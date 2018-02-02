Не искушайте батюшек дешевым газом!

Статистика говорит, что религиозные организации в 2017 году нарастили потребление газа на 12%. Может, конечно, у нас верующих за год стало настолько много. Но сомнительно.

При этом, можно заметить, что все другие потребители Украины, помимо религиозных организаций, в 2017 году сократили потребление газа (население – напрямую на 6%, ТКЭ для нужд населения – на 19%; промышленность – на 6%), либо же сохранили его не прежнем уровне (бюджетные учреждения).

Также можно напомнить, что религиозные организации получают газ по льготному тарифу. Почему – это вопрос философского характера. Холодно им, в общем. Кто-то мог бы подумать, что отцы церкви занимаются спекуляциями, зарабатывая на разнице цен, как раньше делали Фирташ и Ко и как недавно делали посипаки Дубневичей. Но разве святая церковь на такое способна? Просто невозможно в такое поверить. Наверное, это просто не экономность, свойственная святым отцам, которые мыслями пребывают в царстве небесном, где тепло и сухо и даже не думают, о таких низменных вещах, как тарифы.

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Или как недавно тем же отцам церкви прислали гуманитарным грузом 100 тысяч трусов из Китая. Нельзя же подумать, что они станут ими торговать. Скорее всего, скоро, по всей Украине, в приходах будут раздавать эти трусы простым людям бесплатно, с которых власть снимает последнее. В рамках борьбы с "зубожинням" и геноцидом. И церковь бы хотела заплатить импортные налоги, но не верит государству, а верит только отцу небесному, и поэтому сами будут раздавать трусы. И обязательно бесплатно.

Так вот, о пострадать за народ. Наверняка, отцы церкви уже готовят письмо, в котором просят поднять им тарифы. Потому что церковь же должна быть со своим народом. А тут богомерзкий МВФ требует поднять цену на газ для простых людей. До рыночного уровня. А поскольку не рыночный уровень тогда останется только у святых отцов, то им непременно надо устранить эту несправедливость. Более того, может богомерзкий МВФ согласится поднять цену для населения на меньший уровень, если отцы церкви тоже будут платить по рыночному тарифу. Все же идет в одну копилку.

Будем ждать ответа отцов церкви. Кто знает, а то не ровен час, и религиозные организации станут потреблять газа больше, чем металлурги и химики вместе взятые. С мыслями о великом и не раздумывая о серебре презренном. Они же такие, наши отцы церкви. Бессребреники, проводящие все дни свои в молитве. И мы просто обязаны помочь им быть экономными. Пока они молятся за нас и за наше здоровье, мы доже должны позаботиться о них. Это ведь путь, по которому они призывают нас идти. Взаимная любовь и забота.

И пока отцы церкви думают, хотелось бы уточнить у ответственных товарищей. А почему они поставили отцов церкви в такое неудобное положение? Зачем искушают их дешевым газом, как сатана в райском саду? Плохо это. Не по-христиански.

Особенно важно, что ведь искушают не только традиционные церкви, но и таких еще молодых и падких на сладкое товарищей, как, например, церковь Возрождение. Трудно представить, с какими муками сталкивается святой апостол Мунтян, когда видит, как ему приходит такой дешевый газ. Вы же человека до греха доведете. Зачем вы так?

Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital