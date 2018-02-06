О польских претензиях к Украине

Исторически Украина была полем битвы двух проектов. Один из них был имперский проект – он же советский. А по другую сторону – украинский этнический проект. Майдан обнулил оба.

Четыре года назад на смену обоим пришел украинский политический проект. Тот, который про ценности и идеологию. Но собственного набора символов у нового проекта попросту не оказалось. А потому в своей битве с империей новая Украина на штандарты стала водружать наследие украинских националистов. Потому что другой эстетики под рукой не было.