафан". Ещё до выхода украинское культурное сообщество знало, что это кино о свинцовых мерзостях русской жизни. Фактически, о русском мире. Однако этот фильм под запрет в Украине не попал, хотя в широком прокате тоже не был. Интеллектуалы гордились тем, что посмотрели "Левиафана" в пиратской версии, даже соревновались в соцсетях, кто раньше посмотрит. То есть, отвергающие сегодня Высоцкого готовы были потратить два с половиной часа времени на просмотр картины… о русском мире. И, что важно, высоко это кино оценить. Та же история – с российским же фильмом Юрия Быкова "Дурак". Скажете, вся правда о "русском мире"? А разве есть что-то, чего украинцы о нём не знают? Зачем же тогда смотреть такое, если любое русское опасно для здоровья.

Украинцы, считающие себя культурной совестью нации, охотно критикуют в соцсетях практику гастролей российских артистов в Украине. И не менее охотно, даже азартно размещают в соцсетях статьи русских авторов, опубликованные на российских медиаплатформах. Они же приглашают посмотреть фрагменты передач российского ТВ. Как будто у нас своей дури в эфире не хватает. И, возвращаясь к Высоцкому, именно украинские патриоты дружно повторяют фейк о том, что популярный актёр был агентом КГБ. Уточню: это написало не самое популярное российское интернет-издание. Которому, по идее, веры быть не должно. Однако украинское патриотичное сообщество готово сделать исключение.

Объяснение происходящему есть. Для многих Владимир Высоцкий – человек, благодаря которому в СССР можно было не сойти с ума. Советская Украина не имела своего кумира миллионов. Это также можно объяснить. Но и современная Украина не может вытеснить Высоцкого в полном объёме. Потому выход: противопоставить "массового" русского шансонье "элитарному" Тарковскому. Мол, этот "русский мир" уважать не стыдно, а даже полезно. Ведь это кино не для всех. 

Андрей Кокотюха, журналист, писатель, сценарист 

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Андрей Кокотюха Вятрович Высоцкий Цой щупальца русского мира
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