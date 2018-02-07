Провал второй попытки. Третьей не будет

Западная Украина все время ставит перед собой недостижимые цели. А именно создать единую нацию, с одним языком, с единой идентичностью, которая опирается на единый исторический нарратив.

Первую такую попытку предпринял Ющенко, который вывел героизацию ОУН- УПА на государственный уровень, показал стандарт "правильного" украинца, а Юго-Восточную Украину воспринимал , как объект для принудительной социальной инженерии. Результатом такой безнадежной попытки стал приход Януковича, а Ющенко ушел с позорными 5% поддержки, причем восточные украинцы считали, что он слишком перегнул с политикой национализма, а западные - что делал слишком мало.

Вторая, еще более мощная, но слишком прямолинейная, попытка построить единую нацию на базе западно- украинских ценностей была предпринята после Евромайдана. Однако, и эта попытка на наших глазах терпит крах. Причем на этот раз такая политика не находит поддержки не только на юго-востоке Украины, но и в Европе и приводит Украину к постепенной изоляции по периметру.

Читайте также: Из-за нежелания пересмотреть свою историю Украине грозят печальные последствия

Сама по себе идея создать единую нацию, с одним эксклюзивным языком ,единым пониманием истории и едиными героями, понятна и нормальна. Но что делать если эта цель недостижима? Точнее, недостижима без массовой резни или потери территории.

Украина националистическая заканчивается, несмотря на отчаянные попытки меньшинства общества вдохнуть в нее жизнь. Третьей попытки уже не будет. Ну, разве что только в виде фарса.

Вопрос, однако, заключается в том: сможет ли Украина в нынешних границах стать современным европейским государством, которое построено не на национализме, а на гарантии гражданских прав для всех этносов, населяющих Украину. Если не сможет, она потеряет государственность.

Андрей Головачев, политический эксперт